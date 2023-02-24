«Переспала с начальником по дороге на свидание»: три истории, в которых героини изменили и пожалели об этом. Или нет

Попутно Марина считала ничем для себя не обязывающим флиртом случайно возникшую у нее переписку с пожилым и давно женатым начальником.

— Мы сначала просто переписывались, общаясь о разных мелочах, — рассказывает Марина, — потом начали шутить про секс, отношения, любовников и так далее. Я думала, что мы смеемся. Что это лишь повод отвлечься от рабочей скуки. Потом вдруг потребовалось срочно съездить с ним по делам за город. В голове мысль закралась. Но я подумала, да не-е-е-е... Он не выглядит как человек, который будет изменять жене с подчиненной, слишком низко для него. А он вдруг остановил машину на обочине, повернулся и сказал: «Мы явно что-то забыли. Точно. Секс». В первые секунды мне было страшно. Но потом я просто дала волю чувствам. Мне нравится человек. Я нравлюсь ему. Почему бы нет. Вдобавок я подумала, что это будет только один раз. И было так странно ехать обратно, делая вид, будто ничего не произошло. Мы вернулись в офис. Уже через час меня с работы забрал жених, мы погуляли, поужинали, а потом у нас с ним была очень бурная ночь любви.