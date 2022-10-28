Суд забрал у мужчины телефон за отправку интимного видео. Почему теперь это может случиться с каждым
Отправитель также получил три года условно
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.
Откровенные фотографии и так называемое хоум-видео некоторые пары сегодня используют для того, чтобы подогреть отношения, однако когда эти отношения заканчиваются, интимные съемки порой становятся способом отомстить бывшим. Весной в Курганской области завели дело против молодого человека, который разослал откровенные фото бывшей девушки ее друзьям, а в сентябре по аналогичному делу суд вынес приговор мужчине из Архангельской области — он пошел дальше и отправлял фотографии бывшей жены мужчинам, с которыми знакомился в интернете от ее имени.
Житель Камчатки, назовем его Антон Петров (имя изменено, чтобы не причинять дополнительный вред пострадавшей), после развода с женой сохранил видео, которые снимал в моменты близости. И вечером 6 марта 2022 года он решил поделиться ими в WhatsApp с другим мужчиной. Который как раз был у его бывшей жены в гостях. Женщина решила разобраться с бесцеремонным поведением бывшего и подала заявление в полицию. На что еще рассчитывал Антон, мы не знаем — давать показания в суде он отказался, но вину признал и объяснил, что был пьян.
7 июля Елизовский районный суд Камчатского края вынес приговор. За нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) — женщина на распространение видео согласия не давала — Антона приговорили к году лишения свободы. Еще два с половиной года колонии суд назначил за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Однако срок ему сократили — по статье 69 УК РФ, которая позволяет складывать наказания лишь частично, в итоге его приговорили к трем годам лишения свободы. И наказание суд постановил считать условным, с испытательным сроком 2 года. То, что Антон был пьян, когда отправлял сообщение, суд счел отягчающим обстоятельством, но смягчающих было больше — наличие детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном.
Сторона обвинения осталась недовольна приговором и подала апелляцию. Срок наказания прокурора устроил, но возмутил тот факт, что у Антона не забрали «орудие преступления» — телефон Samsung. Прокуратура, сославшись на постановление Верховного суда и статью 104 УК РФ, потребовала конфисковать мобильный в собственность государства.
— Изъятию собственность государства на основании обвинительного приговора подлежат орудия, оборудование и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, — объяснили в пресс-службе суда. — При этом по смыслу уголовно-процессуального закона к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата. Согласно материалам уголовного дела оспариваемый телефон признан вещественным доказательством и принадлежит осужденному.
Поскольку именно с этого телефона было отправлено сообщение с интимным видео, он и считается орудием преступления.
Итог этой истории
Камчатский краевой суд согласился с аргументами обвинения. 23 августа он постановил забрать мобильный телефон Антона в собственность государства. В остальном приговор оставили без изменений — три года лишения свободы условно. Решение всё еще может быть обжаловано, на это у сторон есть полгода. Но пока о том, чтобы кто-то просил пересмотреть приговор, неизвестно.