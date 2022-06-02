Старый пират победил. Вспоминаем всю историю громкого развода Джонни Деппа с Эмбер Херд

В США завершился эпохальный процесс по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд. На протяжении 24 дней весь англоязычный мир следил за перипетиями дела. Обычных американцев эти новости занимали куда больше, чем, например, обсуждение инициированного Джо Байденом закона о ленд-лизе.

И вот наконец развязка. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Просил он 50, но тут уж, как говорится, хоть шерсти клок.



К вящей радости публики весь процесс транслировался в Интернете в режиме реального времени. Под виртуальным окном в зал суда даже можно было оставлять комментарии. Фрагменты этого эпохального видео уже стали мемами. Если по мотивам дела Деппа и Херд когда-нибудь захотят снять фильм, то лучше, чем уже есть, сделать все равно не получится. К тому же звездный актерский состав отработал совершенно бесплатно. В конце должен был остаться только один: или Джонни Депп с его карьерой, или культура отмены с Эмбер Херд.

