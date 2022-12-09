Романтика, террор от бывшей и побег в лес: откровения россиянки о жизни и разводе с мужем-турком

С Юсуфом мы познакомились в «Тиндере». Я прочитала в его профиле о том, что он пилот, и решила проверить, так ли это на самом деле, в самом начале знакомства. На вопрос о том, откуда я родом, — а в Турции это чуть ли не первый после привычного «как дела?» — я назвала код одного из московских аэропортов. Пилот тест прошел успешно, и с того началась история нашего знакомства, которая плавно перетекла в брак и завершилась разводом.



На тот момент я уже жила в Стамбуле, самостоятельно, имела какой-никакой, но свой угол, любимую работу, круг друзей и считала дни, чтобы подавать на гражданство. Как и всякий турок, Юсуф пытался покорить мое сердце комплиментами, галантностью, ужинами в пафосных ресторанах. Что на меня действительно подействовало, так это привезенные из Грузии бутылка полусладкого и сулугуни по моей просьбе. После очередного рейса в Тбилиси он притащил вино, сыр, мы поужинали, и он вез меня домой, однако пропустил нужный поворот на автобане, и мы оказались на дороге, ведущей к набережной. И вот картина маслом: я, влюбленно смотрящий на меня мужчина, ночная набережная Мраморного моря, мерзко-изморосистый декабрь, ночь и грузинское вино. Которое мы распили тут же, в машине. Юсуф проявил потрясающую смекалку: он сбегал в случайно оказавшийся открытым ресторан, попросил у них штопор и два бокала.