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«Это всё женская ревность»: жена альфонса защищает его от любовниц, которым он должен миллионы рублей

Шесть женщин объединились в суде против одного на всех бывшего

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В настоящее время Сергея Богачева судят в Волжском

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В городе-спутнике Волгограда, Волжском, суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Богачева — альфонса, который задолжал своим бывшим любовницам миллионы рублей. По крайней мере, на этом настаивают шестеро потерпевших женщин, а также следствие. Законная же супруга обвиняемого утверждает, что его оболгали, а всему виной ревность одной из его бывших, которая и уговорила остальных написать заявления в правоохранительные органы.

Ранее к нашим волгоградским коллегам из V1.RU обратились женщины, рассказавшие истории своей несчастной и нечестной любви. Они рассказали, что их всех объединил один мужчина — Сергей, обещавший любить их до конца жизни. Однако после нескольких лет счастья женщины оставались без имущества, с кредитами и долгами, которые брали для якобы тяжелобольного возлюбленного с разбитым сердцем.

— Он умеет говорить красиво, складно, — рассказывали девушки. — Он постоянно восхищался руками, голосом, фигурой. Брал за руку и говорил, что именно меня он ждал всю жизнь. Рассказывал, что он одинок, похоронил жену и поставил на себе крест, а тут влюбился. Уверял, что нет у него радостей в жизни, кроме как семья и бильярд. Сергей говорил, что он очень верующий, в церковь ходит, молится, даже святую воду пьет. По его рассказам, в нашей истории любви сходилось всё: от гороскопа до звезд и интересов. Буквально спустя несколько таких встреч он сразу же начинал называть меня как-то ласково, обращался ко мне «милая моя, родная», как оказалось, чтобы просто не запутаться в именах.

С этой выложенной в соцсети фотографии и началось раскрытие альфонса

С этой выложенной в соцсети фотографии и началось раскрытие альфонса

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А после рассказывал, что тяжело болен, и девушки брали кредиты, продавали машины и квартиры, чтобы помочь любимому. В один момент правда вскрылась, девушки разорвали отношения, а после обратились за помощью к правоохранителям. Однако после публикации с журналистами V1.RU связалась нынешняя супруга Сергея. По словам Марии, ее муж был честен со всеми, но сам стал жертвой любовных интриг обиженных бывших. В феврале прошлого года в отношении Сергея Богачева после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело.

История густо замешанной на деньгах любви одного мужчины и множества женщин оказалась настолько удивительной, что ее подробно разобрали даже в эфире популярной телепередачи у Андрея Малахова. Тогда после серии публикаций на эту тему в публичном поле впервые выступила нынешняя жена Сергея — Мария Богачева, которая утверждала, что ее возлюбленный стал жертвой неприязненно относящихся к нему женщин.

Накануне в Волжском городском суде началось рассмотрение уголовного дела Сергея Богачева, а незадолго до этого журналисты встретились с его женой и защитником, чтобы услышать их версию случившегося. По словам Марии Богачевой, ее муж не совершал уголовных преступлений.

Бывшая любовница Сергея Богачева, которая инициировала уголовное дело против него

Бывшая любовница Сергея Богачева, которая инициировала уголовное дело против него

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— Это не только мое мнение, но так и есть: гражданско-правовые отношения, в том числе под давлением СМИ, были переквалифицированы правоохранительными органами в уголовное дело, — сообщила Мария Богачева. — Всё это произошло из-за одного человека — Ольги Збаражской. Она когда-то проживала в Волгограде, но затем уехала в Великий Устюг. Она рассказывала, что якобы разоблачила Сергея. На самом деле было так: у него к логическому завершению подходили предыдущие отношения. Он познакомился с Ольгой. Она про всё это знала. Никакие отношения он не скрывал, ни у кого денег не выманивал.

По мнению Марии Богачевой, в бедах ее супруга и проблемах с законом виновна именно Ольга Збаражская, с которой он раньше был в близких отношениях.

— Даже мы с ним познакомились на моей профессиональной почве. Он сразу мне сказал, что находится в Великом Устюге, что у него там есть какие-то отношения, — вспоминает волжанка. — Что у него были проблемы с фирмой, которые он не скрывал. И попросил оказать помощь — я занималась рекламой в сфере SMM, продвижением. За это я получала зарплату. Времена у фирмы действительно тяжелые были: коронавирус, отсутствие государственной поддержки и так далее. Мы общались с ним удаленно, сделали новый сайт. В тот момент Ольга Збаражская, если можно так выразиться, по-женски «метила территорию». Она меня быстро вычислила, когда мы только начали работать с Сергеем. О каких-то отношениях между нами и речи тогда не было. Первое, что сделала Ольга, она прислала Сергею мою фотографию с угрозами в мой адрес. Смысл был такой, что если я перейду ей дорогу, то она со мной что-то сделает. Ревность, в общем.

По версии жены Сергея Богачева, Ольга начала мстить ему после того, как он ушел к Марии.

Мария Богачева — нынешняя жена Сергея

Мария Богачева — нынешняя жена Сергея

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— Когда у нас с ним начали завязываться отношения, я поставила вопрос ребром: или она, или я. Он сказал, что ему нужно подумать, определиться, он поедет в Устюг и потом даст мне ответ. Потом он вернулся и заявил, что хочет быть со мной. Ольга всё это поняла. Но при этом она нигде не рассказывает, что она после этого приезжала к его родителям с пирогами, а его просила вернуться к ней. Сергей ей отказал, после чего с ее стороны появились обещания сломать ему жизнь. И она уговорила всех остальных написать на него заявления. Все эти женщины говорят, что он мошенник, что он ото всех скрывался. Ни от кого он не скрывался. У всех был его номер телефона, его адрес. И в какой момент его долги стали якобы мошенничеством? Именно после того, как Збаражская узнала, что мы женимся: я выложила фотографию в соцсетях характерную, с букетом и всем таким, а она ее увидела, видимо.

Мария также утверждает, что все признанные потерпевшими неоднократно меняли показания как в части сумм, так и в части описания своих отношений с Сергеем. Но когда дело дошло до избрания меры пресечения, жена тогда еще подозреваемого и его адвокат сосредоточились на следствии.

— Сергей обвиняется по четырем эпизодам части 2 статьи 159-й, одному эпизоду части 3 статьи 159-й и одному эпизоду части 4 статьи 159-й УК РФ, — рассказал адвокат Игорь Светлов. — Мера пресечения изначально была избрана несоразмерная тем деяниям, которые ему инкриминируют. С 7 апреля 2022 года он находится под стражей. На протяжении всего следствия был лишен свиданий, в том числе супруги. На тот момент он являлся заместителем директора ООО «Гарантия», таким образом была парализована хозяйственная деятельность компании. Супруга просила допустить к нему нотариуса, чтобы передать дела, но следователи отказывали.

Историю взаимоотношений альфонса с женщинами разбирали на популярном российском ток-шоу

Историю взаимоотношений альфонса с женщинами разбирали на популярном российском ток-шоу

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Защитники также утверждают, что как минимум по одному из эпизодов — самому тяжкому из всех — Сергея просто оговорили.

— Один из эпизодов, которые инкриминируются Сергею, относится к тяжким преступлениям — по части 4 статьи 159-й УК РФ. Суд отправил его в СИЗО именно по этой причине, — сообщил адвокат. — Важно понимать суть этого эпизода: в какой-то момент Сергей проживал в гражданском браке с одной женщиной. Как я понимаю, у них обоих были долги. И они решили продать квартиру, которая принадлежала женщине. Она настояла на соглашении, согласно которому приобретатель квартиры не имеет права ее продавать и пользоваться ею. Смысл был в том, что покупателем квартиры выступила дочь Сергея, а на него самого была возложена обязанность по погашению ипотеки. Такое решение женщина мотивировала тем, что ей эта квартира дорога и ее отец не должен узнать о том, что она ее продает. Короче, она хотела получить деньги от банка, но при этом не потерять квартиру. И ей, и Сергею нужны были деньги. Как я понимаю, с вырученных денег они оба закрывали свои долги. А следствию она сказала, что Сергею она отдала все два миллиона.

По словам юриста Игоря Сладкова, Сергей выплачивал ипотеку в течение года, но затем не смог вносить платежи из-за финансовых проблем. Он обратился за помощью к той самой женщине, с которой они продавали жилплощадь, однако она ему в помощи отказала.

— Важно, что срок для выполнения им финансовых обязательств должен был истечь летом 2022 года, — отмечает юрист. — А в СИЗО его отправили весной. Так как его можно обвинять в мошенничестве, если еще не вышел срок уплаты денег по договору с этой самой «потерпевшей». Причем деньги он платил банку, а не этой женщине. Она деньги получила сразу при продаже от банка. И Сергей тоже. Он ей ничего не должен был. Однако ее признали потерпевшей.

Адвокат Сергея Богачева, Игорь Сладков, утверждает, что его подзащитного оболгали

Адвокат Сергея Богачева, Игорь Сладков, утверждает, что его подзащитного оболгали

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Защитник подчеркнул, что по ряду эпизодов финансовые отношения между Сергеем и «потерпевшими» были оформлены на бумаге — в качестве договора или расписки. По некоторым даже он принимал и подписывал претензии, то есть ни от кого не скрывался. По другим эпизодам договоренность была лишь на словах. Но только потому, что он их признал, эти эпизоды вообще оказались в уголовном деле.

— Меня пугает другое: сначала он частично признал вину, а затем у нас состоялся разговор глухого с немым, — рассказал Игорь Сладков. — Может быть, он в СИЗО сломался, может быть, что-то еще. Но это был вообще другой человек. Он сказал, что его в Волжском городском суде никто слушать не будет. Я не узнал Сергея. Он уходил от прямых ответов на вопрос, что с ним произошло. Он попросил рассматривать его дело в особом порядке, хотя законных оснований для этого нет, поскольку один эпизод по предъявленному обвинению по части 4 статьи 159-й УК РФ относится к категории тяжких преступлений, что исключает возможность рассмотрения дела судом в особом порядке. Было ощущение, что с ним поработали, что его сломали.

Общая сумма ущерба, который, по версии следствия, Сергей нанес шести женщинам, составляет 2,7 миллиона рублей. По словам адвоката Игоря Сладкова, их сторона надеется на примирение.

— Два эпизода мы полностью признаем, скорее всего, — предположил защитник. — Он их никогда не отрицал. Но это не мошенничество, он просто не смог или не успел выплатить свои долги. 7 февраля прошло первое заседание в Волжском городском суде. Я рассчитываю на то, что Сергей вернется к той позиции, которая была согласована с адвокатом: частичное признание вины. Попробуем вынести перед судом вопрос о возможности примирения.

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