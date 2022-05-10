«Нужна женщина без закидонов». Кто и как ищет любовь в агентствах знакомств

Пока одни ищут любовь в интернете, другие отправляются в агентства знакомств. Оказывается, они не просто работают, но и довольно популярны. Современные свахи подписывают контракты с клиентами и подбирают им невест и женихов по конкретным запросам.
Познакомиться можно и на коллективных свиданиях, которые устраивают для клиентов. На одно из них удалось попасть и нам. Рассказываем, как работает офлайн-альтернатива Tinder.
Мужчины просят девушек до 33 лет
На входе в ресторан в Екатеринбурге каждый участник получил бейдж с именем, он подсказывал, за какой стол сесть. По условиям, гости за вечер должны были несколько раз сменить компанию, чтобы завести как можно больше знакомств. Для этого организаторы устроили мастер-классы и конкурсы: участниками предложили приготовить пиццу и какао, станцевать и вместе отгадывать названия фильмов.
В зале собрались девушки и мужчины разного возраста и семейного положения — кто-то никогда еще не был женат, а кто-то старался начать новую жизнь после развода. Были и те, кто пришел на свидание за компанию — поддержать друга, а заодно и подыскать себе вторую половину. Мужчин и женщин здесь было поровну, но, по статистике организаторов, чаще любовь через агентства ищут девушки (их среди клиентов 60%).
— Аудитория у нас омолаживается, — рассказывает Елена Толкачева, владелица агентства знакомств, организовавшего свидание. — Самой молодой девушке среди наших клиентов — 19 лет, самому молодому мужчине — 21 год, но это редкость большая, чаще обращаются девушки от 25 до 35 лет, мужчины — от 38 до 50 лет.
— Почему люди обращаются в агентства знакомств, когда есть сайты и приложения вроде Tinder?
— Агентство знакомств — это какой-то такой новый тренд, альтернатива. В Tinder вы можете нарваться на мошенников, на альфонсов, на женатую аудиторию, а здесь точно проверенные люди, мужчины, которые хотят серьезных отношений. На сайте знакомств ты лайкаешь 1000 анкет, ходишь на свидания, но в итоге цели никакой нет, а здесь мы точечно подбираем человека.
— В агентства приходят жениться?
— У нас нет цели поставить штамп в паспорте, наша цель — найти человека, с которым будет комфортно. Человека на перспективу для создания брака, рождения детей. Многие, конечно, женятся: есть ребята, которые через четыре месяца подают заявление в загс, есть те, кто через полтора года. Мы раньше назывались брачным агентством, и когда мы открылись, пришли сразу взрослые женщины за 50 лет. Был стереотип, что если брачное агентство, то это обязательно взрослая аудитория, история про последний шанс. И тогда мы убрали приставку «брачное», сейчас мы просто агентство знакомств.
— В каком возрасте проще найти пару?
— У многих мужчин запрос на девушек от 25 до 33 лет, независимо от того, сколько ему лет, хоть 50.
— Многие расстаются с новыми возлюбленными?
— По нашей статистике 10% пар распадаются — это жизнь. Когда люди уходят из агентства, они с ощущением бабочек в животе, но через какое-то время, бывает, приходят сообщения: «Заберите эту Наташу или этого Максима обратно к себе». Просто люди поругались на эмоциях, но понятно, что помирятся. Вообще мы курируем пары еще на протяжении полугода, с многими я дружу достаточно близко, мы путешествуем вместе и в гости ходим друг к другу.
— Вы не называете себя свахой. Почему?
— У многих сразу создается стереотип, что сваха — это какая-то тетка матерая. Я себя больше называю агентом, который помогает построить отношения.
«Нужна женщина без закидонов»
— С какими запросами приходят клиенты? Описывают внешность?
— По-разному. Женщины просят социальный статус, деньги. 80% мужчин просят женщин без детей. Некоторым нужны девушки модельной внешности, другие говорят: «Мне нужна нормальная, без закидонов, не карьеристка, не инстаграмщица. Мне нужна просто нормальная женщина». Конечно, каждому мужчине хочется, чтобы женщина ему время уделяла, а женщине — чтобы ее любили, носили на руках и дарили подарки.
— Каким девушкам проще всего найти парня?
— Девушкам, которые четко знают, чего они хотят, какие качества видят в мужчине. Если они не ставят на пьедестал деньги, то контракт очень быстро закрывается — находится мужчина.
— Насколько много разведенных среди клиентов?
— У 80% людей с опытом есть дети. Мы стали заключать контракты с женщинами старше 45–50 лет, многие агентства их не берут, честно скажу, — чем человек старше, тем больше у него стереотипов, страхов построения отношений, нет веры в себя. Многие думают, что мужиков и женщин нормальных уже нет, потому что разобрали.
— Сколько времени обычно уходит на поиски?
— Очень часто у нас складываются отношения на третьем кандидате. В каждом контракте есть определенное количество кандидатов, которых мы предоставляем, но чаще всего на третьем кандидате люди останавливаются. У нас сейчас база из трех тысяч человек. Она всероссийская, но в ней есть и иностранцы. За шесть лет 910 человек нашли любовь.
Еще один необычный способ найти вторую половинку — быстрые свидания. О том, как на них найти мужа за пять минут, в своей колонке рассказывала телеведущая Анастасия Эйнгорн.
Также мы писали о том, почему девушки регистрируются на международных сайтах знакомств и как не наткнуться там на мошенников.
Ранее E1.RU рассказывал историю танцовщицы из Екатеринбурга, которая вышла замуж за курда, познакомившись с ним в интернете, и переехала в Стамбул.