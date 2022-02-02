«Олег меня задушил». Ухажер превратил красавицу в инвалида

Наталье Дробиной 38 лет. Красавица и умница вела здоровый образ жизни, занималась спортом, работала и в одиночку воспитывала дочь Алину. Четыре года назад она развелась с мужем и переехала из областного городка Первоуральска в Екатеринбург.
После переезда Наташа много трудилась, чтобы платить за ипотечную квартиру в Первоуральске: была дизайнером в мебельной студии, работала в компании по установке оконных и балконных систем, подрабатывала мастером шугаринга и воспитателем в детском саду.
Ее жизнь резко изменилась 18 июля 2018 года. В то время она встречалась с парнем — Олегом. Никто из близких не мог представить, что в итоге из-за него Наталья станет инвалидом.
— Я с дочерью общалась каждый день, приезжала из Первоуральска, часто забирала внучку. Наташа познакомилась с Олегом в Екатеринбурге, и они недолго встречались, — рассказала Любовь, мама Натальи. — Я его видела и не сказала бы, что он какой-то неадекватный. Но было подозрительно, что где бы дочь ни была, он оказывался там же, преследовал ее буквально. Наташа объяснила Олегу, что больше не хочет быть с ним, в ответ он настойчиво просил встретиться и обсудить всё где-нибудь в кафе. После разговора он вызвался проводить Наташу до дома, а там, в ее съемной квартире, задушил ее подушкой.
Любовь вспоминает, что около 15:30 Олег позвонил ей с телефона Наташи, сказал, якобы девушка упала в обморок. Мама сразу же вызвала скорую помощь, медики прибыли через 40 минут. Сама она ехала столько же из Первоуральска в Екатеринбург. Наталью положили в больницу.
— Врачи говорили, что в мозг четыре часа не поступал кислород и вся корка (кора больших полушарий. — Прим. ред.) сгорела, восстановлению не подлежит, поставили диагноз «гипоксия». Она 39 дней была в коме, год пролежала без сознания, — вспоминает мама. — Сначала врачи предположили, что у Наташи мог быть приступ эпилепсии, но я доказала, что это не так, что причиной гипоксии стало удушение.
Гипоксия — заболевание, возникающее из-за нехватки кислорода при его недостаточном поступлении к органам и тканям.
По словам Любови, Олег отказался давать показания против себя. Мать дошла до суда, но ей стали поступать звонки с угрозами.
— На телефоне высветилось буквами «Неизвестный». Мужчина сказал мне, что нужно сделать выбор: если расследование продолжится, безопасность нашей семьи никто не гарантирует. Мне сказали, что у нападавшего какие-то влиятельные покровители, и я, конечно, прекратила добиваться справедливости. Жизни дочери и внучки для меня важнее, — отметила она.
Мать, пытаясь разобраться, что произошло в тот день, выяснила, что Олег и раньше нападал на девушек, что у него судимость за хранение и продажу наркотиков, он обвинялся в мошенничестве. Однако добиться справедливости Любови так и не удалось.
За два с половиной года реабилитации у Наташи есть прогресс. Она разговаривает, вспомнила английский, двигается, начинает ходить, но на лечение требуются непосильные для семьи суммы.
— За ипотечную квартиру в Первоуральске ежемесячно нужно платить около 11 тысяч рублей, — объяснила Любовь. — Пенсия Наташи — 19 тысяч, минимальные лекарства стоят 4,5 тысячи рублей. На реабилитацию тоже требуются деньги, и немалые.
— Два миллиона мы потратили в Клинике института мозга. В Екатеринбурге мы проходили курс тибетской медицины, там врач с порога сказал, что причиной такой травмы явно было удушение, — добавила мама. — Благодаря иглоукалыванию, препаратам, физиотерапии, логопедам есть прогресс, а я пока ухаживаю за дочерью и не могу работать. Нам очень много помогают фонды и подруги Наташи. Сейчас мы собираем деньги на реабилитацию в московском центре, но суммы невероятные.
Одиннадцатилетней Алине, дочке Натальи, пока тяжело представить, что именно произошло. Она старательно учится в четвертом классе лицея, ее главная мечта — увидеть маму здоровой.
— Иногда Алина зовет меня мамой, я ее исправляю сразу, объясняю, что мама у нее только одна, а я бабуля. Мы знаем, что Наташа выздоровеет, — говорит Любовь.