Фитнес-тренер решил взыскать с бывшей любовницы 600 тысяч за ипотеку, еду и прокладки. Разбираем с юристами, что скажет суд

Сам отставной бойфренд сказал Наталье: «Это же было общее жилье, наша общая квартира, я тоже вкладывался, верни мне мои деньги». Кроме того, он хочет взыскать с бывшей девушки проценты за пользование его деньгами в размере 25,9 тысячи рублей, еще 30 тысяч — на его адвоката, 9 тысяч госпошлины и еще тысячу за расходы на почтовую корреспонденцию. Всего 625 тысяч рублей. На странице в Instagram бывший парень Натальи опубликовал фото со средним пальцем. И подписью: «Вы не знаете и половины».