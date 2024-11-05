В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

Ситуация на рынке новостроек в России становится всё тревожнее. Наглядный тому показатель — количество сделок по договорам долевого участия.
Аналитики сервиса bnMAP подсчитали, как изменились данные с продажами квартир в миллионниках, сравнив показатели за сентябрь 2024 и 2023 годов.
В списке не оказалось ни одного города, где число сделок пошло бы вверх, абсолютно везде продажи упали — где-то в два-три раза, а где-то даже в пять раз.
Серьезнее всего за год продажи квартир просели в Красноярске (падение составило 82%) и Самаре (72%). Замыкает тройку «лидеров» Воронеж, там число сделок упало на 76%.
— Минимальное падение числа лотов в сделках по данным за сентябрь по сравнению с прошлым сентябрем отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Москве оно составило 48%. Это единственный город из нашего списка, где число лотов в сделках сократилось меньше чем на половину, — отмечают аналитики сервиса.
При этом они подчеркивают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань — это города с самой высокой средней стоимостью квадратного метра в продаже.
— Города с наиболее дорогим жильем оказались более устойчивы к непростой ситуации на рынке недвижимости. Вероятно, это связано с более высокой долей дорогих сегментов и тем, что максимальное падение отмечается в эконом- и комфорт-классах, то есть в массовом сегменте, который наиболее зависим от льготной ипотеки. В некоторых городах доля ипотечных сделок в общей структуре сделок превышала 90%, — объясняют эксперты.
Для большинства россиян ипотека стала просто недоступной из-за заградительных ставок. Сейчас ситуацию усугубляет также повышение первоначальных взносов по льготным программам.
Напомним, в очередной раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября.
Эксперт рассказывала, какие еще остались варианты купить квартиру в текущих условиях.