«Большинство русских женщин — как мужики, но я нашел другую»: как парень из Ирака влюбился в сибирячку с тремя детьми
Теперь влюбленные живут в Красноярске. Первым делом они решили, кто будет главным в семье
Екатерина — красноярка с тремя детьми, в разводе. После того как первый брак распался, она и не мечтала снова выйти замуж. Но судьба распорядилась по-другому. Своего «прекрасного Аладдина» девушка встретила в интернете. Поначалу относилась с недоверием к арабу, который был на 9 лет моложе и жил на другом краю континента. Но Хайдар растопил сердце сибирячки своим умом, взглядами на семейную жизнь и уважительным отношением к ее детям.
Екатерина — необычная женщина. Она из рода староверов. Первого мужа выбрала из своей религии, в браке родились трое красивых светловолосых детей — Никоса, Пард и Марк. Но серьезный кризис в отношениях пара не пережила. Супруг ушел из семьи, бросил платить ипотеку, и Екатерина с детьми оказалась буквально на улице. Пришлось собирать себя по кусочкам и налаживать жизнь заново. Многодетная мама увлеклась психологией и самопознанием. Терапия помогла красноярке осознать, что она не готова ставить крест на личной жизни.
— Развод стал для меня огромным ударом и толчком одновременно. Я начала серьезно анализировать ошибки, которые совершала в предыдущих отношениях. Однажды психолог посоветовала мне составить список из 10 качеств идеального, по моему мнению, мужчины. А рядом написать свои 10 сильных сторон. Оказалось, чтобы просить у вселенной идеального мужа, нужно и самой соответствовать. И тогда я постепенно, со слезами на глазах начала работать над собой. Совпадение или нет, но именно в этот момент я встретила свою судьбу, — рассказывает Екатерина.
С Хайдаром наша героиня познакомилась совершенно случайно. В тот момент она даже не была в активном поиске. Он обратил внимание на ее аватар в одной из соцсетей. На фото была очень яркая девушка с открытой улыбкой и пышной гривой кудрявых волос.
— Я сразу зашел в аккаунт, посмотреть, что за женщина. Рассмотрел все фотографии, поставил лайки. И еще все комментарии перечитал, которые она под постами оставляла. А потом смотрю, там у нее город указан — Красноярск. А я же там учился! В Сибирском федеральном университете изучал русский язык, но потом уехал на родину в Ирак. Ну я решил рискнуть и написал ей в личку: «Здравствуйте. Давайте познакомимся», — рассказывает Хайдар.
Екатерина поначалу не приняла всерьез предложение Хайдара. В фейсбуке (социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией. — Прим. ред.) она ежедневно получала спам из арабских стран и привыкла не реагировать на него.
— Я не сдался и написал еще раз. Но в ответ посыпались сплошные подозрения: «ты слишком молодой», «ты — араб», «откуда ты знаешь русский язык?» В конце концов мы нашли общие темы для разговора. Оказалось, что мы учились в одном корпусе университета, только в разное время. С каждым днем мы переписывались всё чаще, — рассказывает Хайдар историю знакомства.
— Главное, что меня останавливало, — это разница в возрасте, — объясняет Екатерина. — Для меня 9 лет — это была просто пропасть. Я говорила Хайдару об этом, но он и слышать ничего не хотел. Сейчас муж доказал мне, что он даже старше меня, если не физически, то своим развитием, умом, мудростью.
Спустя время Хайдар и Екатерина решили встретиться на нейтральной территории. Они договорились о рандеву в турецком городе Бурсе. А когда познакомились лично, поняли, что идеально подходят друг другу. Оба мечтают о крепкой и дружной семье, в которой у каждого свои обязанности и своя роль. Не могли наговориться друг с другом — столько оказалось у них общих интересов и одинаковых взглядов на вещи.
— У меня был опыт с русскими девушками, но неудачный. Все-таки у арабов и русских очень разные менталитеты. Нам важно быть доминантами в отношениях, а русские женщины сами как мужики. Они привыкли управлять. Но в Катю я влюбился сразу. Она — другая, особенная. И я мечтал именно о такой жене. Она культурная, понимающая, послушная и недоступная. Мне хочется ее защищать и оберегать, — говорит Хайдар.
В браке влюбленные придерживаются принципов патриархата. Другими словами, мужчина в семье — главный. Так принято и у староверов, и у мусульман. Хайдар не требует от Екатерины носить хиджаб или полностью прекратить общение с другими мужчинами, например, коллегами. Но он ценит ее покладистость: жена принимает решения мужа, прислушивается к его мнению. Если с чем-то не согласна, не боится сказать об этом и вынести проблему на семейный совет.
— Мне в кайф слушать и слушаться его. Иногда он даже говорит мне, что надеть, если считает, что я выбрала слишком откровенный наряд. Но даже этот контроль мне нравится. Что касается религии, Хайдар не требует от меня, чтобы я приняла ислам. Наших детей мы тоже воспитываем в христианской старой вере, — рассказывает красноярка.
О том, что у нее есть дети, Екатерина сообщила Хайдару в первую очередь. Он не скрывает, что советовался с матерью, но в итоге принял ответственное мужское решение: детей своей возлюбленной будет уважать и воспитывать как родных. Так и случилось. Еще будучи за границей, он начал писать и звонить им, добиваться расположения. А когда приехал в Россию, без труда нашел общий язык и с
— Конечно, сначала мне было страшно. Я боялся, что не смогу заменить им биологического отца. Для меня важно стать не отчимом, а именно папой. Я к этому стремлюсь. Сейчас я немного выдохнул с облегчением, потому что чувствую, что они меня полюбили. Когда уезжаю навестить родных в Ирак, всегда скучают, — рассказывает Хайдар.
Когда стало окончательно понятно, что влюбленные не могут существовать друг без друга, Хайдар решился в корне изменить свою жизнь. Бросил работу юриста в Ираке и покинул родину ради любимой. Пара не стала тянуть время и год назад поженилась в Красноярске. Пышное торжество устраивать не стали, вместо этого заказали красивую свадебную фотосессию. А вечером сразу же поехали к самому близкому человеку Екатерины — бабушке, которая живет в деревне староверов. Это испытание иракец тоже выдержал успешно и сумел расположить к себе ортодоксальную христианку.
— У меня вообще бабушка боится мусульман, — смеется Екатерина, — к тому же она воспитана с убеждением, что брак должен быть только с единоверцем. Но Хайдар, пусть не сразу, нашел к ней подход. Он много разговаривал с ней про религию и объяснял, что расхождений между мусульманами и бесцерковными русскими староверами не так уж и много.
Сейчас супруги вместе с тремя детьми живут в съемной квартире. Екатерина работает психологом. Хайдар увлекся инвестициями на виртуальной бирже. Параллельно молодожены пытаются оформить иракцу разрешение на временное проживание. После получения документа Хайдар собирается снова пойти учиться в российский университет по направлению «Финансы и кредит». Затем он надеется найти работу по специальности, а пока сосредоточен на оформлении документов и воспитании детей.
Ранее мы рассказывали о другой паре, которых тоже сблизило общее представление о семье. Они поженились в солидном возрасте и взяли под опеку восемь детей, в том числе другой национальности.
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