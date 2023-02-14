«Это всё женская ревность»: жена альфонса защищает его от любовниц, которым он должен миллионы рублей

По мнению Марии Богачевой, в бедах ее супруга и проблемах с законом виновна именно Ольга Збаражская, с которой он раньше был в близких отношениях.



— Даже мы с ним познакомились на моей профессиональной почве. Он сразу мне сказал, что находится в Великом Устюге, что у него там есть какие-то отношения, — вспоминает волжанка. — Что у него были проблемы с фирмой, которые он не скрывал. И попросил оказать помощь — я занималась рекламой в сфере SMM, продвижением. За это я получала зарплату. Времена у фирмы действительно тяжелые были: коронавирус, отсутствие государственной поддержки и так далее. Мы общались с ним удаленно, сделали новый сайт. В тот момент Ольга Збаражская, если можно так выразиться, по-женски «метила территорию». Она меня быстро вычислила, когда мы только начали работать с Сергеем. О каких-то отношениях между нами и речи тогда не было. Первое, что сделала Ольга, она прислала Сергею мою фотографию с угрозами в мой адрес. Смысл был такой, что если я перейду ей дорогу, то она со мной что-то сделает. Ревность, в общем.