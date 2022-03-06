Израильтянка радовалась, что нашла любовь в России, а нарвалась на садиста

— Он активно подключился к моей жизни. Мне нужно было ехать и менять загранпаспорта, Степан оплатил дорогу, даже решил прилететь к нам, но в Борисполе его не пропустили. Тогда он предложил лететь в Красноярск и жить у него. Дочь закончила учебный год, и в конце мая 2019 года мы полетели.



Ехать в Сибирь Мария решила через Москву, чтобы получить справку о расторжении брака в посольстве Израиля, но не учла, что процедура долгая, а билеты в Красноярск уже были куплены. Она решила улететь и решить вопрос позже, но не получилось.



«Считал, что у меня денег куры не клюют»

Когда она прилетела в Красноярск, сразу передала свои деньги возлюбленному, ведь он взялся решать все финансовые вопросы и заверил, что ей ни о чём не нужно беспокоиться. Но когда понадобились деньги лететь в Москву и оформлять документы, их не нашлось. Зато нашлось множество отговорок.

— Он говорил: «Давай подождем, надо всё организовать, сейчас денег нет». Уже тогда он понял, что и у меня ничего нет, ведь он считал, что если я гражданка Израиля, то у меня денег куры не клюют. Я не замечала, но с каждым днем всё глубже погружалась в это болото. До меня дошло, только когда я уже ждала от него ребенка. За два года он меня не познакомил ни с одним своим другом, а с его мамой в первый раз я поговорила, когда уже лежала в перинатальном центре. На работу он не ходил, говорит, что играет на бирже, но по факту его, бывшего успешного владельца крупного бизнеса, содержали родители, о других доходах я не знаю.

