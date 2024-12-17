В Новосибирске заметно снизились цены на аренду квартир — смотрим приятную инфографику

В сентябре снять квартиру в Новосибирске было на порядок дороже Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске упали цены на арендные квартиры — снижение коснулась и студий, и однушек, и двушек. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

По данным аналитиков, в декабре средняя цена месячной аренды однушки в Новосибирске составила 32,2 тысячи рублей. В пиковый месяц — сентябрь — аренда стоила на порядок дороже — 34,6 тысячи рублей. Таким образом, снижение составило 12,5%.

Если говорить о квартирах-студиях, то снять их сейчас в среднем стоит 28,8 тысячи рублей. Снижение к сентябрю произошло ощутимое (–6,94%) — в первый месяц осени аренда студии обошлась бы в 32,9 тысячи рублей.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Двухкомнатную квартиру в Новосибирске в сентябре в среднем можно было снять за 45,6 тысячи рублей. Сейчас аренда «двушки», по данным аналитиков, обойдется в среднем в 42,2 тысячи рублей. Снижение составило 7,46%.