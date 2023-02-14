«Это всё женская ревность»: жена альфонса защищает его от любовниц, которым он должен миллионы рублей

В городе-спутнике Волгограда, Волжском, суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Богачева — альфонса, который задолжал своим бывшим любовницам миллионы рублей. По крайней мере, на этом настаивают шестеро потерпевших женщин, а также следствие. Законная же супруга обвиняемого утверждает, что его оболгали, а всему виной ревность одной из его бывших, которая и уговорила остальных написать заявления в правоохранительные органы.
Ранее к нашим волгоградским коллегам из V1.RU обратились женщины, рассказавшие истории своей несчастной и нечестной любви. Они рассказали, что их всех объединил один мужчина — Сергей, обещавший любить их до конца жизни. Однако после нескольких лет счастья женщины оставались без имущества, с кредитами и долгами, которые брали для якобы тяжелобольного возлюбленного с разбитым сердцем.
— Он умеет говорить красиво, складно, — рассказывали девушки. — Он постоянно восхищался руками, голосом, фигурой. Брал за руку и говорил, что именно меня он ждал всю жизнь. Рассказывал, что он одинок, похоронил жену и поставил на себе крест, а тут влюбился. Уверял, что нет у него радостей в жизни, кроме как семья и бильярд. Сергей говорил, что он очень верующий, в церковь ходит, молится, даже святую воду пьет. По его рассказам, в нашей истории любви сходилось всё: от гороскопа до звезд и интересов. Буквально спустя несколько таких встреч он сразу же начинал называть меня как-то ласково, обращался ко мне «милая моя, родная», как оказалось, чтобы просто не запутаться в именах.
А после рассказывал, что тяжело болен, и девушки брали кредиты, продавали машины и квартиры, чтобы помочь любимому. В один момент правда вскрылась, девушки разорвали отношения, а после обратились за помощью к правоохранителям. Однако после публикации с журналистами V1.RU связалась нынешняя супруга Сергея. По словам Марии, ее муж был честен со всеми, но сам стал жертвой любовных интриг обиженных бывших. В феврале прошлого года в отношении Сергея Богачева после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело.
История густо замешанной на деньгах любви одного мужчины и множества женщин оказалась настолько удивительной, что ее подробно разобрали даже в эфире популярной телепередачи у Андрея Малахова. Тогда после серии публикаций на эту тему в публичном поле впервые выступила нынешняя жена Сергея — Мария Богачева, которая утверждала, что ее возлюбленный стал жертвой неприязненно относящихся к нему женщин.
Накануне в Волжском городском суде началось рассмотрение уголовного дела Сергея Богачева, а незадолго до этого журналисты встретились с его женой и защитником, чтобы услышать их версию случившегося. По словам Марии Богачевой, ее муж не совершал уголовных преступлений.
— Это не только мое мнение, но так и есть: гражданско-правовые отношения, в том числе под давлением СМИ, были переквалифицированы правоохранительными органами в уголовное дело, — сообщила Мария Богачева. — Всё это произошло из-за одного человека — Ольги Збаражской. Она когда-то проживала в Волгограде, но затем уехала в Великий Устюг. Она рассказывала, что якобы разоблачила Сергея. На самом деле было так: у него к логическому завершению подходили предыдущие отношения. Он познакомился с Ольгой. Она про всё это знала. Никакие отношения он не скрывал, ни у кого денег не выманивал.
По мнению Марии Богачевой, в бедах ее супруга и проблемах с законом виновна именно Ольга Збаражская, с которой он раньше был в близких отношениях.
— Даже мы с ним познакомились на моей профессиональной почве. Он сразу мне сказал, что находится в Великом Устюге, что у него там есть какие-то отношения, — вспоминает волжанка. — Что у него были проблемы с фирмой, которые он не скрывал. И попросил оказать помощь — я занималась рекламой в сфере SMM, продвижением. За это я получала зарплату. Времена у фирмы действительно тяжелые были: коронавирус, отсутствие государственной поддержки и так далее. Мы общались с ним удаленно, сделали новый сайт. В тот момент Ольга Збаражская, если можно так выразиться, по-женски «метила территорию». Она меня быстро вычислила, когда мы только начали работать с Сергеем. О каких-то отношениях между нами и речи тогда не было. Первое, что сделала Ольга, она прислала Сергею мою фотографию с угрозами в мой адрес. Смысл был такой, что если я перейду ей дорогу, то она со мной что-то сделает. Ревность, в общем.
По версии жены Сергея Богачева, Ольга начала мстить ему после того, как он ушел к Марии.
— Когда у нас с ним начали завязываться отношения, я поставила вопрос ребром: или она, или я. Он сказал, что ему нужно подумать, определиться, он поедет в Устюг и потом даст мне ответ. Потом он вернулся и заявил, что хочет быть со мной. Ольга всё это поняла. Но при этом она нигде не рассказывает, что она после этого приезжала к его родителям с пирогами, а его просила вернуться к ней. Сергей ей отказал, после чего с ее стороны появились обещания сломать ему жизнь. И она уговорила всех остальных написать на него заявления. Все эти женщины говорят, что он мошенник, что он ото всех скрывался. Ни от кого он не скрывался. У всех был его номер телефона, его адрес. И в какой момент его долги стали якобы мошенничеством? Именно после того, как Збаражская узнала, что мы женимся: я выложила фотографию в соцсетях характерную, с букетом и всем таким, а она ее увидела, видимо.
Мария также утверждает, что все признанные потерпевшими неоднократно меняли показания как в части сумм, так и в части описания своих отношений с Сергеем. Но когда дело дошло до избрания меры пресечения, жена тогда еще подозреваемого и его адвокат сосредоточились на следствии.
— Сергей обвиняется по четырем эпизодам части 2 статьи 159-й, одному эпизоду части 3 статьи 159-й и одному эпизоду части 4 статьи 159-й УК РФ, — рассказал адвокат Игорь Светлов. — Мера пресечения изначально была избрана несоразмерная тем деяниям, которые ему инкриминируют. С 7 апреля 2022 года он находится под стражей. На протяжении всего следствия был лишен свиданий, в том числе супруги. На тот момент он являлся заместителем директора ООО «Гарантия», таким образом была парализована хозяйственная деятельность компании. Супруга просила допустить к нему нотариуса, чтобы передать дела, но следователи отказывали.
Защитники также утверждают, что как минимум по одному из эпизодов — самому тяжкому из всех — Сергея просто оговорили.
— Один из эпизодов, которые инкриминируются Сергею, относится к тяжким преступлениям — по части 4 статьи 159-й УК РФ. Суд отправил его в СИЗО именно по этой причине, — сообщил адвокат. — Важно понимать суть этого эпизода: в какой-то момент Сергей проживал в гражданском браке с одной женщиной. Как я понимаю, у них обоих были долги. И они решили продать квартиру, которая принадлежала женщине. Она настояла на соглашении, согласно которому приобретатель квартиры не имеет права ее продавать и пользоваться ею. Смысл был в том, что покупателем квартиры выступила дочь Сергея, а на него самого была возложена обязанность по погашению ипотеки. Такое решение женщина мотивировала тем, что ей эта квартира дорога и ее отец не должен узнать о том, что она ее продает. Короче, она хотела получить деньги от банка, но при этом не потерять квартиру. И ей, и Сергею нужны были деньги. Как я понимаю, с вырученных денег они оба закрывали свои долги. А следствию она сказала, что Сергею она отдала все два миллиона.
По словам юриста Игоря Сладкова, Сергей выплачивал ипотеку в течение года, но затем не смог вносить платежи из-за финансовых проблем. Он обратился за помощью к той самой женщине, с которой они продавали жилплощадь, однако она ему в помощи отказала.
— Важно, что срок для выполнения им финансовых обязательств должен был истечь летом 2022 года, — отмечает юрист. — А в СИЗО его отправили весной. Так как его можно обвинять в мошенничестве, если еще не вышел срок уплаты денег по договору с этой самой «потерпевшей». Причем деньги он платил банку, а не этой женщине. Она деньги получила сразу при продаже от банка. И Сергей тоже. Он ей ничего не должен был. Однако ее признали потерпевшей.
Защитник подчеркнул, что по ряду эпизодов финансовые отношения между Сергеем и «потерпевшими» были оформлены на бумаге — в качестве договора или расписки. По некоторым даже он принимал и подписывал претензии, то есть ни от кого не скрывался. По другим эпизодам договоренность была лишь на словах. Но только потому, что он их признал, эти эпизоды вообще оказались в уголовном деле.
— Меня пугает другое: сначала он частично признал вину, а затем у нас состоялся разговор глухого с немым, — рассказал Игорь Сладков. — Может быть, он в СИЗО сломался, может быть, что-то еще. Но это был вообще другой человек. Он сказал, что его в Волжском городском суде никто слушать не будет. Я не узнал Сергея. Он уходил от прямых ответов на вопрос, что с ним произошло. Он попросил рассматривать его дело в особом порядке, хотя законных оснований для этого нет, поскольку один эпизод по предъявленному обвинению по части 4 статьи 159-й УК РФ относится к категории тяжких преступлений, что исключает возможность рассмотрения дела судом в особом порядке. Было ощущение, что с ним поработали, что его сломали.
Общая сумма ущерба, который, по версии следствия, Сергей нанес шести женщинам, составляет 2,7 миллиона рублей. По словам адвоката Игоря Сладкова, их сторона надеется на примирение.
— Два эпизода мы полностью признаем, скорее всего, — предположил защитник. — Он их никогда не отрицал. Но это не мошенничество, он просто не смог или не успел выплатить свои долги. 7 февраля прошло первое заседание в Волжском городском суде. Я рассчитываю на то, что Сергей вернется к той позиции, которая была согласована с адвокатом: частичное признание вины. Попробуем вынести перед судом вопрос о возможности примирения.