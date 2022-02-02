«Олег меня задушил». Ухажер превратил красавицу в инвалида

Наталье Дробиной 38 лет. Красавица и умница вела здоровый образ жизни, занималась спортом, работала и в одиночку воспитывала дочь Алину. Четыре года назад она развелась с мужем и переехала из областного городка Первоуральска в Екатеринбург.



После переезда Наташа много трудилась, чтобы платить за ипотечную квартиру в Первоуральске: была дизайнером в мебельной студии, работала в компании по установке оконных и балконных систем, подрабатывала мастером шугаринга и воспитателем в детском саду.