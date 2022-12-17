«Оказалось, она встречалась с нами обоими». История парня, чьи первые отношения обернулись адом

Первые отношения — это всегда волнительная история, но для героя этой статьи они стали настоящим испытанием длиной в полтора года. Любимая девушка врала, изменяла и проверяла его нервы на прочность, но неопытный парень продолжал надеяться на лучшее. Закончилось всё настоящим нервным срывом.
На условиях анонимности молодой человек откровенно рассказал о своих ошибках. Прочитайте, что он теперь думает о чувствах и отношениях.
Я познакомился с этой девушкой пару лет назад, в канун Нового года. Это знакомство показалось мне сказкой, судьбой, я думал, что мы всю жизнь будем вместе. Получилось, мягко говоря, не так.
Мы встретили друг друга в интернете. Через месяц увиделись вживую — чтобы понять, будем ли мы вместе, потому что онлайн-общение было классным. Мне тогда было чуть больше двадцати. Всю взрослую жизнь я зарабатывал, на первом месте была машина, квартира, но, когда они появились, для счастья всё равно не хватало какого-то пазла. Я решил (да и сейчас считаю), что им должна стать семья.
Свидание прошло прекрасно, мы начали встречаться. Девушка (назовем ее Катя) стала для меня первой во всех смыслах. Она жила в соседней области, и я не могу сказать, что всё шло замечательно. Мы регулярно ссорились, но я списывал всё на расстояние и нашу излишнюю ревность.
Нельзя сказать, что встречи были только на расстоянии. Мы часто ездили друг к другу, а в выходные, праздники и отпуска жили вместе.
Но спустя полгода прозвенел первый звоночек — как я понимаю теперь, это был просто колокол. Катя ушла гулять со своим другом, они обнимались, всё выглядело крайне романтично. Когда я их увидел, ор стоял выше гор. Мне объяснили, что якобы они просто снимали показательное видео, что всё это было, чтобы заставить ревновать бывшую девушку этого друга. Вот только заревновал в итоге я.
Конфликт как-то уладился. Сейчас я бы сразу всё понял и ничего не простил, но тогда я не особо понимал, что к чему. Первые отношения, влюбленность, я до Кати даже за ручку ни с кем не гулял. Мне хотелось верить, что у нас всё в порядке.
Звоночков было много. Я опущу 90% всех ситуаций, но Катя могла, например, попросить завезти ее на улицу, где она «в детстве с друзьями гуляла». Захотелось человеку поностальгировать — пожалуйста, но потом я узнавал, что, оказывается, своими руками подвез ее аккурат до дома ее бывшего парня. И, наивный, надеялся, что это все-таки ничего не значит.
Мы постоянно ссорились. Не просто ежедневно, а ежечасно. Она обвиняла меня в том, что я ей врал или изменял, хотя такого и в помине не было. Доходило до абсурда: я добавил в друзья во «ВКонтакте» коллегу, с которой мы часто переписываемся по работе, а Катя из ревности тут же послала меня «сближаться» с этой коллегой.
Когда мои знакомые видели поведение Кати, они были в шоке. Да я и сам сейчас не понимаю, как всё это терпел. Но я тогда был влюблен.
Чем дальше, тем было хуже. Она начала сравнивать меня со своим бывшим, в каждой ссоре пыталась уколоть. Это глупо, наверное, но я даже нашел этого бывшего — а он рассказал, что его Катя тоже постоянно пилила. А еще — что о половине своей биографии она мне зачем-то врала.
Я реально не понимаю, что удерживало меня рядом с ней. Наверное, многие с таким сталкивались — тебя тиранят, а ты не уходишь и на что-то надеешься. Хотя обычно это девушки рассказывают о таком, а здесь получилось наоборот. Я постоянно оправдывался, пытался ее успокаивать, делать ее счастливой.
Катя извинялась, говорила, что срывается только из-за своей нереальной любви ко мне.
Мы встретили вместе Новый год. Я хотел мирной жизни — ужин вечером, фильм перед сном. Но мы поссорились и не общались месяц, а весной я увидел, как к ней клеится какой-то молодой человек. Катя клялась и божилась, что понятия не имеет, кто это. Она снова переводила скандалы на меня, ревновала — за неимением у меня друзей женского пола — буквально к столбам.
После тысячного конфликта я решил, что на этот раз не буду мириться первым. Но душа была не на месте, и через пару недель не выдержал — снова написал. Я к ней с чувствами — а она отвечает, что занята. Я, наверное, умом тронулся в тот момент, но сел в машину и поехал к ней в город.
В пути мы созвонились. Она сказала, что у нее есть новый парень. Сложно описать, что в тот момент случилось в моей голове. Я, наверное, все светофоры пролетел на красный. Примчался к ней домой — а там пусто. Встретили меня ее родители, которые сказали: «Да, у Кати новые отношения. Мы в это не вмешиваемся, это ее жизнь».
Я в это всё не верил. Думал, может, она просто зло шутит надо мной. Я обрывал ей телефон, как ошпаренный, цеплялся за свою мечту об отношениях. Но через пару дней мне позвонили с незнакомого номера — и это был тот самый парень, которого Катя «совершенно не знала» весной.
Оказалось, два месяца она параллельно встречалась с нами обоими. Он мне что-то говорил, но я спросил только одно — целовались ли они? Он ответил, что да, и спрашивать дальше я уже не стал. Я положил трубку, со мной случился нервный срыв. Всё было так плохо, что коллеги в тот день отпустили меня с работы. Говорили, что всё будет в порядке, «слава богу, что не женился».
Сейчас я и сам думаю так же. У меня не осталось к ней никаких чувств. Жаль только потерянного времени, собственных нервов и разрушенных надежд. Я всё еще мечтаю о семье, о детях. Хочу гулять с женой по парку, забирать ребенка из детского сада, проводить тихие уютные вечера с будущей супругой. Но я понимаю, что в моем возрасте у людей обычно другие приоритеты. Так что девушку со схожими взглядами найти сложно.
Катя с тем парнем рассталась — по крайней мере, так мне донесли общие знакомые. Надеюсь, что в отношения с ней больше не угодят такие молодые наивные парни, каким тогда был я.
Я хочу сказать таким парням: не будьте слепыми. Не держитесь за людей, которые этого не заслуживают. Помните, что девушки тоже могут быть абьюзерами, цените себя, свои чувства и свое время. Не повторяйте моих ошибок и будьте счастливы.
Ранее мы публиковали историю девушки, которая сбежала от домашнего тирана, и рассказывали, кто помогает пострадавшим от домашнего насилия.
Прочитайте также, что можно обсуждать с новым партнером, а о чём лучше промолчать. Сравнения с бывшими — как раз одна из «запретных тем».