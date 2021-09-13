Любовь втроем и магическое жертвоприношение. Можно ли было остановить оккультистку, убившую себя и дочь ради ритуала

— Вы сейчас занимаетесь оккультизмом?



— Сейчас я изучаю философию. Это категория сейчас просто немного по-другому мною воспринимается. Если раньше я как-то озаглавливал свои этапы жизненные, то сейчас я просто их олицетворяю с рунами и прохожу события жизненные.



Капкан для троих

— Кто такой Антон и почему он появился в вашей жизни?



— Это отец ребенка. Я не являюсь биологическим отцом [погибшей девочки]. Лиза с ним познакомилась примерно в то же время, как и со мной — где-то в 2015 году. Он нашел ее во «ВКонтакте» и там начал с ней переписываться. И, в принципе, их отношения дальше переписки не заходили до четырех лет назад условно. За два года наших отношений с ней она с ним вела только дружескую беседу. Даже не встречалась и не виделась.



— Вы чем-то похожи с ним внешне? Может по этому она им заинтересовалась?



— Да. Есть такое. Это тоже такой нюанс, видимо, который сыграл злую шутку. Лиза запуталась очень. Дело в том, что Антон тоже увлекался оккультизмом. <...> Первые 1,5 -2 года у нас были тяжелые отношения с ней. Понимаете, мне было 20 лет и я не понимал ее до конца — жил как-то там в своих проблемах, а она любила меня. А потом Лиза поняла, что есть еще один человек, к которому у нее зародилось какое-то чувство. Но только через полтора года, по истечении полутора лет условно, вдруг сказала мне, что надо с человеком поговорить, надо ему помочь.



— В чем помочь?



— У него были пагубные привычки, которые вызвали зависимость. Плюс он был эпилептик — у него было биполярное расстройство. Она хотела помочь человеку — спасти, как меня когда-то. Она пыталась помочь ему слезть с этого некоторое время. Говорила, если не можешь сам, давай вместе. Начала сама становиться зависимой, как бы поддерживая его.



— Антон видел свою дочь?



— Один раз да. Ночью, когда я спал, Лиза взяла ребенка и поехала к нему на такси. Это была зима. Она вернулась на следующий день в слезах и сказала, что он ее просто выгнал. Там была какая-то компания таких же, как он. Лиза рассказала, что всё это время она держала ребенка на руках. Они ее выставили просто за дверь, и она уехала. В принципе, они практически не виделись с того времени, но она постоянно продолжала говорить о нем. Жить постоянно в таких условиях, когда тебе постоянно про это говорят «если бы не ты», «если бы Антон был со мной». Это было невыносимо.



— Соседи сказали, что видели в квартире Лизы двух мужчин. Это были вы и Антон?



— Да. Некоторое время он пытался жить у нас — втроем в нашей квартире. Если я уезжал, то он тоже уезжал, потому что нет той силы, которая помогла бы его удержать. Она не могла его удержать — ему было безразлично ее отношение. Меня он просто побаивался. Его интересовал только секс, (но тогда его еще не было), деньги на пагубные привычки, и всё... Мы его старались вытащить из этого. Он приезжал и уезжал. Он не оставался жить с ней, он оставался жить с нами. В момент, когда его не было, то я ей оказывался нужен — его нужно было вернуть.