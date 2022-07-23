Она боялась свадьбы как огня, а он ушел от больной супруги — как влюбились Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс

Наши коллеги из Starhit.ru вспомнили, как обозреватель в журналах, а затем арт-менеджер панк-группы превратилась в серьезного документалиста и жену одного из самых неоднозначных политиков — Анатолия Чубайса.



Кино, и не только оно

Авдотья Смирнова воспитывалась в творческой семье. Родители — актриса Наталья Рудная и режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов не желали, чтобы дочь шла по их стопам. И девушка вместо ВГИКа поступила в МГУ. Но в итоге перевелась, получив диплом театроведа ГИТИСа.