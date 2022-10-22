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«Большинство русских женщин — как мужики, но я нашел другую»: как парень из Ирака влюбился в сибирячку с тремя детьми

Теперь влюбленные живут в Красноярске. Первым делом они решили, кто будет главным в семье

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Хайдар и Екатерина познакомились в интернете

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Екатерина — красноярка с тремя детьми, в разводе. После того как первый брак распался, она и не мечтала снова выйти замуж. Но судьба распорядилась по-другому. Своего «прекрасного Аладдина» девушка встретила в интернете. Поначалу относилась с недоверием к арабу, который был на 9 лет моложе и жил на другом краю континента. Но Хайдар растопил сердце сибирячки своим умом, взглядами на семейную жизнь и уважительным отношением к ее детям.

Екатерина — необычная женщина. Она из рода староверов. Первого мужа выбрала из своей религии, в браке родились трое красивых светловолосых детей — Никоса, Пард и Марк. Но серьезный кризис в отношениях пара не пережила. Супруг ушел из семьи, бросил платить ипотеку, и Екатерина с детьми оказалась буквально на улице. Пришлось собирать себя по кусочкам и налаживать жизнь заново. Многодетная мама увлеклась психологией и самопознанием. Терапия помогла красноярке осознать, что она не готова ставить крест на личной жизни.

— Развод стал для меня огромным ударом и толчком одновременно. Я начала серьезно анализировать ошибки, которые совершала в предыдущих отношениях. Однажды психолог посоветовала мне составить список из 10 качеств идеального, по моему мнению, мужчины. А рядом написать свои 10 сильных сторон. Оказалось, чтобы просить у вселенной идеального мужа, нужно и самой соответствовать. И тогда я постепенно, со слезами на глазах начала работать над собой. Совпадение или нет, но именно в этот момент я встретила свою судьбу, — рассказывает Екатерина.

С Хайдаром наша героиня познакомилась совершенно случайно. В тот момент она даже не была в активном поиске. Он обратил внимание на ее аватар в одной из соцсетей. На фото была очень яркая девушка с открытой улыбкой и пышной гривой кудрявых волос.

— Я сразу зашел в аккаунт, посмотреть, что за женщина. Рассмотрел все фотографии, поставил лайки. И еще все комментарии перечитал, которые она под постами оставляла. А потом смотрю, там у нее город указан — Красноярск. А я же там учился! В Сибирском федеральном университете изучал русский язык, но потом уехал на родину в Ирак. Ну я решил рискнуть и написал ей в личку: «Здравствуйте. Давайте познакомимся», — рассказывает Хайдар.

Перед тем как пожениться, влюбленные распределили роли в семье. Она главная на кухне, а он — в принятии решений

Перед тем как пожениться, влюбленные распределили роли в семье. Она главная на кухне, а он — в принятии решений

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Екатерина поначалу не приняла всерьез предложение Хайдара. В фейсбуке (социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией. — Прим. ред.) она ежедневно получала спам из арабских стран и привыкла не реагировать на него.

— Я не сдался и написал еще раз. Но в ответ посыпались сплошные подозрения: «ты слишком молодой», «ты — араб», «откуда ты знаешь русский язык?» В конце концов мы нашли общие темы для разговора. Оказалось, что мы учились в одном корпусе университета, только в разное время. С каждым днем мы переписывались всё чаще, — рассказывает Хайдар историю знакомства.

— Главное, что меня останавливало, — это разница в возрасте, — объясняет Екатерина. — Для меня 9 лет — это была просто пропасть. Я говорила Хайдару об этом, но он и слышать ничего не хотел. Сейчас муж доказал мне, что он даже старше меня, если не физически, то своим развитием, умом, мудростью.

После регистрации молодожены устроили красивую фотосессию на набережной Енисея

После регистрации молодожены устроили красивую фотосессию на набережной Енисея

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Спустя время Хайдар и Екатерина решили встретиться на нейтральной территории. Они договорились о рандеву в турецком городе Бурсе. А когда познакомились лично, поняли, что идеально подходят друг другу. Оба мечтают о крепкой и дружной семье, в которой у каждого свои обязанности и своя роль. Не могли наговориться друг с другом — столько оказалось у них общих интересов и одинаковых взглядов на вещи.

— У меня был опыт с русскими девушками, но неудачный. Все-таки у арабов и русских очень разные менталитеты. Нам важно быть доминантами в отношениях, а русские женщины сами как мужики. Они привыкли управлять. Но в Катю я влюбился сразу. Она — другая, особенная. И я мечтал именно о такой жене. Она культурная, понимающая, послушная и недоступная. Мне хочется ее защищать и оберегать, — говорит Хайдар.

Хайдар влюбился в сибирячку, увидев ее фото в соцсетях

Хайдар влюбился в сибирячку, увидев ее фото в соцсетях

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В браке влюбленные придерживаются принципов патриархата. Другими словами, мужчина в семье — главный. Так принято и у староверов, и у мусульман. Хайдар не требует от Екатерины носить хиджаб или полностью прекратить общение с другими мужчинами, например, коллегами. Но он ценит ее покладистость: жена принимает решения мужа, прислушивается к его мнению. Если с чем-то не согласна, не боится сказать об этом и вынести проблему на семейный совет.

— Мне в кайф слушать и слушаться его. Иногда он даже говорит мне, что надеть, если считает, что я выбрала слишком откровенный наряд. Но даже этот контроль мне нравится. Что касается религии, Хайдар не требует от меня, чтобы я приняла ислам. Наших детей мы тоже воспитываем в христианской старой вере, — рассказывает красноярка.

О том, что у нее есть дети, Екатерина сообщила Хайдару в первую очередь. Он не скрывает, что советовался с матерью, но в итоге принял ответственное мужское решение: детей своей возлюбленной будет уважать и воспитывать как родных. Так и случилось. Еще будучи за границей, он начал писать и звонить им, добиваться расположения. А когда приехал в Россию, без труда нашел общий язык и с 13-летней Никосой, которая увлекается музыкой, и с младшими мальчиками. Вместе они делают уроки, учат английский язык, вечера проводят за просмотром российских ток-шоу.

Иракец заботится о детях Екатерины от первого брака, они называют его папой

Иракец заботится о детях Екатерины от первого брака, они называют его папой

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— Конечно, сначала мне было страшно. Я боялся, что не смогу заменить им биологического отца. Для меня важно стать не отчимом, а именно папой. Я к этому стремлюсь. Сейчас я немного выдохнул с облегчением, потому что чувствую, что они меня полюбили. Когда уезжаю навестить родных в Ирак, всегда скучают, — рассказывает Хайдар.

Когда стало окончательно понятно, что влюбленные не могут существовать друг без друга, Хайдар решился в корне изменить свою жизнь. Бросил работу юриста в Ираке и покинул родину ради любимой. Пара не стала тянуть время и год назад поженилась в Красноярске. Пышное торжество устраивать не стали, вместо этого заказали красивую свадебную фотосессию. А вечером сразу же поехали к самому близкому человеку Екатерины — бабушке, которая живет в деревне староверов. Это испытание иракец тоже выдержал успешно и сумел расположить к себе ортодоксальную христианку.

— У меня вообще бабушка боится мусульман, — смеется Екатерина, — к тому же она воспитана с убеждением, что брак должен быть только с единоверцем. Но Хайдар, пусть не сразу, нашел к ней подход. Он много разговаривал с ней про религию и объяснял, что расхождений между мусульманами и бесцерковными русскими староверами не так уж и много.

Пард, Марк и Никоса

Пард, Марк и Никоса

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Сейчас супруги вместе с тремя детьми живут в съемной квартире. Екатерина работает психологом. Хайдар увлекся инвестициями на виртуальной бирже. Параллельно молодожены пытаются оформить иракцу разрешение на временное проживание. После получения документа Хайдар собирается снова пойти учиться в российский университет по направлению «Финансы и кредит». Затем он надеется найти работу по специальности, а пока сосредоточен на оформлении документов и воспитании детей.

Ранее мы рассказывали о другой паре, которых тоже сблизило общее представление о семье. Они поженились в солидном возрасте и взяли под опеку восемь детей, в том числе другой национальности.

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