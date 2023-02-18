«Хочу наказать за обиду»: 64-летний ухажер решил отсудить у бывшей подруги 800 тысяч, которые на нее потратил

В конце декабря жительница рабочего поселка Малышева Свердловской области Наталья Чихман заскочила на почту купить лотерейные билетики детям. Начальник почты, увидев старую знакомую, пошутил: «Тебе письмо, танцуй». Наталья никакой корреспонденции ни от кого не ждала. Вскрыла конверт. Письмо оказалось судебным иском на 818 тысяч рублей.
Этот иск подал ее бывший мужчина. Они встречались два года, а летом расстались. Ошеломленная Наталья читала исковые требования: вернуть все переводы на ее карточку, которые он сделал за два года, 300 рублей, потраченные на мороженое детям, 5 тысяч за подаренного щенка и многое другое. На первый взгляд история выглядит комичной, но, выслушав обе стороны, понимаешь, что ничего смешного тут нет. За этим иском драма двух зрелых людей, о которой рассказывает журналист Е1.RU Елена Панкратьева.
«Ты мне подходишь»
Летом 2020 года Наталья работала заведующей производством в кафе-столовой. Сергей пришел к ней как клиент — договориться об аренде зала для встречи одноклассников. А через несколько дней зашел снова, но уже с вопросом: «А можно с вами встретиться?»
— При первой встрече он мне понравился, вежливый, воспитанный. Я подумала, а может, попробовать, встретиться, присмотреться? Поговорила с его одноклассниками, знакомыми — поселок у нас маленький, все друг друга знают. О нем говорили только хорошее. Мы тогда погуляли, впечатление он произвел самое лучшее. И с этого момента мы стали встречаться, — рассказывает Наталья.
Сергей родился в поселке Малышева, но еще лет 30 назад уехал в Магадан, купил там квартиру, устроился водителем в пожарную часть и работал вахтой: три месяца на Колыме, две недели отдыха на Урале. В один из таких приездов он и познакомился с Натальей.
На момент знакомства Сергею был 61 год, Наталья на 14 лет моложе. У него за плечами давний брак и развод, у нее — двое детей восьми и десяти лет, один из которых с особенностями развития, и старший сын, уже взрослый и самостоятельный.
— Через две недели знакомства Сережа предложил: а поехали отдохнем в Сочи. Сказал, что все расходы берет на себя, он знал, что у меня нет возможности вот так спонтанно, не откладывая деньги много месяцев, взять и поехать. Хотя я сначала не думала об этой поездке всерьез, у меня ведь дети. Но старший сын сказал: «Мама, съезди, отдохни, ты же миллион лет никуда не выезжала». А в отпуск я вообще никогда не ездила. Убедил, сказав, что заботу о младших братьях возьмет на себя, они эти несколько дней поживут у него в семье, — рассказывает Наталья.
Наталья до сих пор очень хорошо вспоминает ту поездку на море. Говорит, что вернулись довольные и счастливые:
— После Сочи Сережа объявил: а теперь ты ко мне приедешь в гости в Магадан. Ты мне подходишь, будем вместе жить. Я тогда еще задумалась, что надо бы присмотреться, узнать друг друга получше. К тому времени я его уже познакомила со своими друзьями, с семьей, с детьми. С мальчиками Сережа легко нашел общий язык, моему папе он тоже понравился. Папа мне первый и сказал насчет поездки в Магадан: «Езжай, присмотрись, с детьми поможем». Сережа перевел деньги на билеты и я улетела к нему на две недели.
В Магадане Наталья остановилась у Сергея.
— Уже после Сочи я узнала, что оказывается, у него в Магадане была другая женщина, с которой он, как я поняла, жил гражданским браком. Мне он об этом рассказал, уже когда они расстались. Я тогда говорила, что это «твоя жизнь, твой выбор, я пойму любое твое решение». Ответил, что выбор он уже сделал, — вспоминает она.
Наталья говорит, что в Магадане у них были планы посмотреть жилье, которое можно было бы купить, продав ее дом в поселке. Она даже подыскивала работу, но переехать на север тогда так и не решилась: тяжелый климат Колымы переносила тяжело, да и побоялась так быстро и кардинально менять жизнь.
Наталья вернулась домой и стала ждать, когда Сергей снова приедет с вахты.
— Мы созванивались по видеосвязи каждый день по несколько раз, с раннего утра, каждый день десятки сообщений. Он присылала мне фото по любому поводу: смотри, какая хорошая погода, — рассказывает Наталья. — Подарил щенка кокер-спаниеля, перевел пять тысяч на него, мы выбирали вместе по видеосвязи. Наконец, он приехал в поселок, прямо к моему юбилею. На празднике при всех моих друзьях и родных подарил помолвочное кольцо. Сказал моему папе: «Не против, если мы будем жить вместе с Наташей?» Папа был, конечно, не против, радовался за меня. Так мы и жили.
Сергей продолжал приезжать в Малышева каждые три месяца и в длинные отпуска. Жили в ее доме.
— Вместе обустраивали его, покупали всё, что нужно, вели хозяйство, он и дрова рубил, и всю мужскую работу делал. Я познакомилась с его родней, с сыном, с внуками, все они мне очень понравились, хорошие люди. О том, чтобы официально оформить брак, мы тоже разговаривали. Он покупал квартиру в поселке, и я ждала, что он окончательно сюда переедет, — говорит женщина.
Прежняя жизнь
Наталья посреди нашего разговора вспоминает свои прежние браки. О каждом муже она говорит что-то хорошее, несмотря на то, что их отношения заканчивались плохо.
В первом браке родился сын, семья жила в Крыму, сыну было года два, когда муж уехал на заработки в другой город и не вернулся. Наталья тогда не пошла в милицию, родители мужа тоже не били тревогу, и она поняла, что они знают — с ним всё в порядке. Развелась заочно, а через 26 лет бывший муж вышел на связь, он искал сына и хотел общения с ним. Оказалось, что тогда он встретил другую и остался с ней, а объясниться, видимо, не решился.
— Столько времени прошло, уже не осталось ни боли, ни обиды. Человек он был незлой. Да, оставил вот так, не предупредив, но это было так давно по молодости. Сейчас мы хорошо общаемся с его семьей, у старшего сына теперь есть два брата, — замечает Наталья.
Второго мужа она потеряла из-за секты, куда его втянул друг. Мужчина фанатично ушел в религию, бросил работу, замкнулся, отстранился от обычной жизни.
— Мы просыпались ночью от пения молитв, — вспоминает женщина. — Вместе с его родными как могли пытались вытащить его оттуда, увозили из города, но бесполезно. На этом фоне у мужа началось психическое расстройство, родители забрали его в деревню.
С третьим мужем Наталья прожила вместе 17 лет, у них родились двое сыновей.
— Хорошо жили, — говорит она, — соседи до сих говорят, а помните, как вы друг друга солнышками называли?
Когда у мужа случился первый срыв, Наталья точно не помнит, вроде бы после рождения детей. Срывами она называет скандалы и вспышки агрессии на фоне алкоголя. При этом уверяет, что трезвым бывший муж был спокойным и добрым, занимался детьми. Потом «срывы» стали случаться чаще.
— Мы с детьми сбежали от него после того, как он на три дня запер нас в доме, скандалил, крушил всё. Бил меня, детей. Я оттаскивала его от детей, вызывала полицию, а он через два часа возвращался домой, и снова всё начиналось. Мы сбежали от него с детьми, я в очередной раз вызвала полицию, пока они его держали, я уехала. Нас приютили мои хорошие знакомые, я сняла побои с детей, у них были синяки на лице и на теле, написала заявление в полицию.
Наталья говорит, что бывшего мужа привлекли лишь к административной ответственности:
— И наш самый гуманный суд в мире наказал его штрафом в пять тысяч рублей.
Женщина уверена, что проблемы со здоровьем у младшего сына начались после всей этой истории. Вскоре после того скандала мальчик проснулся утром со странной улыбкой на лице. Приглядевшись, Наталья поняла, что это не улыбка — лицо перекосило. Наталья тогда делала все возможные обследования: КТ, МРТ. Органических поражений в мозге не нашли. Сделали вывод, что причина — посттравматическое стрессовое расстройство. Начался откат в развитии, врачи поставили диагноз ЗПР.
Сейчас Наталье рекомендуют отдать сына в спецшколу, но она отказывается, борется за его восстановление, проводит курсы лечения ноотропами (препаратами для улучшения мозгового кровообращения), водит на занятия с логопедом и психологом — надеется, что сын снова станет таким, как все.
Истец и ответчик
— Да, мне «везет» с мужчинами, — пытается засмеяться она. — Как тополю одинокому, со всех сторон обдувает, но не греет. Но в этот раз я подумала, что Сережа — тот человек, которому можно поверить.
Летом Наталья с Сергеем собирались снова отдохнуть в Сочи. Она говорит, что на этот раз планировали поехать вместе с детьми Натальи, договорились так: билеты и развлечения детям оплачивает она, а он берет на себя расходы за нее и себя:
— Сережа приехал в поселок накануне отъезда. При встрече я почувствовала, что-то не то, появилась какая-то отстраненность, я уж не буду вдаваться в интимные подробности. А накануне поездки он вдруг сказал, что он с нами не едет. Или я еду один или мы едем вдвоем, без детей. Я ответила, что без детей не поеду. Ответил: тогда у меня своя дорога, своя жизнь. Я тогда решила, что у него появилась другая женщина.
Наталья уверяет, что на этом они и расстались, без истерик, слез и скандалов с ее стороны.
— Пришла домой, сказала ребятам: дядя Сережа никуда не поедет. Они: почему? Я уже не смогла сдержаться — в слезы, они тоже.
В Сочи она детей все-таки свозила, говорит, что взяла кредит на 150 тысяч. Больше они с Сергеем не разговаривали, а если случайно встречались в поселке, делали вид, что не заметили друг друга.
А в декабре она узнала, что Сергей подал судебный иск. По словам Натальи, он включил в требования все переводы на ее карту за три года их отношений. Например, деньги на билеты за первую романтическую поездку в Сочи и в гости в Магадан, на подарки детям, на покупку вещей по хозяйству: диван, антисептик. Ну и еще по мелочи: 200 рублей на мороженое детям, 5 тысяч за щенка в подарок и т.п. Всего набежало 818 тысяч 600 рублей, плюс 25 тысяч — расходы на юриста.
В пояснении к иску указано, что Сергей перечислял деньги Наталье, «предполагая в будущем совместно распорядиться ими в общих интересах», а «ответчик лишил его такой возможности, единолично распорядившись денежными средствами».
Мы встретились у Натальи на работе, она завхоз в поселковом спортивном центре. Сейчас ее зарплата около 18 тысяч рублей.
— Мы не бедствуем, выручает огород, свое хозяйство, — уверяет Наталья. — Я никогда не была содержанкой! Работала с 13 лет, была и почтальоном, и начальником почты, и заведующей производством, и индивидуальным предпринимателем — лет 15 назад у меня было несколько маленьких магазинов. Не хватало денег — брала подработки. Днем могла работать начальником, а вечером мыла там же полы. Да, Сергей помогал, делал подарки, но за его счет я никогда не жила, так же вкладывалась в хозяйство, покупала что-то для дома, где мы жили.
Наталья говорит, чтобы «отдать всё, что он требует и постараться забыть», ей нужно продать дом (он стоит не больше 700 тысяч) и 16-летнюю машину Renault, за которую она до сих пор платит кредит.
Женщина обратилась за помощью к юристу. Скрины их переписки с Сергеем ей пришлось приложить к материалам дела, чтобы доказать, что у них были личные отношения. Все нежные, интимные слова, которые они писали друг другу, будет теперь изучать судья. Также Наталья запросила выписки за три года со всех банковских карт, которые у нее были в этот период, чтобы самой посчитать, сколько ей перевел Сергей. По ее словам, получилось в два раза меньше, около 450 тысяч рублей. Всё это она также предоставит в суд.
— Из всей этой суммы 100 тысяч он перевел мне на квартиру, которую он покупал, я передала эти деньги продавцу, можно его вызвать в суд. Откуда взялись остальные переводы — не представляю. Может, он включил деньги за подарки, которые сам покупал мне. То же помолвочное кольцо? Я уже ничему не удивляюсь. Для себя я сделала вывод, что больше ни с кем из мужчин никогда у меня не будет отношений. Никому доверять не буду.
Адвокат Елена Розенберг, которая представляет интересы Натальи, считает иск необоснованным.
— У Натальи неосновательного обогащения нет, — уверена адвокат. — Все денежные средства, перечисленные сожителем Наталье в период совместного проживания, были направлены на ведение общего хозяйства, приобретение различных вещей, хозяйственные нужды, улучшение быта и совместный отдых, причем все покупки предварительно обсуждались. Все платежи осуществлялись многократно, без какого-либо договора, безвозмездно, то есть в дар. Довод бывшего сожителя о том, что он перечислял деньги Наталье для сбережения и хранения, является голословным и придуманным, так как истцом ничем не доказывается.
«Так нельзя поступать с мужчинами!»
Мы связались со второй стороной этой необычной судебной истории. Сергей сейчас в Магадане, и мы разговаривали по телефону. У мужчины совсем другой взгляд на ситуацию, но также очень эмоциональный.
— Адвокат [Натальи] вводит в заблуждение суд, никакого совместного проживания у нас не было. То, что я отправлял переводы, это факт. Если она находит другого мужчину (так предполагает Сергей. — Прим. ред.), более интересного и платежеспособного, то зачем я два года отправлял эти деньги? Пусть она будет доказывать, что я это делал [переводил деньги] добровольно, тогда я переименую эту статью (имеется в виду уже не гражданский иск, а переквалификация в уголовное дело. — Прим. ред.) — буду доказывать, что она мошенническим путем выманила деньги, я находился в этот момент под ее влиянием, чарами.
Сергей уверен, что инициатором расставания была именно Наталья.
— Мы собирались в совместную поездку, я перечислил 60 тысяч на покупку билетов, она заявила, что едет с детьми. Я попросил поехать лишь вдвоем, и всё, факел загорелся: «Ты не хочешь брать моих детей». Я объяснил, что просто не потяну материально, представил: юг, мы с детьми, нужно за всё заплатить, да я просто не отдохну после этой Колымы. Предложил, езжай с детьми, деньги я тебе перечислил. А сам поехал один, хорошо отдохнул, объехал всех друзей. Пусть меня считают хоть кем, мне самому тошно, неприятно от всей этой истории, но обиду я простить не могу. Пусть будет суд, но так поступать с мужчинами нельзя. Ни к каким другим женщинам я не уходил, — заявил он.
Сергей считает, что его требования вернуть потраченные деньги обоснованны.
— Не имеет никакого значения, она нашла другого или я другую, я отказался [от дальнейших отношений] или она. Поскольку совместной жизни не получилось, я решил вернуть деньги. Пусть взыщут эту сумму или другую. Мне важен сам факт — наказать. Дать понять, что нельзя так поступать с мужчинами, доить, а потом сказать… [ты мне не нужен]. Я проживу без этих денег. Я небедный человек, хорошо зарабатываю, получаю пенсию, но суд будет обязательно.
Сергей заверил, что подобный иск к женщине у него впервые.
— Никогда такого не было, — переживает он. — Но, сами поймите, раз со мной так поступили, я должен был ответить.
Также он опроверг все обвинения в фальсификации суммы переводов. Напомним, в иске заявлено 818 тысяч, но по выпискам из банка, которые взяла Наталья, сумма в два раза меньше. Сергей пояснил, что иск составлял не он и сумма по его выпискам действительно намного меньше.
— Никакой фальсификацией я не занимался. Откуда взялись эти 800 тысяч, не знаю, возможно какая-то ошибка в подсчетах. Можете написать: истец опровергает эту цифру. И поймите, у меня конечная цель не деньги, цель — не [отсудить] все деньги, а наказать за обиду.
Как дело бывших возлюбленных дошло до Верховного суда
Недавно мы публиковали колонку юриста Юлии Федотовой. В ней она разбирает практику Верховного суда, который вынес решение по подобному случаю. Этот иск похож на нашу сегодняшнюю историю. Подруга объявила своему парню, что расстается ним. Тот обратился в полицию, попытался инициировать уголовное дело о мошенничестве, требуя вернуть миллион рублей, что он потратил на девушку. В возбуждении дела ему отказали. Тогда он обратился с судебным иском о взыскании миллиона. И суд первой инстанции удовлетворил требования бывшего жениха.
Апелляция и кассация также оставили всё в силе. Однако Верховный суд отменил все ранее принятые решения. В определении Верховного суда РФ указано, что суды нижестоящих инстанций почему-то никак не оценили аргументы о совместной жизни, дарении денег, а также о том, что суммы перечислялись многократными платежами в течение трех лет, и условий об их возврате мужчина не ставил.
Дело снова вернулось в Выборгский районный суд. Рассматривать его будет уже другой судья (так требует закон). Решение еще не принято, однако теперь суд обязан будет учесть пояснения Верховного суда.
Прочитайте также историю, как бывшему супругу удалось отсудить подаренную квартиру и оставить женщину с долгами после развода. Правда, брак в этом случае был официальный, в этом случае всё совместно нажитое имущество делится пополам, также как и долги, если деньги были использованы на совместные нужды.