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Истории

Она боялась свадьбы как огня, а он ушел от больной супруги — как влюбились Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс

Известный режиссер избрала путь жены декабриста

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Пару связывали рабочие отношения, которые затем переросли в серьезные чувства

Пару связывали рабочие отношения, которые затем переросли в серьезные чувства

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Наши коллеги из Starhit.ru вспомнили, как обозреватель в журналах, а затем арт-менеджер панк-группы превратилась в серьезного документалиста и жену одного из самых неоднозначных политиков — Анатолия Чубайса.

Кино, и не только оно

Авдотья Смирнова воспитывалась в творческой семье. Родители — актриса Наталья Рудная и режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов не желали, чтобы дочь шла по их стопам. И девушка вместо ВГИКа поступила в МГУ. Но в итоге перевелась, получив диплом театроведа ГИТИСа.

Авдотья Смирнова на вручении кинопремии «Золотой орел»

Авдотья Смирнова на вручении кинопремии «Золотой орел»

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Коснуться кино удалось после знакомства с режиссером Алексеем Учителем: в нулевые по ее сценарию он планировал снять фильм. Тем не менее в прокат картина «Связь» вышла, поставленная Авдотьей самостоятельно, — за режиссерскую работу Смирнову отметили премией «Кинотавра». Дальше проекты шли как по маслу — мелодрамы, комедии и детективы, кино и сериалы. Выход одного из последних фильмов, «Плотник», намечен на 2022 год.

Что касается других сфер реализации таланта, то была и работа на телевидении. За широко известную «Школу злословия», которой Смирнова занималась вместе с Татьяной Толстой, она получила ТЭФИ.

Казалось, что Смирнова и Толстая должны были стать неразлучными подругами, однако в прошлогоднем интервью Ксении Собчак режиссер пояснила, что отдалилась от коллеги.

— Мы разошлись. Больше не дружим. Я с Татьяной Никитичной не ссорилась. Это скорее ее выбор. Причину я не понимаю, — сухо прокомментировала ситуацию сценарист.

С 2012-го и в течение последующих 10 лет Авдотья Андреевна была президентом благотворительного фонда «Выход», занимающегося проблемами аутизма в России.

Толстая и Смирнова больше не общаются

Толстая и Смирнова больше не общаются

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Личная жизнь


С Анатолием Чубайсом сценаристка сошлась еще в 90-е годы, по работе: Смирнова писала речи для политиков. Отношения были сугубо профессиональными, никто и подумать не мог, что между этими двумя много лет спустя пробежит искра. Да и любовный анамнез у обоих был непростым.

Авдотья была разведена и погружена в воспитание сына. Заявляла, что вступать в брак больше не намерена. Чубайс после неудачного первого союза женился на экономисте Марии Вишневской, которая светским раутам предпочитала волонтерство в хосписе. Близкие считали, что знакомство со смертью в итоге сведет ее с ума. И вскоре действительно появились слухи о том, что женщина нездорова.

Анатолий считал неправильным оставлять больную супругу, с которой прожил 20 лет. И все-таки развод был неизбежен. От жены Чубайс ушел с одним чемоданом, оставив всё нажитое.

Анатолий Чубайс с ноября 1991 года с небольшими перерывами занимал различные ключевые посты в российской политике и госкомпаниях

Анатолий Чубайс с ноября 1991 года с небольшими перерывами занимал различные ключевые посты в российской политике и госкомпаниях

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Гармония сердец


Свадьба Смирновой и Чубайса прошла без пышных торжеств. Влюбленные тихо расписались в январе 2012 года. В их брак не верили: Авдотью считали женщиной с крутым нравом, с которой сложно ужиться. А еще подозревали, что политик просто отмывает деньги, вкладывая их в картины новой жены. Вопреки прогнозам хейтеров супруги стали жить душа в душу.

— Он всегда верит в меня. Когда я на съемках уставала, могла ему позвонить и похныкать. Он загонял меня спать, звонил и контролировал, пошла ли я после съемки спать или сижу разговариваю с кем-нибудь. Он приезжал ко мне на съемки в выходные, — рассказывала Смирнова. Чубайс заботился о любимой, когда она болела. Готовил ей ужины, несмотря на занятость на госслужбе.

Статус жены олигарха не изменил сценаристку, разве что заставил ее внимательнее выбирать друзей, отсеивая тех, кто стремился сблизиться с ней в корыстных целях. Авдотья Андреевна называла характер мужа ангельским, ну а Анатолий Борисович не скрывал, что верит в жену как в творческого деятеля.

Где именно сейчас находятся Смирнова и Чубайс, известно лишь на уровне слухов

Где именно сейчас находятся Смирнова и Чубайс, известно лишь на уровне слухов

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Весной 2022 года Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. И покинул страну. Турция, Италия, Израиль — супруги не комментируют информацию, которую сливают в Сеть о их передвижениях. Но главное, что они вместе и Авдотья верно следует за мужем.

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