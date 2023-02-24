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«Переспала с начальником по дороге на свидание»: три истории, в которых героини изменили и пожалели об этом. Или нет

Девушки рассказали, что их заставило пойти «налево»

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Люди изменяют, желая дополучить от другого то, чего не хватает в партнере

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Почему люди изменяют? Что чувствует и переживает тот, кто решился изменить партнеру? Три девушки рассказали свои истории нашим волгоградским коллегам из V1.RU. Героини разного возраста, разных занятий, разного социального статуса. Их объединяет только одно: в какой-то момент они решились на измену.

— У каждого человека есть базовые эмоциональные потребности, которые он стремится удовлетворить, в том числе вступая в отношения. Вот восемь базовых потребностей: безопасность, признание ценности, потребность в сильном и надежном друге, который может нас защитить и поддержать, в общности, в разделении опыта, в самоопределении, в том, чтобы быть уникальным, во влиянии, в инициативе от другого и в выражении любви, — перечисляет сексолог Дарья Кугель. — Если в отношениях эти потребности не удовлетворены, то человеку свойственно искать объект удовлетворения для компенсации того, чего ему так не хватает. Кто-то компенсирует успехами в работе, достижениями целей, в самореализации, в творчестве или в психотерапии, а кто-то ищет в еще одном партнере, желая дополучить от другого то, чего ему не хватает, прибегая к измене.

«В нашей компании всегда говорили, что между мной и ним — буря страсти»

История измены 31-летней Татьяны завершилась словно цитатой из старого анекдота: возвращается муж из длительной командировки... К счастью, для нее это закончилось если не благополучно, то хотя бы не разрушением ее маленькой ячейки общества.

— Он — моя давняя первая любовь, на тот момент лучший друг моего мужа, — рассказывает Татьяна про то, что произошло с ней несколько лет назад. — Они постоянно приходили к нам в гости — у нас была одна компания. Но люди, которые были «залётные» в нашей компании, всегда говорили, что между мной и ним — скрытая буря страсти. Мы отшучивались. Но я понимала, что он даже спокойно смотреть на меня не мог.

Муж Татьяны узнал об измене, прочитав ее переписку

Муж Татьяны узнал об измене, прочитав ее переписку

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Татьяна говорит, что всегда считала, что если муж стал для нее первым мужчиной как в плане постели, так и в плане совместной жизни, значит они будут жить вместе долго, счастливо и без всяких измен. Но не вышло.

— Случился такой момент, что муж уехал в длительную командировку. Мы тусили в компании. И в один момент он протянул руки — и как ударило током. Потом тайком катались по ночному городу, он приходил ко мне вечерами. Естественно, был секс. Но о каких-то отношениях мы не думали. Продолжали встречаться тайком, были любовниками. До тех пор, пока нас не спалили.

Отношения между любовниками вскрылись практически сразу после возвращения мужа из командировки.

— Спалилась я — забыла удалить переписку, а вернувшийся муж всё прочитал. Было, конечно, жестко. Думала, меня на месте и убьют, — рассказывает Татьяна. — Но мы смогли поговорить и успокоиться. Сейчас всё между нами прекрасно. У меня отличный муж, который и друг, и подруга, и сплетница в одном лице. Ведь когда это делала я, сначала даже ни о чем не думала. Только потом все-таки мое внутреннее «я» сказало: «Ты что? Ты себя на помойке нашла? Кто меня такому учил? Откуда я взяла, что изменять это нормально?». Было ощущение, что я делаю больно. Сейчас по прошествии лет и наличии более–менее нормального количества извилин в голове, я уже до такого не докачусь. Нельзя так опускаться и ложиться под каждого встречного, пусть даже ты его знаешь сто лет.

«Я переспала в один день сразу с двумя и наутро поняла, что я сука»

С непростой ситуацией столкнулась и 21-летняя Марина, которую из-за измены бросил жених. После бурной ночи она в порыве искренности и раскаяния призналась, что буквально перед этим переспала с начальником на работе.

— Я долго встречалась с классным парнем. Мы сначала были отличными друзьями. А потом постепенно между нами возникли серьезные отношения, которые уже шли к свадьбе, — рассказывает Марина. — Он айтишник, хотел семью и был какой-то слишком домашний. Красиво ухаживал, отвозил на работу и встречал с работы...

Измена Марины закончилась для нее печально

Измена Марины закончилась для нее печально

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Попутно Марина считала ничем для себя не обязывающим флиртом случайно возникшую у нее переписку с пожилым и давно женатым начальником.

— Мы сначала просто переписывались, общаясь о разных мелочах, — рассказывает Марина, — потом начали шутить про секс, отношения, любовников и так далее. Я думала, что мы смеемся. Что это лишь повод отвлечься от рабочей скуки. Потом вдруг потребовалось срочно съездить с ним по делам за город. В голове мысль закралась. Но я подумала, да не-е-е-е... Он не выглядит как человек, который будет изменять жене с подчиненной, слишком низко для него. А он вдруг остановил машину на обочине, повернулся и сказал: «Мы явно что-то забыли. Точно. Секс». В первые секунды мне было страшно. Но потом я просто дала волю чувствам. Мне нравится человек. Я нравлюсь ему. Почему бы нет. Вдобавок я подумала, что это будет только один раз. И было так странно ехать обратно, делая вид, будто ничего не произошло. Мы вернулись в офис. Уже через час меня с работы забрал жених, мы погуляли, поужинали, а потом у нас с ним была очень бурная ночь любви.

А вот то, что произошло на следующий день, Марина вспоминает как какой-то морально-этический кошмар.

— С утра я проснулась в квартире у жениха, позавтракала, он отвез меня на работу. Где-то в обед поняла, что я сука. Что я переспала в один день сразу с двумя. Чтобы отвлечься, я после работы решила успокоиться и пошла по магазинам. Жених понял по сообщениям, что мне плохо. Приехал, мы гуляли по торговому центру. Я решила всё рассказать. Как на духу во всем призналась. Он меня выслушал. Сказал, что ожидал чего-то подобного, что я не человек, с которым можно строить серьезные отношения. И что я разбила ему сердце. Довез меня до дома и больше мы не общались. Ну, как не общались? Я пыталась поговорить, а он отрезал: ему не о чем со мной разговаривать.

Марина рассказывает, что несколько недель после этого была в сильной депрессии, да и до сих пор считает, что поступила неправильно и попросту запуталась в жизни и отношениях.

— Самое паршивое то, когда изменяешь, словно сжигает это изнутри, — говорит Марина, — даже рассказывая сейчас, снова возникает ощущение, что вот-вот заплачу. Меня долго еще трясло после всего этого. Не выдержала, поделилась с мамой. Так она тоже сказала, что это грязно, что она так бы не поступила. Но она и раньше меня попрекала, что я ноги слишком быстро раздвигаю. Может, она и права? С начальником-то я до сих пор продолжаю время от времени спать.

Поздравила с днем рождения из постели с любовником

Есть и те, кто умышленно пошел на измену, стараясь отомстить партнеру за домашние скандалы и просто плохие взаимоотношения. Так поступила 27-летняя Оксана, которая теперь считает, что благодаря измене у нее всё наладилось.

Оксане измена даже в чем-то помогла

Оксане измена даже в чем-то помогла

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— Я долго встречалась со своим парнем. Так получилось, что я по работе должна была уехать в командировку в Москву. Не на день–два, а надолго. Из-за этого мы начали много и часто ссориться и за неделю до моего отъезда очень сильно поругались. Он даже не проводил меня в аэропорт, — вспоминает Оксана. — Мы не общались с ним как минимум две недели. Потом уже я не выдержала, написала ему первая. Вроде бы мы помирились, но отношения оставались с какими-то холодком. Ругались из-за всякой ерунды, обижались друг на друга.

Когда же у молодого человека Оксаны был день рождения, она отправила ему сообщение: «Поздравляю, любимый! С праздником! Обожаю тебя!», сопроводив множеством сердечек и смайликов. Но вот только это сообщение она отправляла из кровати, где лежала с мужчиной, с которым только пару часов назад познакомилась в баре.

— Я никогда своему парню не рассказывала об этом. Ни пока была в командировке, ни когда вернулась в Волгоград. Ни в пылу ссоры, ни в минуты искренних бесед, — признается Оксана, — кажется, что ему будет очень больно, если расскажу. Да и ворошить прошлое мне уже не хочется. В тот момент я была рада, что изменила. Я хотела показать, как мне было больно от его собственнического отношения ко мне. Мне надоели его вечные эмоциональные качели, игра в ближе–дальше. Я тогда вырвалась, и мне стало легче. Теперь я более уверена в себе, продолжаю любить своего парня, но при этом не даю ему повода командовать мной. Я поняла, что я что-то значу и могу в любой момент спокойно уйти. Но каждый раз, когда я вспоминаю тот день, меня трясет. И пытаюсь никогда не заводить тему измен в разговоре. Кажется, что мне до сих пор, наверное, стыдно. Или нет.

Прощать или не прощать изменщицу?

Психолог Алена Сагадеева говорит, что иногда с разными партнерами один и тот же человек решает этот вопрос по-разному.

— Нормально ли прощать измену? Норма — это то, как принято в большинстве случаев. У каждого человека система ценностей и выборов строго индивидуальна, — рассуждает Алена Сагадеева. — Важно понимать, чем придется заплатить за то или иное решение: риски и последствия есть всегда. Если измена случилась, а отношения продолжаются и в них ничего не изменилось, то новая измена гарантирована. Самое важное — понять, что было в постороннем приключении? Чего нет в ваших отношениях? Насколько ценен для вас партнер? Есть ли желание дать ему то, ради чего случилась измена? Сохраняется ли ощущение исключительности в отношениях? И еще множество вопросов необходимо рассмотреть и обсудить, прежде чем принимать решение — простить или не прощать.

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