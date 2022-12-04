«Я тебя угостил — надо отработать»: рассказы женщин о самых ужасных свиданиях с мужчинами с сайтов знакомств

Елена вспоминает: через неделю после общения приятный молодой человек предложил встречу в кафе. Она, понимая, что это далеко не первое свидание для него, заботясь о его кошельке, заказала себе кусочек недорогого торта и чашку кофе. Разговор лился рекой — так легко и просто он рассказывал о своих делах и увлечениях, шутил, не забывал задавать ответные вопросы собеседнице. Но примерно через час, когда десерт был съеден, он заявил, что за него нужно заплатить. Речь шла не о деньгах.



— Он говорит: «Поехали ко мне отрабатывать?» А я: «В смысле?» В ответ: «Ну я же тебя угостил. Надо отработать. Че, думаешь, на халяву тебе всё?» Я поспешила к выходу. Он — за мной. Пыталась скрыться, а он меня буквально преследовал. Увидела в машине какого-то парня и ломанулась к нему, а «жениху» сказала, что это мой брат, который ждал меня. Парню в машине быстро объяснила всё в двух словах. Так и отделалась.

