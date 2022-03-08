Спрячь сковородку: у женщин спросили об идеальном подарке на 8 Марта

36% опрошенных социологами женщин признались, что наиболее приятный и желаемый подарок — это цветы. 28% порадуются сертификату или деньгам. Каждая пятая (21%) оценит билеты на концерт или в театр или романтический ужин. Ювелирные украшения порадуют 21% опрошенных. 16% проголосовали за косметику, парфюмерию, бижутерию. Главные аутсайдеры рейтинга — игрушки, сувениры, спиртное, конфеты, деликатесы и бытовая техника.

Что до подарков, которые женщины вообще не хотят получать, — это сковородки, кастрюли и посуда. Также нужно быть осторожнее с бижутерией, ювелирными украшениями: некоторые участницы опроса комментировали, что дарители часто не могут угадать со вкусовыми предпочтениями.