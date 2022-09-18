«У мужчин есть три главные эротические фантазии». Откровенный разговор с сексологом

Сексолог — это специалист, который помогает корректировать сексуальное воспитание и половое поведение людей. Он может иметь медицинское или психологическое образование. Обычному человеку трудно определить, где скрывается проблема, мешающая получать удовольствие от интимной жизни. Опытный специалист определит ее локализацию: тело или психика.

— Ко мне приходят и мужчины, и женщины с разными запросами. Самая главная проблема — неудовлетворенность в сексе. Женщины обращаются из-за отсутствия оргазма или с вагинизмом (непроизвольные спазмы мышц, запирающие вход во влагалище. — Прим. ред.). Раньше в медицинском словаре было слово «фригидность», которым штамповали всех женщин с проблемами в сексуальной сфере. Сейчас его нет: мы ищем и успешно решаем проблемы. Когда женщина находит нового мужчину, после развода или длительных отношений, она хочет исправить все прошлые ошибки, хочет стать лучше и создать крепкую связь. Надо отдать должное таким женщинам, которые всегда стремятся развиваться и узнавать новое, — рассказала Татьяна Горбунова.