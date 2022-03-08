8 марта вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 105.81
eur 115.62
Тема дняГлавный дирижер покинул филармонию
Все новости
Все новости

Спрячь сковородку: у женщин спросили об идеальном подарке на 8 Марта

У мужчин тоже поинтересовались, что они планируют подарить. Кое-где мнения даже совпали

220
3Обсудить

Поделиться

Почти треть опрошенных женщин рады сертификату в магазины или салоны красоты

Почти треть опрошенных женщин рады сертификату в магазины или салоны красоты

Поделиться

8 Марта женщины по-прежнему хотят радоваться цветам, но всё меньше тех, кто желает получить в подарок парфюм, косметику и бижутерию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vox populi.

Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей интернета старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории. Дата проведения опроса: 2–4 марта 2022 года. Объем выборки — 1200 респондентов, ошибка выборки — 2,8%.

36% опрошенных социологами женщин признались, что наиболее приятный и желаемый подарок — это цветы. 28% порадуются сертификату или деньгам. Каждая пятая (21%) оценит билеты на концерт или в театр или романтический ужин. Ювелирные украшения порадуют 21% опрошенных. 16% проголосовали за косметику, парфюмерию, бижутерию. Главные аутсайдеры рейтинга — игрушки, сувениры, спиртное, конфеты, деликатесы и бытовая техника.

Что до подарков, которые женщины вообще не хотят получать, — это сковородки, кастрюли и посуда. Также нужно быть осторожнее с бижутерией, ювелирными украшениями: некоторые участницы опроса комментировали, что дарители часто не могут угадать со вкусовыми предпочтениями.

Компания также опросила мужчин. Почти половина (48%) собрались дарить цветы, 17% — сертификат или деньги. На третьем месте рейтинга подарков — парфюмерия, косметика и бижутерия, за этот вариант проголосовали 12% опрошенных. Интересно, что 23% респондентов вообще ничего дарить не планируют.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

8 Мартаподарок на 8 Мартаопрос
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter