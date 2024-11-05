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Недвижимость Кризис-2024 обзор В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

В некоторых городах-миллионниках сделок стало в пять раз меньше

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61 комментарий

Темпы строительства жилья в стране пока держатся, а вот с продажами беда

Ситуация на рынке новостроек в России становится всё тревожнее. Наглядный тому показатель — количество сделок по договорам долевого участия.

Аналитики сервиса bnMAP подсчитали, как изменились данные с продажами квартир в миллионниках, сравнив показатели за сентябрь 2024 и 2023 годов.

В списке не оказалось ни одного города, где число сделок пошло бы вверх, абсолютно везде продажи упали — где-то в два-три раза, а где-то даже в пять раз.

Больше всего квартир в сентябре этого года продали в Москве и Петербурге, но посмотрите, какие показатели там были год назад!

Серьезнее всего за год продажи квартир просели в Красноярске (падение составило 82%) и Самаре (72%). Замыкает тройку «лидеров» Воронеж, там число сделок упало на 76%.

— Минимальное падение числа лотов в сделках по данным за сентябрь по сравнению с прошлым сентябрем отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Москве оно составило 48%. Это единственный город из нашего списка, где число лотов в сделках сократилось меньше чем на половину, — отмечают аналитики сервиса.

При этом они подчеркивают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань — это города с самой высокой средней стоимостью квадратного метра в продаже.

— Города с наиболее дорогим жильем оказались более устойчивы к непростой ситуации на рынке недвижимости. Вероятно, это связано с более высокой долей дорогих сегментов и тем, что максимальное падение отмечается в эконом- и комфорт-классах, то есть в массовом сегменте, который наиболее зависим от льготной ипотеки. В некоторых городах доля ипотечных сделок в общей структуре сделок превышала 90%, — объясняют эксперты.

Для большинства россиян ипотека стала просто недоступной из-за заградительных ставок. Сейчас ситуацию усугубляет также повышение первоначальных взносов по льготным программам.

Напомним, в очередной раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября.

Эксперт рассказывала, какие еще остались варианты купить квартиру в текущих условиях.

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Продажа квартир Новостройки Сделка с недвижимостью Ипотека Проблема
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Комментарии
61
Директор Завода (Ржака)
1 час
Скоро квартиры начнут дешеветь. Об этом мы узнаем из телевизора.
142514821
58 минут
Ну надо же!!! Какая неожиданность! А то, что за последнее время застройщики цены задрали в два раза - это, конечно же, непри чем..
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