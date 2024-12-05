«Больше всего не хватает общения». Как пенсионер лишился квартиры и поселился в гараже

Александр Васильевич оставляет машину снаружи, потому что гараж теперь нужен ему самому Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Александру Писареву из города Березовский Свердловской области 65 лет, и последние несколько лет он живет в гараже. Старенькую «Оку» приходится оставлять на улице, потому что внутри места для них двоих уже нет.

В таких условиях Александр Васильевич оказался потому, что доверился скандальному екатеринбургскому застройщику Владимиру Воробьеву — тот возводил многоквартирники на землях, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. В итоге те, кто отдавал ему деньги, остались и без своих вложений, и без квартир — жить в таких домах незаконно, а многие уже и вовсе снесли. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

«Если бы снова было такое предложение, я бы опять деньги отдал»

К 2013 году у Александра Писарева были машина, гараж и двухкомнатная квартира в Березовском. Потом подвернулся вроде как вполне удачный случай переехать в Екатеринбург, еще и в дом с хорошим расположением, недалеко от метро.

— Я продал квартиру, отдал деньги Воробьеву — 1,7 миллиона рублей. Он мне обещал двухкомнатную квартиру к 2015 году . Время подошло — ни денег, ни квартиры, — рассказывает обманутый дольщик.

О застройщике тогда Александр Васильевич узнал через знакомого. Как признается пенсионер спустя годы, даже сейчас он бы не распознал обман и снова вложился в покупку.

Я и по прошествии времени понимаю: если бы снова вот так было, такое предложение, я бы опять деньги отдал. Место хорошее, метро, дороги, всё рядом. Александр Писарев обманутый дольщик

После продажи квартиры в Березовском застройщику Александр передал не все деньги. У него осталось около 300–400 тысяч, на которые он полтора года снимал в Екатеринбурге квартиру за 15 тысяч рублей в месяц.

В то время у Александра Васильевича были отношения, жили вместе. Когда почти десятилетний роман закончился, деваться стало некуда.

— У нее тоже была трудная ситуация, и мне кажется, что я как тот человек: спасаешь утопающего и сам тонешь. Ирина была очень амбициозная. В какой-то момент она с дочерью решила продать квартиры и бизнес — у них была парикмахерская, сказали «физкульт-привет» и уехали в Сочи. Мне пришлось в гараж идти , — рассказывает Александр Писарев.

В этих рядах однотипных гаражей со стороны и не поймешь, какой из них стал для обманутого человека единственным домом Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Он уже на пенсии, но продолжает работать — устроился в автосервис, чтобы хватало на жизнь.

— Тут рядом работа, можно и пешком минут за двадцать дойти — и тренировка опять же. На 22 тысячи пенсии прожить трудно, с зарплатой уже легче, и откладывать получается . И как пенсионеру есть льготы, тоже помогает, — говорит Александр.

Когда-то он работал в Министерстве природных ресурсов области, был водителем замминистра. Говорит, ходил туда на работу как на праздник — можно было со всеми поговорить. До сих пор он хранит часы, которые ему подарили там на 50-летний юбилей.

— Придешь в отдел, со всеми переговоришь, там и юристов много было. Я, может, в эту ситуацию и не попал бы, если бы там работал в то время , — отмечает Александр Васильевич.

На стене «спальни» в гараже висят часы, подаренные на прошлом месте работы Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











«С самого детства говорили, что мне много достанется»

Пенсионер признаётся, что поначалу жизнь в гараже никак не пугала. У него уже был период, когда приходилось спать в схожих условиях.

— Сейчас-то понятно: капитализм, люди обманывают только так, мошенников полно. Но я и в советское время в гараже спал. Это 1986 год был. Мы жили в квартире, жена погибла и жилья я лишился. Мне предложили койко-место, я сказал: давайте комнату. Писал везде, Горбачеву тоже. В итоге первый секретарь горкома комсомола помог, мне в бараке комнату дали, — вспоминает Александр Васильевич.

Жизнь у Александра Писарева всегда была непростой Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











С супругой они к тому моменту прожили два года, поженились в 1984-м. Она трагически погибла.

— Она поехала в Пермь, откуда родом, делать операцию на груди — была опухоль. Они с сестрой выходили со двора, а мимо проезжал грузовик. Водитель наехал на лежащий столб телеграфный, он как-то поднялся от этого и ей прямо по голове дал. Сестру не задело — она пониже была, а жена упала — и всё, — рассказывает Александр.

Завести детей в том браке пара не успела. При этом у Александра есть взрослая дочь Вика, она живет в Екатеринбурге, но они практически не общаются. Других родственников у него нет.

— Они отдельно живут. Про ситуацию знают, но так вот получилось. Что теперь? В общем, я к ним не хожу, — говорит пенсионер.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











К трудностям в своей жизни Александр Васильевич относится легко. Рассказывает обо всём с улыбкой, шутит. Говорит, его с самого детства готовили к тому, что так будет, поэтому он уже ничему не удивляется.

— Мне почему-то всегда, с самого детства говорили, что мне много достанется. Не знаю почему, но вот так , — добавляет Александр.

И мама говорила, и посторонние люди даже, что у меня или характер такой, или еще что-то, но что тяжело мне будет. Александр Писарев обманутый дольщик

«Сперва в машине спал, потом понял: деваться-то некуда»

— Сами понимаете, гараж — это не для жилья. Хотя я всегда думаю: а вот в блокадном Ленинграде люди-то как жили, да? Или детство вспоминаю. Мы жили в Березовском в одной комнате: мама, папа и я, и в другой пять человек. Туалет на улице — и ничего, жили. Такие времена были, — философски рассуждает пенсионер.

Гараж Александр Васильевич поделил перегородкой на две «комнаты», чтобы тепло сохранялось там, где кровать и печка. В обеих половинах висят скрученные рулоны утеплителя.

— Это у меня не груша, это у меня грелка. Зимой-то холодно бывает. Забегаешь, бьешь по ней — так, так — и согреваешься, — показывает Александр.

Справа на фото как раз одна из груш-грелок Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Обживать помещение Александр начал не сразу. За дело взялся, когда понял, что быстро проблема не решится.

— Сперва машину ставил сюда, в ней спал, а потом понял, что неудобно, начал обустраиваться: деваться-то некуда , — говорит пенсионер.

Самое главное в «доме» сейчас — это печка, без нее обогреть гараж зимой было бы проблематично. Александр Васильевич специально нанимал мастера.

Неподалеку у знакомого лежат полтора куба дерева, запасенного для печи. Уходят поленья быстро, не так давно ими была заставлена вся стена доверху.

— Без печки-то, конечно, был бы финиш, — говорит Александр Васильевич Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











— Ночью один раз было, что отключили электричество, я потом взял газовые баллоны для обогревателя. Его включаешь — и через две секунды жара. Печку-то часа два-три надо ждать, пока нагреется, — говорит владелец гаража во время экскурсии.

Когда я возвращаюсь с работы, тут всё промерзло, нужно же выключать. Летом вообще нормально, чуть ли не в трусах можно ходить. Александр Писарев обманутый дольщик

Главное, по словам пенсионера, не сидеть на месте. Всю жизнь он занимался спортом — гимнастикой и боксом, продолжает заниматься и сейчас, совмещая нагрузки с домашними делами и работой.

— Я вот сколько работаю, а на больничном только один раз был. Правда, в 2023 году с ковидом в больнице лежал. Думал, меня оттуда вперед ногами вытащат. Главное — спорт. Грушу побить, от снега всё почистить — тоже разминка, и согреваешься хорошо. На работе тоже — зайдет фура, ты пока ее помоешь везде — опять зарядка. Да нормально и зимой, просто шевелиться надо , — отвечает Александр на вопросы о том, как переживать морозы в 30–40 градусов.

— Тепло надо беречь, — говорит Александр, быстро закрывая дверь, когда мы выходим на улицу. — У соседей снег тоже чищу, а они мне то картошки дадут, то морковки Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Вещей в гараже не очень много. В основном всё самое нужное либо памятное. В кресле, например, лежит игрушка, которую Александр Васильевич называет другом. Этот лев с ним уже больше 45 лет.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Большая часть вещей пропала в пожаре — он случился в проданной квартире в Березовском. Повезло, что документы уцелели.

На кровати лежит комплект домашней одежды — теплые штаны, толстовка и домашняя шапка, потому что голова в гараже всё равно мерзнет Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Санузла в гараже, конечно, нет. Чтобы помыть руки и посуду, в ход идет умывальник: вода заливается в воронку, а под раковиной стоит ведро, куда всё стекает.

Мыться Александр Васильевич ходит в общественную баню, а туалет — либо на работе, либо то же ведро.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В ближайших планах по обустройству гаража — обклеить перегородку пленкой, чтобы было посимпатичнее.

Справа стоит холодильник, его Александру отдали добрые люди. Им он стал не нужен, а новому владельцу как раз пригодился Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Есть у Александра Васильевича и мечта — обзавестись проигрывателем и слушать пластинки, которые он очень бережет. В гараже эту мечту не исполнить, здесь слишком холодно для такой техники. Компьютер вышел из строя именно по этой причине.

— У меня есть записи Молотова, есть пластинка Робертино Лоретти… Сюда проигрыватель для них нельзя — замерзнет. Вот потом я получу квартиру, вы придете туда снимать, — строит планы Александр.

Александр Васильевич бережно хранит уцелевшие пластинки Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











«Поговорить не с кем — этого не хватает»

Гостей в своем гараже пенсионер принимает нечасто, и именно человеческого общения, признаётся он, прежде всего и недостает.

— Я-то человек общительный, но поговорить не с кем — этого больше всего не хватает. На работе я практически один . Есть там мастер-приемщик, я всё начальника прошу, чтобы меня с ним в смену ставили — с ним разговаривать можно. У других только поесть и выпить, интересов каких-то нет. А меня всегда интересовали политика и спорт, — делится Александр Васильевич.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Предстоящий Новый год тоже не создает никакого ощущения праздника.

— Ни ко мне гости не приходят, ни я не хожу. Посижу, поем, спать лягу. И шампанского не надо, я сам-то не пью ничего. В 1979 году бросил и пить, и курить, — говорит пенсионер.

Отсудил у застройщика три миллиона, а получил ноль

Когда в 2015 году Воробьев не передал Александру ключи от квартиры и не вернул деньги, пенсионер начал решать вопрос. Сначала думал идти в полицию, но там ответили, что это вопрос гражданско-правовых отношений и нужно обращаться в суд. Так он и сделал.

Летом того же года суд обязал Воробьева выплатить Александру Писареву 3 миллиона рублей — и заплаченную за квартиру сумму, и процент за пользование заемными средствами.

Александр Васильевич этих денег так и не увидел: сам застройщик признан банкротом и уже много лет сидит в колонии.

На счету Владимира Воробьева больше двух десятков незаконно построенных домов, часть уже снесли по решению судов. Первое дело против Воробьева возбудили в 2014 году, сам он с 2017 года сидит в колонии общего режима. Застройщика признали виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере. Всего он обманул людей на 149 миллионов рублей. Позже вскрылся обман по еще одной стройке, жертвами стали 38 человек, суммарный ущерб составил 46,8 миллиона рублей. Весной 2023 года скандальному застройщику увеличили срок с шести до семи с половиной лет лишения свободы.

Пенсионер признаётся, что в решении своей проблемы не сдвинулся бы ни на шаг, если бы ему не помогали. Все эти годы с ним рядом его тезка Александр, с которым они вместе занимались у одного тренера по боксу, и Юлия — еще одна обманутая дольщица Воробьева.

Сейчас в регионе создали специальный реестр пострадавших от действий застройщиков-банкротов. В конце октября в нём было 199 человек. Помогать им будет компания СЗ «Нижнеисетский пруд».

— Сейчас меня включили в реестр, но я же на те деньги, на которые раньше мог квартиру купить, сейчас возьму разве что комнату. За 11 лет понимаете, как деньги обесценились? Пока не знаю, как поступлю потом, — говорит Александр Васильевич.

Надежда сейчас есть. Понятно, что будут и другие проблемы. Даже когда квартиру получишь — ее обставить надо будет, а возраст у меня уже не тот. Александр Писарев обманутый дольщик

— На самом деле таких пострадавших более 700 человек, 312 мы уже помогли. Представляете, сколько люди ждали? Поэтому мы начали работать опережающими темпами. К тому же многие обращались к нам напрямую. А сколько еще человек не попали в реестр? По ним еще идут суды на включение в список, тоже помогаем, — говорит представитель СЗ «Нижнеисетский пруд» Юлия Реутова.

По ее словам, обманутым дольщикам активно помогают омбудсмен Татьяна Мерзлякова и губернатор Евгений Куйвашев, с подачи которого и появился реестр, — на федеральном уровне такой меры поддержки просто нет.

В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области E1.RU ответили, что к ним Александр обратился в 2021 году. Тогда-то Татьяна Мерзлякова и помогла обманутому дольщику попасть в реестр. К сожалению, сейчас получить пенсионер сможет только ту сумму, что отдал застройщику.

— Сейчас уже ведется работа по оказанию оставшимся свердловчанам мер поддержки. Компания СЗ «Нижнеисетский пруд» компенсирует Александру средства в размере 1 700 000 рублей, которые мошенник Владимир Воробьев похитил у него . Благодаря решению губернатора и слаженным действиям органов власти Свердловская область стала единственным регионом в стране, где помогают пострадавшим от недобросовестных застройщиков на землях ИЖС, — ответили в аппарате омбудсмена.

Так выглядел один из «воробьевских» домов на Эльмаше. Его уже снесли Источник: Google Maps











В компании «Нижнеисетский пруд» пытаются помочь и тем, кого обманул другой застройщик — Алексей Борздый. На прошлой неделе прошло собрание по этой теме, на нём также присутствовала Татьяна Мерзлякова.

Алексей Борздый тоже строил многоквартирники на землях ИЖС. Всего он обманул 111 человек, общий ущерб оценили в 135 миллионов рублей. В 2017 году его отправили в колонию на шесть лет.

— Поступают коллективные письма от жителей домов № 39, 50, 52 и 56 по улице Орловской. В отношении домов вынесены судебные решения о сносе. Жители указанных домов не попали под региональную программу помощи обманутым дольщикам, поскольку застройщик этих зданий не признан банкротом. Без мер поддержки оказались около 30 человек, которые могут остаться без крыши над головой в случае исполнения судебного решения , — сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека.

В компании-застройщике подчеркивают, что для решения этого вопроса нужно возобновить прием заявлений в реестр обманутых дольщиков, который был официально закрыт совсем недавно.