«Оказалось, она встречалась с нами обоими». История парня, чьи первые отношения обернулись адом

Я познакомился с этой девушкой пару лет назад, в канун Нового года. Это знакомство показалось мне сказкой, судьбой, я думал, что мы всю жизнь будем вместе. Получилось, мягко говоря, не так.

Мы встретили друг друга в интернете. Через месяц увиделись вживую — чтобы понять, будем ли мы вместе, потому что онлайн-общение было классным. Мне тогда было чуть больше двадцати. Всю взрослую жизнь я зарабатывал, на первом месте была машина, квартира, но, когда они появились, для счастья всё равно не хватало какого-то пазла. Я решил (да и сейчас считаю), что им должна стать семья.