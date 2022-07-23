Она боялась свадьбы как огня, а он ушел от больной супруги — как влюбились Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс

Наши коллеги из Starhit.ru вспомнили, как обозреватель в журналах, а затем арт-менеджер панк-группы превратилась в серьезного документалиста и жену одного из самых неоднозначных политиков — Анатолия Чубайса.
Кино, и не только оно
Авдотья Смирнова воспитывалась в творческой семье. Родители — актриса Наталья Рудная и режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов не желали, чтобы дочь шла по их стопам. И девушка вместо ВГИКа поступила в МГУ. Но в итоге перевелась, получив диплом театроведа ГИТИСа.
Коснуться кино удалось после знакомства с режиссером Алексеем Учителем: в нулевые по ее сценарию он планировал снять фильм. Тем не менее в прокат картина «Связь» вышла, поставленная Авдотьей самостоятельно, — за режиссерскую работу Смирнову отметили премией «Кинотавра». Дальше проекты шли как по маслу — мелодрамы, комедии и детективы, кино и сериалы. Выход одного из последних фильмов, «Плотник», намечен на 2022 год.
Что касается других сфер реализации таланта, то была и работа на телевидении. За широко известную «Школу злословия», которой Смирнова занималась вместе с Татьяной Толстой, она получила ТЭФИ.
Казалось, что Смирнова и Толстая должны были стать неразлучными подругами, однако в прошлогоднем интервью Ксении Собчак режиссер пояснила, что отдалилась от коллеги.
— Мы разошлись. Больше не дружим. Я с Татьяной Никитичной не ссорилась. Это скорее ее выбор. Причину я не понимаю, — сухо прокомментировала ситуацию сценарист.
С 2012-го и в течение последующих 10 лет Авдотья Андреевна была президентом благотворительного фонда «Выход», занимающегося проблемами аутизма в России.
Личная жизнь
С Анатолием Чубайсом сценаристка сошлась еще в
Авдотья была разведена и погружена в воспитание сына. Заявляла, что вступать в брак больше не намерена. Чубайс после неудачного первого союза женился на экономисте Марии Вишневской, которая светским раутам предпочитала волонтерство в хосписе. Близкие считали, что знакомство со смертью в итоге сведет ее с ума. И вскоре действительно появились слухи о том, что женщина нездорова.
Анатолий считал неправильным оставлять больную супругу, с которой прожил
Гармония сердец
Свадьба Смирновой и Чубайса прошла без пышных торжеств. Влюбленные тихо расписались в январе 2012 года. В их брак не верили: Авдотью считали женщиной с крутым нравом, с которой сложно ужиться. А еще подозревали, что политик просто отмывает деньги, вкладывая их в картины новой жены. Вопреки прогнозам хейтеров супруги стали жить душа в душу.
— Он всегда верит в меня. Когда я на съемках уставала, могла ему позвонить и похныкать. Он загонял меня спать, звонил и контролировал, пошла ли я после съемки спать или сижу разговариваю с кем-нибудь. Он приезжал ко мне на съемки в выходные, — рассказывала Смирнова. Чубайс заботился о любимой, когда она болела. Готовил ей ужины, несмотря на занятость на госслужбе.
Статус жены олигарха не изменил сценаристку, разве что заставил ее внимательнее выбирать друзей, отсеивая тех, кто стремился сблизиться с ней в корыстных целях. Авдотья Андреевна называла характер мужа ангельским, ну а Анатолий Борисович не скрывал, что верит в жену как в творческого деятеля.
Весной 2022 года Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. И покинул страну. Турция, Италия, Израиль — супруги не комментируют информацию, которую сливают в Сеть о их передвижениях. Но главное, что они вместе и Авдотья верно следует за мужем.