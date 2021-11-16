Односельчане собрали 1,5 миллиона и купили дом сварщику, который в одиночку растит троих сыновей

Когда Сережа привел в дом брата Антошку, тот первое время был тих и нелюдим. Едва в дом заходили незнакомые люди, он прятался: боялся, что заберут. А вот от Валерия мальчик не отходил, льнул к нему, чувствуя в нём хорошего человека и защитника.



Антошка — сын бывшей жены Валерия Федоровича. Он до сих пор не знает, кто биологический отец мальчика. Сережа пришел домой к маме, когда там был кто-то из ее знакомых, и заявил, что забирает брата с собой. Ему никто не препятствовал.

Валерий оставил Антошку у себя, ожидая, что мать придет за ним, но та не позвонила ни на следующий день, ни через неделю. Так мужчина стал многодетным отцом. Он воспитывает троих мальчиков. Семья живет на его небольшую пенсию, а пособие на всех детей получает мать.