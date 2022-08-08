Как отличить настоящую симпатию от вежливости: 6 верных сигналов, что вы действительно нравитесь

Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно нескольких секунд общения. О том, что вы приглянулись своему собеседнику, можно понять по некоторым сигналам его тела, мимике и манере разговора. Это почти как любовь с первого взгляда.



Можно бесконечно долго рассуждать, что люди стали меньше общаться, всё общение уходит в интернет, но, согласитесь, всё равно никто не отменял магию личной встречи и искреннюю симпатию людей к другу. Живой взгляд, улыбка и т. д.

