«Все мы женщины такие — вечно задаем тупые вопросы». Как сибирячка обидела ухажера, а он стал угрожать ей сексом

Удивительное происходит, конечно. В прошлом году феминистически настроенные женщины ворчали: «Не надо меня поздравлять с тем, что у меня есть вагина», а мужчины спрашивали: «С чем меня поздравлять, я ж не служил, какой я вам защитник?» А в этом году к женщинам присоединились мужчины с вопросом «Вы серьезно собираетесь меня поздравлять с тем, что у меня есть член?» Наша колумнистка Светлана Гладкова встретила мужчину, который искренне уверен в том, что ему очень повезло родиться с членом, а ей — что он обратил на нее внимание. И в очередной раз решила, что гендерные праздники — зло.
Некоторые мужчины придерживаются мнения о безоговорочной ценности своего члена. Вот за мной мужчина решил поухаживать, свалившись на мою голову на полях одной запрещенной соцсети. Мужчина присылал видео, смонтированное из фотографий с процессом приготовления жаркого в горшочках. Видео, кажется, было создано в видеоредакторе «100 лучших видео для "Одноклассников"». Оно сопровождалось музыкой, стильными переходами из начала 2000-х и подписью про то, что мы, женщины, неправильно относимся к мужчинам и не ценим их. Видимо, в связи с тем, что они: а) мужчины и б) умеют готовить жаркое в горшочках (а также, вероятно, видеоконтент о приготовлении жаркого в горшочках).
К видео прилагалось сообщение: «Я сразу догадался, ты неотразима». А я вежливая, не смогла не ответить, хотя примерно догадываюсь, что он сменил на эту фразу юношеский вопрос: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» и с тех пор так обращается к каждой потенциальной ценительнице своего жаркого и члена.
Но я-то решила, что меня просто с кем-то перепутали, раз сразу на ты, а мы не знакомы. На мою попытку уточнить, что здесь происходит, он сообщил, что все мы женщины такие — вечно задаем тупые вопросы. У него еще 21 тупой вопрос впереди, он готов их выслушать, а я могу приступать. Я вспомнила, как меня в детстве мальчишки за косу дергали и портфелем по голове били. Ему, судя по внешности, за пятьдесят, возможно, он так возвращается в детство. Не удержалась и ответила: «Мне кажется или вы со мной так неуклюже флиртуете?»
На это последовала гневная отповедь: «Кто так вообще отвечает мужчине? Ты что, хочешь, чтобы я закрыл этот чат, ушел и больше никогда не вернулся?» И я сначала такая: «Да, какая прекрасная мысль, где расписаться?» А потом вспомнила, что у меня ж колонки ненаписанные, а тут такой отборный мужской материал. И уточнила, почему именно он считает, что представляет для меня ценность.
В качестве ответа последовала информация о том, что я слишком… эээ… много съела ухи за свою жизнь. И меня надо бы воспитывать. Хотелось бы в воспитательных целях бить, конечно, но он женщин не бьет принципиально, поэтому будет трахать. Для реализации этого мне надлежит явиться голой, в правой руке шампанское для меня, в левой — коньяк для него. Видимо, голую себя надо прикрыть норковой шубой для полноты фантазии, но он, может, постеснялся, а то вдруг у меня норки нет и фантазию не удастся реализовать только по этой причине.
А я задумалась. Вот явно не везло мужчине с женщинами, раз он заранее опасается, что ты, как все женщины, только и можешь, что предъявлять претензии. И фантазии у него банальные какие-то, про коньяк. И непонятно, это коньяк прилагается к женщине или уже женщина — к коньяку. Или, может, коньяк как-то компенсирует необходимость общаться с этим отвратительным прекрасным полом? И если все женщины его так замучили, то зачем он мучается? Его кто-то заставляет? Ладно в СССР хотя бы закон был о тунеядстве, а сейчас же нет никаких законов об обязательном наличии женщины в жизни! Ну на момент написания этого текста нет во всяком случае.
А подруга моя мудрая, которая 20 лет замужем, сказала, что в случае развода, например, замуж бы второй раз выходить не стала. Она бы и одна пожила в свое удовольствие. А член как таковой сильно переоценен. И вообще рано или поздно вся эта ваша сексуальная жизнь закончится, почему бы не закончить ее раньше? А я подумала, что лучше уж и правда раньше, чем вот так, — с коньяком и шампанским под шубой. Нет, я ничего не имею против шампанского, но очень много всякого имею против глупых патриархально настроенных мужчин.