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Недвижимость В Новосибирске заметно снизились цены на аренду квартир — смотрим приятную инфографику

В Новосибирске заметно снизились цены на аренду квартир — смотрим приятную инфографику

Снять квартиру-студию стало на 12,5% дешевле

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6 комментариев

В сентябре снять квартиру в Новосибирске было на порядок дороже

Источник:

В Новосибирске упали цены на арендные квартиры — снижение коснулась и студий, и однушек, и двушек. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

По данным аналитиков, в декабре средняя цена месячной аренды однушки в Новосибирске составила 32,2 тысячи рублей. В пиковый месяц — сентябрь — аренда стоила на порядок дороже — 34,6 тысячи рублей. Таким образом, снижение составило 12,5%.

Если говорить о квартирах-студиях, то снять их сейчас в среднем стоит 28,8 тысячи рублей. Снижение к сентябрю произошло ощутимое (–6,94%) — в первый месяц осени аренда студии обошлась бы в 32,9 тысячи рублей.

Источник:

Двухкомнатную квартиру в Новосибирске в сентябре в среднем можно было снять за 45,6 тысячи рублей. Сейчас аренда «двушки», по данным аналитиков, обойдется в среднем в 42,2 тысячи рублей. Снижение составило 7,46%.

Ранее НГС писал о том, может ли жильё в лизинг заменить ипотеку в России.

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Комментарии
8
Zemb
22 минуты
особенно в домах где отопления нет зимой...
lesa
28 минут
А к весне собственник скажет форс мажор, сам/ сын/ дочь/ буду жить и подымет оплату, а квартиранту сново риэлтору платить
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