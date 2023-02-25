«Душил, избивал, вырывал волосы». Художница просит полицию защитить ее от бывшего любовника

А через неделю после этих гонок Илья снова подловил бывшую. В этот раз она вместе с группой художников ехала по рабочим делам.



— Снова перегородил дорогу, вышел: «Давай поговорим». Я отказалась. Моя знакомая стала тихо, не афишируя, снимать на всякий случай с заднего сиденья. Наконец, я решила поехать. Он стал вперед машины: не пущу. Я слегка газанула, чуть тронулась с места, чтобы отошел. Он удивился, выкатил глаза, запрыгнул на капот. Потом забежал к себе в машину, проехал несколько метров, снова остановился, выскочил, кинулся к нам, плечом выбил стекло, выхватил телефон, снова сел в свою машину и поехал, — рассказывает Светлана.

Она поехала в ближайшее отделение полиции. Илья отправился на машине туда же.



— Зашел туда весь в крови, отдал мне телефон и объявил, что это я его сбила на машине, переехала его, — говорит Светлана. — Сначала подумала, что он сам изрезался стеклом, а потом предположила, что намеренно, чтобы обвинить меня.