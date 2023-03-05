«Все мы женщины такие — вечно задаем тупые вопросы». Как сибирячка обидела ухажера, а он стал угрожать ей сексом

Удивительное происходит, конечно. В прошлом году феминистически настроенные женщины ворчали: «Не надо меня поздравлять с тем, что у меня есть вагина», а мужчины спрашивали: «С чем меня поздравлять, я ж не служил, какой я вам защитник?» А в этом году к женщинам присоединились мужчины с вопросом «Вы серьезно собираетесь меня поздравлять с тем, что у меня есть член?» Наша колумнистка Светлана Гладкова встретила мужчину, который искренне уверен в том, что ему очень повезло родиться с членом, а ей — что он обратил на нее внимание. И в очередной раз решила, что гендерные праздники — зло.

