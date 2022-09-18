«У мужчин есть три главные эротические фантазии». Откровенный разговор с сексологом
Рассказываем также, о чем втайне мечтают женщины и почему это редко сбывается
Отношения и секс составляют важную часть нашей жизни, поэтому сегодня мы поговорим о них. Только не будьте ханжами! Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются люди в постели, как поговорить с партнером о своих сексуальных фантазиях и как вернуть угасшее желание. Куда обратиться с проблемами в интимной жизни? «А в секс-шопе меня не засмеют?» Разобраться во всех волнующих вопросах нам поможет Татьяна Горбунова — сексолог и тренер по интимной гимнастике.
Кто такой сексолог и чем он может помочь?
Сексолог — это специалист, который помогает корректировать сексуальное воспитание и половое поведение людей. Он может иметь медицинское или психологическое образование. Обычному человеку трудно определить, где скрывается проблема, мешающая получать удовольствие от интимной жизни. Опытный специалист определит ее локализацию: тело или психика.
— Ко мне приходят и мужчины, и женщины с разными запросами. Самая главная проблема — неудовлетворенность в сексе. Женщины обращаются из-за отсутствия оргазма или с вагинизмом (непроизвольные спазмы мышц, запирающие вход во влагалище. — Прим. ред.). Раньше в медицинском словаре было слово «фригидность», которым штамповали всех женщин с проблемами в сексуальной сфере. Сейчас его нет: мы ищем и успешно решаем проблемы. Когда женщина находит нового мужчину, после развода или длительных отношений, она хочет исправить все прошлые ошибки, хочет стать лучше и создать крепкую связь. Надо отдать должное таким женщинам, которые всегда стремятся развиваться и узнавать новое, — рассказала Татьяна Горбунова.
Мужчины обращаются к сексологу с эректильной дисфункцией (импотенцией), преждевременным семяизвержением или нереализованными фантазиями. Эксперт считает, что часто причиной таких проблем становится воспитание в социуме, где сильному полу нельзя проявлять слабость. Мужчины боятся остаться непонятыми и осмеянными и поэтому давят в себе желания.
— У меня был клиент, молодой человек с нереализованной фантазией о фут-фетише (сексуальное влечение к ступням. — Прим. ред.). Он был готов платить женщинам, чтобы просто ласкать им ноги, без секса. Мужчина женат, но не хотел просить об этом супругу из-за страха потерять авторитет в семье. Мы вышли на терапию, чтобы он смог корректно преподнести это жене и доставлять это удовольствие ей, а не другим женщинам, — объясняет сексолог.
Татьяна Горбунова уверена, что если фантазия не реализована, рано или поздно она найдет выход. В крайнем варианте это приведет к измене. И хотя это понятие имеет разное значение для каждой пары, это всегда сигнал о проблемах. Часто предотвратить «поход налево» намного проще, чем потом простить провинившегося супруга (или супругу).
— Ко мне часто приходят пары, когда они уже находятся на грани развода. Я всегда стараюсь спасти и сохранить семьи. Однажды после групповой терапии мне пришло сообщение: «Татьяна, как хорошо, что вы у нас есть! Вчера у моей коллеги дочка выбросилась из окна из-за измены мужа». Неверность — это большая трагедия для женской самооценки. Нельзя, чтобы человек оставался один на один со своей проблемой. Нужно обращаться к специалисту, пока не пройдена точка невозврата, — с грустью заключает эксперт.
Какие фантазии скрывают люди?
Тайные желания могут сидеть в голове всю жизнь и ждать своего часа. У всех людей они разные, но есть те, которые встречаются чаще всего. У мужчин и женщин они во многом отличаются, но есть и общие.
— У мужчин есть три главные эротические фантазии: глубокий горловой минет, анальный секс, а также секс с двумя женщинами или с незнакомкой. Женщины втайне желают группового секса (причем третьим может быть человек любого пола), секса с принуждением или даже элементами насилия, а также занятия любовью с другой женщиной. Любую фантазию стоит преподносить партнеру осторожно, давать время переварить это предложение. Если человек не готов, попробуйте воплотить свое желание частично. Например, если вам нравится БДСМ, не стремитесь с первого же раза заняться жестким сексом. Начните с бархатных наручников, мягких масок, кисточек, легких шлепков. Дайте себе и своему партнеру войти во вкус. Можно начать с кисточкового массажа с мягко связанными руками — это приятно и не больно. Но у человека сформируется якорь на удовольствие. Потом вы можете просто положить наручники на стол, и ваша вторая половинка начнет возбуждаться, — советует Татьяна Горбунова.
Сексолог поделилась историей, когда у ее клиента появилось неожиданное желание. Мужчина стоял на перекрестке и увидел девушку на спортивном велосипеде. Ее сиденье было поднято высоко, а на ней самой были короткие шорты. И при каком-то телодвижении он заметил у нее между ног стразик — красотка ехала с анальной пробкой. Мужчина сильно возбудился, приехал домой и сказал жене: «Поехали в секс-шоп. Я хочу секс с пробкой. Хочу-хочу-хочу!» Пара попробовала и была в восторге от новых ощущений.
— Фантазии могут приходить неожиданно, так же они могут и уходить. У меня был клиент, у которого жена мечтала о сексе втроем. Он не хотел этого, но и терять любимую не собирался. Я предложила им сходить на свингерскую вечеринку. Не бросаться в омут с головой, а просто посмотреть. Он согласился. Когда его жена оказалась там и увидела всё своими глазами, то резко передумала. Это тоже нормально, так бывает. Важно чувствовать свою готовность и заинтересованность чем-либо. К сожалению, люди бывают травмированы и морально, и физически. Если девушка испытала сильную боль в прошлых отношениях или насилие в детстве, вряд ли вы убедите ее заняться сексом, который может принести даже легкие болевые ощущения. И делать этого не стоит, — добавила Татьяна Горбунова.
А если я не хочу?
Такой вопрос рано или поздно встает у каждого человека. Чаще всего это нормальный этап в длительных отношениях. Дело в том, что когда мы влюбляемся, у нас зашкаливают гормоны. Мы теряем голову от одного прикосновения, слова или даже СМС. Но со временем это проходит.
— Страсти утихают в любой паре. Наша гормональная система не может работать на пределе всю жизнь. Когда конфетно-букетный период заканчивается, на арену возвращается наше привычное либидо. Секса становится меньше, и многих это пугает. Конфликты в паре начинаются в ситуации, когда у одного из них сильный тип половой конституции, а у другого — слабый. Получается, что один партнер хочет секса каждый день, а другому достаточно раза в месяц. Но эту ситуацию можно исправить, если довести обоих до среднего типа: одного немного утихомирить, а другого, наоборот, подогреть, — пояснила сексолог.
Половая конституция — это ряд биологических параметров, определяющий уровень половой потребности. Это степень нашего сексуального желания, исходящего от природы. Чем сильнее половая конституция, тем оно выше. Определить свой тип можно по своему телу, для этого разработана специальная шкала: у мужчин и женщин по понятным причинам она будет отличаться. В целом чем раньше у человека началось и закончилось половое созревание, тем интенсивнее будет сексуальное желание на протяжении всей жизни. Подробнее можно прочитать в нашем большом разборе.
Как решить эту проблему, чтобы не обидеть друг друга? Татьяна Горбунова напоминает, что наше либидо — это сосуд, который нужно наполнять. И надо знать чем. Это могут быть танцы, прогулки на природе, просмотр фильмов, лепка горшков, разговоры с единомышленниками, массаж, вкусный ужин или элементарный отдых. Когда вы вымотаны, то вряд ли горите желанием пошалить в кровати (разве что с подушкой и одеялком). Если забить на проблемы в сексуальных отношениях, то они рано или поздно дойдут до серьезного конфликта.
— Если люди долго терпят и потом высказывают всё друг другу, то это становится драмой. Женщина может выпалить мужу, что имитировала оргазмы всю супружескую жизнь. Представьте его чувства в этот момент! Зачем доводить ситуацию до такого состояния? Все отношения имеют этапы, важно правильно их пройти. После влюбленности должна складываться история про доверие, открытость и желание быть друг с другом. Нужно обсуждать проблемы, честно о них говорить и не обвинять. Секс может стать гармоничным, но для этого нужно приложить усилия. Узнавать, что нравится вашему партнеру, не стесняться говорить о себе. Сегодня мы имеем возможность сделать сексуальную жизнь невероятной: секс-игрушки, интимная косметика, мастер-классы по массажу и так далее. Но этому нужно уделять время, как работе, домашним делам или детям. Секс — это наша важнейшая базовая потребность, — говорит сексолог.
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