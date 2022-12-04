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Истории

«Я тебя угостил — надо отработать»: рассказы женщин о самых ужасных свиданиях с мужчинами с сайтов знакомств

Каково это — сходить на свидание с алкоголиком, бывшим заключенным и сексуально озабоченным

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Первое свидание не всегда оставляет приятное впечатление

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В дни сомнений и тягостных раздумий, интереса ради или поиска «тех самых», чтобы как в сказке — жить долго и счастливо и умереть в один день, мы заходим на сайты знакомств. В крайнем случае, когда надежда познакомиться в реальной жизни еще держится на волоске, просим телефон друга или подруги, чтобы краем глаза взглянуть в приложение и издалека оценить виртуальных женихов и невест. Как выяснилось, приятные впечатления от встреч остаются не у всех. NGS55.RU собрал истории дам, которые рассказали о самых ужасных свиданиях с мужчинами с сайтов знакомств.

Елена вспоминает: через неделю после общения приятный молодой человек предложил встречу в кафе. Она, понимая, что это далеко не первое свидание для него, заботясь о его кошельке, заказала себе кусочек недорогого торта и чашку кофе. Разговор лился рекой — так легко и просто он рассказывал о своих делах и увлечениях, шутил, не забывал задавать ответные вопросы собеседнице. Но примерно через час, когда десерт был съеден, он заявил, что за него нужно заплатить. Речь шла не о деньгах.

— Он говорит: «Поехали ко мне отрабатывать?» А я: «В смысле?» В ответ: «Ну я же тебя угостил. Надо отработать. Че, думаешь, на халяву тебе всё?» Я поспешила к выходу. Он — за мной. Пыталась скрыться, а он меня буквально преследовал. Увидела в машине какого-то парня и ломанулась к нему, а «жениху» сказала, что это мой брат, который ждал меня. Парню в машине быстро объяснила всё в двух словах. Так и отделалась.

Настя встретилась с 42-летним руководителем частной фирмы в парке. Она рассказывает, что на фотографии с сайта знакомств мужчина выглядел прилично: хорошо одет, симпатичное лицо. Реальность со снимком не разошлась. Во время разговора он уточнил, что из-за высокой занятости у него нет времени знакомиться в реальной жизни, от того и ищет будущую жену в приложении.

— Мы мило болтали, а потом разговор зашел про алкоголь. Говорил, что среди недели — ни-ни. Весь занятой, таких слабостей не позволяет, но сегодня пятница, поэтому он зашел в магазин и прикупил себе бутылочку на вечер. И раз! Достает из-за пазухи 0,5 коньяка. Удивилась, что она у него в принципе с собой. Я еще подумала, что он ее купил, чтобы когда пойдет домой, там и выпить. Но нет. Он ее открывает (она уже початая была) и делает несколько хороших глотков на ходу, как будто сок какой-то пьет. Я в душе молилась, чтоб никто из знакомых нам не встретился по пути. Было бы стыдно, если бы кто-нибудь подумал, что я гуляю с алкашом. Так он каждые 20–30 метров прогулки всё отпивал и отпивал. Естественно, мы сделали небольшой кружок, и мне срочно понадобилось домой — я забыла выключить утюг, — улыбается Настя.

Другая девушка, Марина, рассказала сразу несколько историй. Больше всего ей запомнилось свидание на машинах: она на своем «Хёндэ», он — на «Тойоте». «Словились» в назначенном месте. Он пересел к ней в авто, случилась милая беседа. Тут же договорились поехать в ресторан.

— Подъезжаем. Я выхожу, следом он. Вдруг внезапно разворачивается и говорит: «Давай выйдем на улицу». Я не поняла сначала, что случилось. А он отвечает: «Я в машине тебя не разглядел сразу, а вот теперь-то вижу, что твоя попа меньше моей по размеру. Мне это не подходит, поэтому извини, мы с тобой не можем быть вместе», — смеется девушка.

Некоторые мужчины сразу вываливают всю подноготную, отпугивая девушек

Некоторые мужчины сразу вываливают всю подноготную, отпугивая девушек

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Следующий персонаж, с которым она пошла на свидание, создавал впечатление мужчины ее мечты, пока не раскрыл все карты.

— Мужик нормальным показался. Рассказывал, что у него бизнес, квартира 150 квадратов. Он ищет в нее хозяйку, жену. Всё на свете ей даст. А в конце разговора добавляет: «А вообще я сидел!» Я спрашиваю: «А за что?» Он сказал, что за разбой. Зашибись! Свидание. Ну и до свидания.

Третий претендент на руку и сердце Марины пришел, будучи еще в официальном браке, но уверял, что развод — это формальность. Да и тот факт, что два месяца назад он стал отцом, тоже был для него мелочью.

— Он сидит и рассказывает, что имеет кредит, ипотеку и миллион займов. Я спрашиваю, как он собрался отношения строить, мало того что он весь в долгах, как в шелках, наверное, еще и с ребенком помогать надо. А он отвечает, что договорился с женой: будет приходить каждый день к ней и купать малыша. Мне тогда еще так смешно было. Подумала, вот это завидный жених с «багажом».

Алена рассказала историю 10-летней давности, которая хранится в ее памяти до сих пор. Тогда, еще будучи студенткой второго курса, она активно ходила на свидания. Одно из них могло закончиться плачевно, но, к счастью, всё обошлось.

— Встретились, погуляли. Потом поехали в клуб, там потусили. Предложил поехать к нему, а я согласилась по своей наивности. Он был сильно пьяным. Вышел в другую комнату, заходит уже с пистолетом и наручниками. Говорит: «Я сейчас тебя пристегну». Я испугалась, стала всячески его упрашивать, уговаривать, что не надо. Он тупо упал на диван и отрубился. Как бы это ни звучало странно, я осталась у него ночевать, потому что не было денег на такси. На самой ранней маршрутке я уехала в общагу. Он еще спал. Сейчас смешно, конечно, вспоминать, а тогда меня всю трясло, я еле дождалась утра.

К слову, замуж Алена вышла вовсе не благодаря сайту знакомств. С будущим супругом ее познакомила подруга.

На встречах с малознакомым мужчиной нужно быть осторожной

На встречах с малознакомым мужчиной нужно быть осторожной

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А вот еще одна история от Ирины. На сайте знакомств ее привлекло фото солидного мужчины: белая рубашка, серьезный взгляд, уверенная поза. Ну и что, что старше на 8 лет, зато имеет свой бизнес и в анкете указано, что не любит тратить время на переписки. Лайки по счастливой случайности моментально совпали, и тут же образовалась виртуальная пара. Ну а дальше: «мужик сказал — мужик сделал». Он сразу попросил у Ирины номер, позвонил и пригласил на свидание.

— Сначала мы договорились на вечер. Потом у него возникли дела, и мы перенесли встречу на следующий день. И так продолжалось, наверное, около недели. Наконец-то настал день, когда было удобно всем. Он спросил адрес работы и сказал, что заедет. На вопрос, куда именно мы пойдем, ответил: «Посмотрим на месте». Коллеги отправили меня в добрый путь, и я такая вся радостная выхожу и сажусь к нему в машину. Он окидывает меня взглядом и спрашивает: «А тебе куда?» Я искренне не поняла вопроса. Переспросила. А он уточнил: «Ну куда тебе? Я подброшу. А то у меня дел много».

Ирина к такому раскладу готова не была. Получается, что напрасно красила губы и подбирала наряд. Свидание прошло в машине по дороге домой за полчаса. Если бы не пробки, общение ограничилось бы и 15 минутами. Девушка неглупая, поняла, что так ее просто хотели «слить», но спустя пару часов раздался звонок: неужели передумал?! Оказалось, перепутал. Он был уверен, что звонит другой женщине, спрашивал, где она припарковала машину, и говорил, что уже ждет ее. Тогда Ирина представила, сколько таких экспресс-свиданий он назначает за день.

К слову, мы рассказывали о том, как девушка перевела «американскому военному хирургу» Кену с сайта знакомств более миллиона рублей. Она высылала ему деньги на протяжении полутора лет. Потом выяснилось, что он был мошенником.

Также мы публиковали истории пар, которые нашли друг друга в приложениях для знакомств, и их отношения сложились удачно.

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