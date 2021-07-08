«Черная вдова» или жертва обстоятельств: ревнивую красотку обвиняли в смерти мужа-банкира, а кто убил ее?

— Признание почему записал? Совесть мучила. Я всё знаю. Но не скажу. Я знаю больше, чем даже вы знаете. Я вам вот что скажу: она не тот человек, за которого она себя выдавала. Мне всё равно, поверят мне или нет. Я скажу правду, а там дальше каждый пусть решает, верить или нет. Я на суде об этом скажу. Надеюсь, доживу до суда.



Также Алексей обратился к одному из присутствовавших журналистов:



— Вы были на нашей стороне. Защищали ее. Но вы защищали не того человека. Екатерина рассказывала мне обстоятельства гибели мужа, я знаю всё. Я давно хотел это рассказать. Не боюсь ни суда, ни смерти. Катя знала, что я болен. Но ей было плевать, сколько я проживу: месяц или год.



Она меня не любила. Она была со мной только из-за того, что помог уйти от наказания. Кроме родителей, собирал деньги и я. Неважно, сколько я собрал.



После этого он снова ненадолго вернулся к событиям дня гибели жены.



— Я мог одним движением руки ее убить. Но против длинного ножа, кухонного, огромного, я решил действовать топором. Он у нее лежал в кухонном ящике. Она хотела меня убить, защищалась от меня, наверное. Я дал ей пощечину. Я не хотел убивать. Да, она была еще жива, но скорую я не вызвал, — добавил подозреваемый.



Несмотря на все заявления самого Ряскова и его адвоката, ближайшие два месяца бывший муж Екатерины проведет в СИЗО. Его арестовали до 3 сентября 2021 года.



В тот же день в Самаре простились с Екатериной Пузиковой.