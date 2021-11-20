Фитнес-тренер решил взыскать с бывшей любовницы 600 тысяч за ипотеку, еду и прокладки. Разбираем с юристами, что скажет суд

Фитнес-тренер из Екатеринбурга решил взыскать со своей бывшей девушки Натальи, регионального директора сети спортклубов «МетроФитнесс», деньги за два года, что они встречались. Жили они в ипотечной квартире Натальи, за которую договорились платить совместно. А спустя год после расставания бывший любовник заявил, что «давал деньги в долг». Он прислал подруге исковое заявление, в котором потребовал вернуть то, что переводил ей на маникюр, еду, прокладки и ипотеку. В общей сложности около 600 тысяч рублей.
— Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою. Так что мы решили жить у меня. Соответственно, вели общий быт и договорись платить совместно. Мы встречались два года, я поняла, что не вижу с этим человеком будущего, и сказала ему, что расстаемся, — рассказала Е1.RU Наталья.
Сам отставной бойфренд сказал Наталье: «Это же было общее жилье, наша общая квартира, я тоже вкладывался, верни мне мои деньги». Кроме того, он хочет взыскать с бывшей девушки проценты за пользование его деньгами в размере 25,9 тысячи рублей, еще 30 тысяч — на его адвоката, 9 тысяч госпошлины и еще тысячу за расходы на почтовую корреспонденцию. Всего 625 тысяч рублей. На странице в Instagram бывший парень Натальи опубликовал фото со средним пальцем. И подписью: «Вы не знаете и половины».
Екатеринбургский юрист Юлия Федотова считает, что суд не заставит девушку отдавать эти деньги.
— Периодически такие истории происходят. Все эти покупки относятся к категории подарков. Я смутно представляю, как он докажет, что эти деньги давал в долг девушке, — заявила юрист. — Я по-человечески не поддерживаю ситуации, когда женщина берет у мужчины деньги на прокладки и маникюр, но как юрист оснований для иска не вижу. Парень передавал деньги, это расценивается как подарки, нет расписок или сообщений, что девушка взяла в долг и планирует деньги вернуть. Мне кажется, иск бесперспективный.
В практике еще одного адвоката, Дмитрия Палтусова, был случай, когда суд в подобной ситуации встал на сторону истца. По словам юриста, мужчина подарил своей возлюбленной шубу, заплатив своей картой. А когда пара рассталась, стал требовать назад деньги.
— У него получилось вернуть от бывшей солидную сумму, — говорит Дмитрий Палтусов. — Формально он объяснял: вот моя карта, вот я купил шубу, а деньги женщина не вернула. Рассказ о том, что они жили вместе, что это подарки, свидетельские показания — всё это никак не помогло.
В этой ситуации Наталья может подать встречный иск, считает адвокат.
— Парень проживал в ее квартире, пользовался жилплощадью, она несла издержки за коммунальные платежи. Девушка может посчитать примерно, сколько ей должен парень. Да, это морально неприятный процесс, когда бывшая пара считает мелочь, но, если ничего не делать, суд подойдет к процессу формально и девушка останется должна, — добавил Дмитрий Палтусов.
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