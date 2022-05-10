«Нужна женщина без закидонов». Кто и как ищет любовь в агентствах знакомств

Пока одни ищут любовь в интернете, другие отправляются в агентства знакомств. Оказывается, они не просто работают, но и довольно популярны. Современные свахи подписывают контракты с клиентами и подбирают им невест и женихов по конкретным запросам.



Познакомиться можно и на коллективных свиданиях, которые устраивают для клиентов. На одно из них удалось попасть и нам. Рассказываем, как работает офлайн-альтернатива Tinder.

Мужчины просят девушек до 33 лет

На входе в ресторан в Екатеринбурге каждый участник получил бейдж с именем, он подсказывал, за какой стол сесть. По условиям, гости за вечер должны были несколько раз сменить компанию, чтобы завести как можно больше знакомств. Для этого организаторы устроили мастер-классы и конкурсы: участниками предложили приготовить пиццу и какао, станцевать и вместе отгадывать названия фильмов.

