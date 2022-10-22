«Большинство русских женщин — как мужики, но я нашел другую»: как парень из Ирака влюбился в сибирячку с тремя детьми

— Я не сдался и написал еще раз. Но в ответ посыпались сплошные подозрения: «ты слишком молодой», «ты — араб», «откуда ты знаешь русский язык?» В конце концов мы нашли общие темы для разговора. Оказалось, что мы учились в одном корпусе университета, только в разное время. С каждым днем мы переписывались всё чаще, — рассказывает Хайдар историю знакомства.

— Главное, что меня останавливало, — это разница в возрасте, — объясняет Екатерина. — Для меня 9 лет — это была просто пропасть. Я говорила Хайдару об этом, но он и слышать ничего не хотел. Сейчас муж доказал мне, что он даже старше меня, если не физически, то своим развитием, умом, мудростью.