«Хочу наказать за обиду»: 64-летний ухажер решил отсудить у бывшей подруги 800 тысяч, которые на нее потратил

На момент знакомства Сергею был 61 год, Наталья на 14 лет моложе. У него за плечами давний брак и развод, у нее — двое детей восьми и десяти лет, один из которых с особенностями развития, и старший сын, уже взрослый и самостоятельный.

— Через две недели знакомства Сережа предложил: а поехали отдохнем в Сочи. Сказал, что все расходы берет на себя, он знал, что у меня нет возможности вот так спонтанно, не откладывая деньги много месяцев, взять и поехать. Хотя я сначала не думала об этой поездке всерьез, у меня ведь дети. Но старший сын сказал: «Мама, съезди, отдохни, ты же миллион лет никуда не выезжала». А в отпуск я вообще никогда не ездила. Убедил, сказав, что заботу о младших братьях возьмет на себя, они эти несколько дней поживут у него в семье, — рассказывает Наталья.