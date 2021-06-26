Любовный террор: отвергнутый ухажер угрожал взорвать избранницу гранатой и слил ее фото на порносайт

А через пару дней после происшествия фотографии с телефона девушки попали на порносайт. Скрины и ссылки ухажер разместил на своей странице в соцсети. Ссылку на этот ужас прислал Лилии их общий друг. Лилия снова пошла в полицию писать заявление. Участковый развел руками: ничего сделать не могу, это недоказуемо. Преследования продолжались. Лилия рассказывает, что он приезжал на работу к ее начальнику, предлагал деньги за увольнение возлюбленной. Начальник отказался.

— Как-то в очередной раз заявился ко мне в квартиру, начал колотить в дверь: поговорить. Снова случился скандал. Тогда он достал гранату, вырвал чеку, потом стал заталкивать чеку обратно и ушел, — рассказывает девушка. — Видимо, граната была не боевая. В другой раз пришел с шилом. В тот момент в квартире был друг, у них началась потасовка. В этот раз я успела заснять на видео, на нем отчетливо видно шило в руке.



Лилия снова написала заявление в полицию и Следственный комитет. Владимир подал ответное обращение о нанесении побоев ее другом.



— Я на грани нервного срыва, у кого искать защиты, не знаю, меня он уверяет, что он со всеми договорится, у него везде связи. Не знаю, правда ли это или просто врет и пугает. Но вот на параде Победы 9 мая у него была проходка на первые ряды трибун, простым людям ее не получить, — говорит Лилия. — Хотя сомневаюсь, что отец знает о проделках своего сына.



«Задаривал букетами за десять тысяч рублей: розы, лилии»



Мы поговорили с Владимиром, и он рассказал нам, зачем преследует возлюбленную.



— Мы познакомились в зале, встречались с ней полгода. А потом я узнал, как она обманывала меня. Это случилось как раз после корпоратива, я ведь тогда ждал ее у дома всю ночь. Она приехала, сказала: завтра тебе всё объясню и ушла. Я стал стучаться к ней в дверь, дома у нее не был, но знал, где она живет. Вдруг мне открывает мужик. Спрашивает: «Ты кто?». Я говорю: «Полгода с ней встречаюсь». А он: «А мы три года живем вместе». На следующий день я снова пришел к ним выпивший, хотел поговорить, а они вызвали полицию. Я очень обиделся на обман. Ведь я давал девушке всё, что мог: рестораны, подарки. Но все-таки решил помириться, простить: присылал через курьера цветы, воздушные шарики, заказывал (также через курьера) обеды, кофе. Иногда она соглашалась выпить со мной чай в кафе, мы разговаривали. Потом она снова ушла ко мне. Через какое-то время снова рассталась. Я просил ее: «Дай шанс», писал хорошие слова...



— Но кроме хороших слов, были в ваших сообщениях и угрозы, и оскорбления.



— Понимаете, это всё на эмоциях. Я продолжал ей писать, присылать подарки, привязанность, любовь никуда не исчезли. Да, мы ссорились. Но без рукоприкладства. Я ведь последние деньги тратил, чтобы произвести впечатление на девушку. Дарил ей букеты за десять тысяч: розы, лилии. Курьеров предупреждал: если не возьмет, оставь на ресепшене. И они оставляли цветы там... Дарил ей украшения и деньги. Подарки она мне хотела отдать обратно. Я отказался, они остались у нее. А теперь меня обвиняют во всём, что можно, пишут заявления.



— Последняя потасовка с шилом попала на видео.



— Это было не шило, а маленькая отвертка для починки телефонов. Я тогда защищался, ее друг пробил мне голову ножкой от стула. Этот ее приятель старше меня, здоровее в несколько раз, ведь он тренер в фитнес-зале. Я также написал на него заявление, снял (зафиксировал) побои. Я себя не выгораживаю, где-то на эмоциях я был не прав, матерился. Но тут два человека виноваты: она и я.



— Все-таки вы к ней пришли, а не она к вам.



— Они могли бы не открывать мне, вызвать полицию, полицейские бы разобрались. Просто накануне она написала мне: «Привет». То есть разблокировала меня. У меня снова появилась надежда. (Сама Лилия утверждает, что номер ухажера давно заблокирован, никаких сообщений она ему не писала, а все подарки курьер оставлял у администратора. — Прим. ред.) Она играла у меня на эмоциях, признавалась мне в любви, но обманывала меня. Но сейчас всё: и близко к ней не подойду, даже если напишет. И я полиции это сказал. Правда, у меня абонемент в их зал еще остался, но продам его, чтобы ее не видеть. У меня была девушка год назад, сейчас мы снова будем с ней вместе. У нас, кстати, и дочка есть общая, ей три месяца. А об этой я забуду.



В СУ СКР по Свердловской области нам объяснили, что сейчас «Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку по данному факту». По результатам будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.



В УМВД по Екатеринбургу нам также сообщили, что заявление принято, по нему ведется проверка.

«Если не остановить преследование, это может закончиться тяжким преступлением»



Мы попросили прокомментировать эту любовно-криминальную историю юриста. Сергей Тетерин работает с подобными делами, также защищает в судах жертв семейного насилия. Психология жертвы и преследователя ему знакомы.



— Героиня столкнулась, казалось бы, с двумя противоположностями — ухаживанием и преследованием. Возможно (как это было в моей практике), мы имеем дело с нарциссом. Преследование — это типичная реакция нарцисса на отторжение.



Ухаживание в таких случаях — это не проявление теплых чувств по отношению к жертве. Фактически ему мало дела до женщины и того, что она испытывает. Всё, что волнует нарцисса, это собственный успех или проигрыш, а в данном случае отторжение.