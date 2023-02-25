«Душил, избивал, вырывал волосы». Художница просит полицию защитить ее от бывшего любовника

Жительница Екатеринбурга Светлана просит полицию защитить ее от преследований бывшего гражданского мужа. Они расстались год назад, но Илья не захотел отпускать возлюбленную. Сначала он лишь навязчиво писал ей сообщения, просил, уговаривал, настаивал, а потом понял, что бесполезно. Он подкараулил бывшую подругу, когда она возвращалась с работы на машине, и устроил за ней погоню по городу.
Через неделю всё повторилось. На этот раз Илья разбил стекло у автомобиля Светланы, а когда она хотела проехать, он, по ее словам, кинулся на капот машины. В полиции мужчина рассказал, что его сбили и пытались раздавить. Об этом — в материале Е1.RU.
«Душил, избивал, вырывал волосы»
Пара познакомилась восемь лет назад на сайте знакомств.
— Я уже собиралась удалить профиль с этого сайта, решив, что это не то место, где можно найти человека для серьезных отношений, создания семьи, — вспоминает Светлана. — И тут получила сообщение от него. Сдержанное такое, как и нужно писать человеку при первом знакомстве. Но очень приятное, хорошее. При реальном общении он мне тоже очень понравился. Вежливый, интеллигентный, образованный. Он был трижды официально женат, прежние браки расторгались по инициативе женщин. Но первые годы он проявлял себя только с хорошей стороны.
Светлана переехала жить к Илье. Оба они обеспеченные, образованные люди. Она работала экономистом (это ее специальность), но потом резко поменяла сферу деятельности, стала художницей. Рисование из увлечения превратилось в хобби, появились свои проекты, заказы. Сейчас она возглавляет художественную студию ARTSTONE studio. Илья был начальником электростанции газового промысла на Севере, работал вахтовым методом.
— Видимо, поэтому мы столько продержались вместе. В таком режиме совместной жизни есть романтический момент. Было время соскучиться, быт не успевал надоедать, агрессия не накапливалась. Первый тревожный звонок случился два года назад. У него была вспышка гнева, тогда он крушил квартиру, разбил телевизор. В тот момент он был нетрезв. Потом, конечно, клялся, что такого больше не повторится. Я тогда поверила: все-таки это был первый случай.
А год назад снова произошел срыв, вспышка агрессии. Илья избил Светлану.
После этого она сняла побои, написала заявление в полицию и тут же ушла от Ильи. До этого они прожили вместе семь лет.
С момента расставания прошел год. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Светлане пришел официальный ответ с пояснением «отсутствует состав преступления». Обжаловать в прокуратуре отказ она не успела.
— Ответ из полиции (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) пришел в феврале, опрос по делу был в декабре, — уточняет Светлана. — Но даты в уведомлении были замазаны штрихом, вместо них поставлены другие, июльские. Все сроки для обращения в прокуратуру прошли. Видимо, бывших жен и сожительниц бить можно, закон их никак не защищает. При этом мама у него порядочная, хорошая женщина. Извинилась передо мной за сына.
Илья после расставания продолжал отправлять Светлане сообщения, хотел продолжать отношения. Но женщина твердо решила, что больше не вернется, опасаясь, что срывы, побои и извинения могут длиться годами. Быть вечной жертвой она не хотела.
— Просил прощения, обещал, что такого больше не повторится, что он сам не понимает, как мог так поступить. Писал, что мне надо помочь, что я заблуждаюсь, что мы близнецовые души, умолял дать шанс. Потом заявил, что всё сделает, чтобы меня вернуть, любыми способами, любой ценой.
Несколько дней назад, по словам Светланы, Илья на машине подкараулил ее, когда она возвращалась с работы.
— Устроил гонки по улицам, подрезал, останавливался впереди, включал «аварийку», не давал мне проехать. Всё это при оживленном движении, на глазах у людей. Нам сигналили, — вспоминает женщина. — Когда он в очередной раз перегородил мне дорогу, я заблокировала двери в машину. Он стоял рядом, просил открыть, поговорить. Так мы стояли минут сорок, потом уехал.
А через неделю после этих гонок Илья снова подловил бывшую. В этот раз она вместе с группой художников ехала по рабочим делам.
— Снова перегородил дорогу, вышел: «Давай поговорим». Я отказалась. Моя знакомая стала тихо, не афишируя, снимать на всякий случай с заднего сиденья. Наконец, я решила поехать. Он стал вперед машины: не пущу. Я слегка газанула, чуть тронулась с места, чтобы отошел. Он удивился, выкатил глаза, запрыгнул на капот. Потом забежал к себе в машину, проехал несколько метров, снова остановился, выскочил, кинулся к нам, плечом выбил стекло, выхватил телефон, снова сел в свою машину и поехал, — рассказывает Светлана.
Она поехала в ближайшее отделение полиции. Илья отправился на машине туда же.
— Зашел туда весь в крови, отдал мне телефон и объявил, что это я его сбила на машине, переехала его, — говорит Светлана. — Сначала подумала, что он сам изрезался стеклом, а потом предположила, что намеренно, чтобы обвинить меня.
Мужчина рассказал полиции свою версию. Светлана написала заявление по поводу угроз, преследования и разбитого стекла. Сейчас по заявлению проводится проверка.
— Самое страшное, что он преследует меня и его поведение непредсказуемо, — делится она. — Еду на работу и боюсь увидеть его машину.
«Девушка совершила наезд, то есть преступление»
Мы связались со второй стороной этой конфликтной истории. По словам Ильи, всё было не так. Он не преследовал бывшую подругу, а лишь хотел поговорить по важному делу.
— С моей стороны была попытка обсудить с ней личные вопросы, в частности, предоставление расписки. После того как мы расстались, она попросила у меня 800 тысяч на покупку автомобиля. Я пошел ей навстречу и взял кредит. Договоренности были устные, деньги передавал наличными. Долг по кредиту она платит, но на всякий случай, чтобы себя обезопасить, хотел попросить расписку. Но девушка идет на конфликт.
Илья назвал поведение своей бывшей подруги неадекватным:
— Девушка совершила наезд, то есть преступление. В полиции я всё это объяснил. Она меня толкнула своим автомобилем, я упал, повредил себе левую руку. После чего упал, она на меня снова наехала, я упал на капот.
При этом Илья пояснил, что не стал писать встречное заявление, травмы и повреждения он также не зафиксировал.
— Вся левая рука у меня была в крови, при этом она утверждает, что я специально себя порезал, — говорит мужчина. — Какой в этом смысл? Если бы я хотел расправы, то написал бы встречное заявление, что она два раза наехала на меня своим автомобилем. Запросите у нее видео с регистратора, что она совершала на меня наезд. Если она откажется это сделать, возникает вопрос.
Светлана подтвердила E1.RU, что долг у нее действительно есть. Несмотря на то что договоренность лишь устная и задолженность никак не зафиксирована, она по-честному возвращает деньги. По словам нашей собеседницы, никаких разговоров по поводу расписки не было, зато были сотни сообщений с просьбами и требованиями возобновить отношения. Все скрины она готова предоставить полиции.
При этом Светлана подтвердила, что полноценной записи происшествия у нее нет.
— Сначала записывали, не афишируя, чтобы не раздражать, — говорит она. — Хотя у меня есть видеорегистратор. Я специально купила его после первой погони, чтобы были доказательства. В тот вечер на всякий случай оставила его в машине включенным на ночь, но оказалось, когда в регистраторе не хватает памяти, она начинает записывать по новой, автоматически удаляя прежнее.
«Если не остановить преследование, это может закончиться тяжким преступлением»
Мы попросили прокомментировать юриста не эту даже конкретную историю, а вообще ситуации, когда бывшие мужья или ухажеры преследуют возлюбленных. Почему это происходит? Сергей Тетерин работает с подобными делами, также защищает в судах жертв семейного насилия. Психология жертвы и преследователя ему знакомы. Опять же повторимся, мы говорим не о конкретном случае, а о явлении в целом.
— Девушки в таких случаях сталкиваются, казалось бы, с двумя противоположностями — ухаживанием и преследованием. Возможно (как это было в моей практике), они имеют дело с нарциссом. Преследование — это типичная реакция нарцисса на отторжение.
Ухаживание в таких случаях — это не проявление теплых чувств по отношению к жертве. Фактически ему мало дела до женщины и того, что она испытывает. Всё, что волнует нарцисса, это собственный успех или проигрыш и даже отторжение.
Равнодушие — частая реакция сотрудников правоохранительных органов в таких случаях. В лучшем случае жертве не верят, в худшем — посмеиваются в ответ на жалобы. В то же время абьюзер или нарцисс, как правило, может предпринять всё возможное, чтобы очернить жертву в глазах окружающих, представив ее истеричной, неадекватной, неблагодарной и корыстной личностью, «играющей» с его «чувствами».
Часто бывает, что родители нарцисса знают о происходящем, но используют свое влияние и заслуженный авторитет, чтобы спустить всё на тормозах. Многие желают сохранить свою репутацию и авторитет. Но это позиция страуса, зарывшего голову в песок. Из моей практики могу сказать, что если вовремя не пресечь подобное, то велика вероятность, что в будущем в отношении жертвы будет совершено более тяжкое преступление.
E1.RU попросил прокомментировать эту историю в УМВД по Екатеринбургу. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.
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