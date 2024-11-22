Квартирант съехал со съемного жилья. Через 4 года, когда он был на СВО, от него потребовали 1,4 миллиона за аренду

Иван ушел на СВО в 2022 году по мобилизации — так говорят его представители в суде Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Житель Екатеринбурга получил счет почти на 1,4 миллиона рублей от хозяев съемного жилья через четыре года после того, как съехал. Собственники решили получить от него деньги за всё это время. Сами они утверждают, что арендатор просто пропал с ключами. Подробности — в материале E1.RU.

Герой этой истории Иван (имя изменено, так как он был мобилизован и сейчас находится на СВО) в 2019 году снял апартаменты. Договор с хозяйкой он заключил на год с опцией возможного продления, но в ноябре 2020-го съехал и взял ипотеку. Кредит оформили на его отца, потому что тому давали более выгодные условия.

— Ключи он отдал сыну хозяйки квартиры, который живет в этом доме, — так говорит сам Иван. Хозяйка писала ему, что ключи надо передать сыну. При этом в суде сын заявлял, что не знает Ивана, хотя они даже созванивались, — отметил юрист Руслан Камалетдинов, представляющий интересы военнослужащего.

За этими дверцами — коммунальные счетчики, показания с которых кто-то исправно передавал, даже когда Иван был на СВО Источник: читатель E1.RU











С 15 ноября 2020 года Иван жил уже в своей квартире и выплачивал ипотечные взносы, не вспоминая про аренду. 20 октября 2022-го парень попал под мобилизацию, и ему пришлось отправиться на СВО. В последующие месяцы он получил награды, был ранен.

Тем временем хозяйка екатеринбургской квартиры, в которой Иван жил в 2020-м, подала иск против него. Она сумела доказать, что жилец несколько лет не платил за аренду по договору, а еще якобы испортил диван, стены и прочее имущество. Молодой человек ничего не знал об этом иске — его судили заочно, когда он выполнял боевые задачи.

Суд постановил взыскать: задолженность по договору аренды с 1 декабря 2020 года по 7 февраля 2024-го — 738,5 тысячи рублей; пени по договору аренды — еще 200 тысяч; плату за коммунальные услуги — 126 тысяч и пени за них — 40 тысяч; 276 тысяч рублей Иван должен был заплатить за ущерб, причиненный имуществу — стенам и дивану. Всего получилось почти 1,4 миллиона рублей.

При этом показания счетчиков кто-то исправно передавал по назначению, и даже коммунальные услуги всё это время оплачивались.

Иван попрощался с апартаментами и не знал, что это ему аукнется Источник: читатель E1.RU

— Об этом заочном решении Иван узнал летом, когда приехал в Екатеринбург восстанавливаться после ранения. Суд уже выдал исполнительный лист по принятому решению. Он его обжаловал, мы это заочное решение отменили. Суд установил, что он не мог участвовать в судебном заседании, так как находился на СВО или в госпитале, где восстанавливался, — рассказал E1.RU Руслан Камалетдинов.

Как же так вышло, что хозяйка смогла предъявить претензию своему бывшему арендатору, который был уверен, что между ними кончены все дела?

— Арендодатель ни разу за четыре года не обращалась к Ивану. Она не писала ему, что надо что-то заплатить, не извещала об испорченном имуществе. Но дело в том, что в договоре аренды был пункт, согласно которому, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении, договор пролонгируется еще на год . И, по мнению истца, договор автоматически продлевался четыре года. Вот так она решила воспользоваться ситуацией и нажиться на том, кто защищает ее, буквально рискуя жизнью, — говорит юрист.

По словам Руслана Камалетдинова, арендаторы не застрахованы от подобных исков, но могут обезопасить себя при заключении договора.

— Обязательно нужно читать условия договора аренды очень внимательно, смотреть срок действия этого договора.

Если вы хотите, чтобы договор был заключен на определенный срок, указывайте его и следите, чтобы в документе не было пункта об автоматическом продлении. Руслан Камалетдинов юрист

Если же пришлось выехать раньше срока, подписывайте двусторонний акт приема-передачи помещения, чтобы собственник подписал этот акт и указал, что к вам претензий нет, — посоветовал он.

Также защитник екатеринбуржца отметил, что в суде хозяйку квартиры представлял юрист по доверенности, которая была выписана от имени работодателя истца. По мнению Руслана, эта доверенность была оформлена с серьезными нарушениями: на самом деле хозяйка жилья не работала и не работает в компании, которая выписывала этот документ. То есть тот юрист не имел права представлять ее в суде.

Квартира или нежилое помещение?

Хозяйку квартиры в суде представляет юрист Алексей Дмитриев. Он утверждает, что Иван не съехал, а просто пропал. Собственница недвижимости живет в другом регионе, поэтому не смогла сразу определить, что арендатор исчез с радаров.

— Этот человек очень подкованный, он индивидуальный предприниматель, учредитель двух строительных компаний. Юридически он грамотный, и то, что он ушел на СВО, не освобождает его от обязательств, — заявил Дмитриев.

Квартира, которую снимал Иван, — это апартаменты, и он арендовал их как нежилое помещение. Когда хозяева вернули доступ, то обнаружили внутри его вещи. Там же хранились стройматериалы и стремянка.

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— Всё это свидетельствовало о том, что Иван там как минимум хранил свое имущество. А где он проживал, не имеет значения. Важно, что это не квартира, а нежилое помещение. В договоре четко написано, что ему переданы на хранение вещи по списку и само помещение по договору найма. То, что он просто перестал выходить на связь, не говорит о том, что он не должен платить по договору. На СВО он ушел 20 октября, а до этого жил в Екатеринбурге. Мы считаем, что он ушел в армию, чтобы расплатиться с долгами, — отметил юрист.

По его словам, в апартаментах остались разорванными обои, а также сломан диван из кожзама. Там устраивали вечеринки, жильем пользовались и друзья Ивана.

— Хозяйка живет за тысячи километров, в Норильске. Она не такой человек, чтобы сразу пойти в суд. Пыталась выйти на связь. Возможно, первоначально решила не обращаться с иском и только в 2023 году поняла, что нужна помощь, — говорит Алексей Дмитриев.

26 ноября в Ленинском райсуде Нижнего Тагила (в этом городе прописан Иван) состоится новое заседание по иску хозяйки квартиры. Каждая из сторон уверена, что правда за ней.

Кто прав в этой истории? Иван. Хозяйка просто воспользовалась пунктом о продлении договора Хозяйка. Арендатор не сдал квартиру и пропал, а значит, должен платить

Ранее мы рассказывали, как арендодатель тайком от квартиросъемщика поменял замок на двери и требовал выкуп за вещи и кота своего жильца.