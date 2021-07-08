«Черная вдова» или жертва обстоятельств: ревнивую красотку обвиняли в смерти мужа-банкира, а кто убил ее?

Роковая красотка, «леди Макбет», светская львица, яркая блондинка. Все эти эпитеты в равной степени применимы к
Чисто английское убийство
Первым мужем Екатерины Пузиковой стал 30-летний самарский банкир Дмитрий. Он был заместителем руководителя регионального отделения Россельхозбанка. Молодые люди поженились в 2011 году, а через несколько месяцев у них родился сын.
Со стороны могло показаться, что семейная жизнь устраивала 24-летнюю Екатерину. Да и в деньгах нужды не было. Отец девушки, Григорий Сокирский, — успешный самарский бизнесмен, муж находится в одном шаге от руководящей должности. Однако главой филиала стал другой человек, а у самого Дмитрия возникли серьезные разногласия с топ-менеджерами кредитной организации, которую сотрясали громкие скандалы.
Но в начале марта 2012 года Дмитрий Пузиков попал в токсикологическое отделение больницы. Банкиру стало плохо после празднования дня рождения в своем загородном доме. Вместе с ним госпитализировали еще двух участников торжества.
У всех пациентов врачи выявили признаки отравления. Но тяжелее всего его переносил только Дмитрий Пузиков. Что именно могло стать причиной, медики долго не могли установить. Они не исключали, что яд подмешали банкиру в еду. Чуть позже стало понятно, что отравляющее вещество находилось в картофельном пюре. По словам других гостей особняка банкира, отравленное пюре ел только Дмитрий. Он же и пожаловался на неприятный вкус и попросил своих знакомых попробовать блюдо. В итоге в больнице оказались только три человека.
Через две недели, 21 марта, банкир скончался. На следующий же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Главной подозреваемой стала супруга Дмитрия Екатерина. Одним из возможных мотивов для отравления мужа следователи считали ревность.
Как оказалось, Дмитрий Пузиков крутил роман на стороне. Екатерина догадывалась, что у мужа есть любовница. Ее подозрения подтвердились в конце 2011 года. Она прочитала переписку в телефоне супруга. А затем сама предложила встретиться сопернице, но та отказалась.
Следователи взяли в качестве основной именно эту версию. Чуть позже стало известно, что Дмитрия отравили таллием. Его следы нашли на одежде Екатерины. Но это же вещество обнаружили и у двоюродного брата банкира, тоже Дмитрия Пузикова.
Таллий — химический элемент серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Соли этого вещества ядовиты.
«Со мной в СИЗО были настоящие убийцы»
На время расследования уголовного дела Екатерину Пузикову арестовали и отправили в следственный изолятор. Всего же вдали от дома она провела
— Расставание с сыном далось нелегко. Когда меня забрали в СИЗО в первый раз, я оставила его с сестрой, так как считала, что иду на обычный допрос. Меня арестовали, и я ничего не успела никому сообщить. И сын
Когда была возможность, мама созванивалась с мальчиком. И в каждом разговоре был вопрос: «Когда же ты вернешься?»
— Когда выносили приговор в 2017 году, сын сказал: «Если не вернешься, то пойду тебя искать», — рассказывала молодая мать.
Аресты дались Екатерине непросто.
— Первый и второй раз я сидела в общих камерах. Вместе со мной были убийцы, наркоманы, психически больные люди, больные туберкулезом, — рассказывала Пузикова. — Находиться рядом с ними было страшно. Мыться разрешали один раз в неделю. А зимой было очень холодно. По ночам я спала в горнолыжном костюме, в трех парах носков и шапке.
Немногочисленные посетители передавали ей личные вещи и книги.
В конце декабря 2014 года уголовное дело Екатерины Пузиковой передали в Красноярский районный суд. В августе 2015 года служители Фемиды вынесли свой вердикт. Вдову отравленного банкира приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Но это решение не устроило как адвокатов самой женщины, так и представителей семьи Дмитрия Пузикова. Последние посчитали решение суда слишком мягким.
Более того, мать погибшего, Галина, потребовала провести экспертизу ДНК сына банкира. Она усомнилась в отцовстве Дмитрия.
В декабре 2015 года приговор отменили, а Екатерину отправили под домашний арест. Год и месяц она жила в своей квартире. При этом ей разрешили отводить сына в садик, забирать его и гулять по
Битва за любовь
Вторым избранником Екатерины стал 40-летний спортсмен Алексей Рясков. В то время он был тренером в одной из секций Самары.
— Я тренировал детскую группу в одном из спортклубов города. И Катя сначала пришла, чтобы узнать расписание занятий, — рассказал возлюбленный Екатерины Алексей. — Когда ее увидел в первый раз, заметил, что она симпатичная. Но не более того. Кто она, я не знал.
По его словам, когда между ним и Екатериной возникли романтические отношения, она сама показала браслет для слежения и рассказала всю историю.
— Она сказала: «Подумай, стоит ли тебе со мной общаться и портить свою репутацию?» — вспоминал Алексей.
Между тем Красноярский районный суд вынес второй приговор для Екатерины Пузиковой. На этот раз ее приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако
— В тот день я была на пределе: и на нервном, и на эмоциональном. Во время заседания мой адвокат зачитывал доказательства, но казалось, что всё бесполезно. Но он сделал мне замечание, мол, мешаю работать, — рассказала Екатерина. — И когда судья огласил решение, то в шоке была не только я, но и все находящиеся в зале.
— Ведь даже с моим стальным характером я не сдержал эмоций и заплакал, — рассказывал потом Алексей.
После этого молодые люди несколько раз были главными героями ток-шоу на федеральных каналах. Перед многомиллионной аудиторией спортсмен клялся Екатерине в вечной любви.
А спустя короткое время они расписались и стали жить вместе.
Казалось, что у Екатерины началась новая, светлая полоса в жизни. Она стала владелицей ресторана украинской кухни «Спотыкач», правда, через некоторое время сменила сферу деятельности. В ноябре 2018 года госпожа Сокирская (после оправдательного вердикта она вернула себе девичью фамилию) сдала экзамены и стала адвокатом.
В перерывах между судами Екатерина не забывала вести светскую жизнь. Она несколько раз появлялась на спортивных состязаниях, на которых выступал Алексей Рясков. Супруга поддерживала спортсмена даже во время боя за титул чемпиона по версии
К-1 — один из видов ударных единоборств. Во многом напоминает бои без правил, однако основной упор спортсмены делают на ударную технику.
«На свободу за деньги»
На несколько лет супруги пропали с радаров. Но в июле 2021 года Екатерина Пузикова снова оказалась в центре внимания. В субботу,
Информация о причинах гибели женщины была противоречивой. Сначала появились сообщения, что на ее теле было несколько ножевых ранений. Однако затем следователи опровергли это.
— По предварительной информации, ей нанесли удары по голове твердым тупым предметом, — заявили в СУ СК РФ по Самарской области. Также они показали, как выглядела квартира, в которой нашли погибшую.
Главным подозреваемым стал не кто иной, как супруг Екатерины Алексей Рясков. За несколько часов до обнаружения трупа жены на своей странице в Instagram он опубликовал отрывок видео с громким признанием.
— Это видео — мое обращение и признание. В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне (в девичестве Сокирской). Тогда, в 2017 году, я собрал 15 миллионов рублей и передал их одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали, хотя все понимали, судьи, прок... (на этом видео обрывается. — Прим. ред.), — заявил бывший муж.
Алексея задержали вечером в воскресенье,
«Она не та, за кого себя выдает»
Через день, 6 июля, Алексея привезли в Самарский районный суд. Здесь служители Фемиды выбирали для подозреваемого в убийстве меру пресечения. Во время заседания он говорил с огромным трудом и жаловался на головную боль. Также на его руках были заметны многочисленные порезы, а на ногах — царапины.
— Я признаю свою вину. Но жить мне осталось полгода. С 2012 года у меня смертельная болезнь, которая прогрессирует. Я сожалею о том, что произошло, — заявил Алексей.
Во время заседания судья Дмитрий Дерунов озвучил показания подозреваемого.
— Я пришел к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить несильно по груди. Я рассердился и решил осадить ее, взял топор из коридора и несколько раз ударил топором. Один из ударов пришелся по ноге, около колена. Остальные — по голове, — процитировал Ряскова судья.
Алексей подтвердил свои слова, но оговорился, что точно не помнит день трагедии.
Во время перерыва подозреваемый ответил на вопросы журналистов. Публикуем видео из зала суда.
— Признание почему записал? Совесть мучила. Я всё знаю. Но не скажу. Я знаю больше, чем даже вы знаете. Я вам вот что скажу: она не тот человек, за которого она себя выдавала. Мне всё равно, поверят мне или нет. Я скажу правду, а там дальше каждый пусть решает, верить или нет. Я на суде об этом скажу. Надеюсь, доживу до суда.
Также Алексей обратился к одному из присутствовавших журналистов:
— Вы были на нашей стороне. Защищали ее. Но вы защищали не того человека. Екатерина рассказывала мне обстоятельства гибели мужа, я знаю всё. Я давно хотел это рассказать. Не боюсь ни суда, ни смерти. Катя знала, что я болен. Но ей было плевать, сколько я проживу: месяц или год.
Она меня не любила. Она была со мной только из-за того, что помог уйти от наказания. Кроме родителей, собирал деньги и я. Неважно, сколько я собрал.
После этого он снова ненадолго вернулся к событиям дня гибели жены.
— Я мог одним движением руки ее убить. Но против длинного ножа, кухонного, огромного, я решил действовать топором. Он у нее лежал в кухонном ящике. Она хотела меня убить, защищалась от меня, наверное. Я дал ей пощечину. Я не хотел убивать. Да, она была еще жива, но скорую я не вызвал, — добавил подозреваемый.
Несмотря на все заявления самого Ряскова и его адвоката, ближайшие два месяца бывший муж Екатерины проведет в СИЗО. Его арестовали до 3 сентября 2021 года.
В тот же день в Самаре простились с Екатериной Пузиковой.
На церемонию пришли около 50 человек: родные, близкие и коллеги. Некоторые из них до сих пор не могут поверить в смерть этой роковой блондинки.