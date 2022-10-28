Суд забрал у мужчины телефон за отправку интимного видео. Почему теперь это может случиться с каждым

Житель Камчатки, назовем его Антон Петров (имя изменено, чтобы не причинять дополнительный вред пострадавшей), после развода с женой сохранил видео, которые снимал в моменты близости. И вечером 6 марта 2022 года он решил поделиться ими в WhatsApp с другим мужчиной. Который как раз был у его бывшей жены в гостях. Женщина решила разобраться с бесцеремонным поведением бывшего и подала заявление в полицию. На что еще рассчитывал Антон, мы не знаем — давать показания в суде он отказался, но вину признал и объяснил, что был пьян.

