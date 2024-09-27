Рабы наследия: Новосибирск стал одним из городов-лидеров в России по объему советской застройки

В Новосибирске столько же советского жилья, сколько и в Нижнем Новгороде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске только 23% жилищного фонда относится к современной застройке, основная масса представлена советскими домами. Это выяснили анлитики «Яндекс Недвижимости», которые провели исследование рынка вторичного жилья в российских городах-миллионниках.

По объему советской застройки Новосибирск разделил пятую строчку с Нижним Новгородом: в обоих городах 77% советской застройки из всего объема жилья.

— Зданий, построенных в довоенное время, в Новосибирске сохранилось более 300. В основном, они сосредоточены в Железнодорожном районе. На сервисе «Яндекс Недвижимость» представлено порядка 139 вариантов жилья в таких домах, а средняя цена квадратного метра в доме 1933 года составляет 125 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

Самое большое число советских домов, построенных в послевоенное время, сосредоточено в районе площади Маркса. Средняя цена квадратного метра в этом районе в доме 1964 года составляет 94 тысячи рублей.

Дореволюционных домов в городе мало (менее 1%), поэтому в десятку городов по объему этого жилья Новосибирск не вошел (лидируют Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону). Самый дорогой лот Новосибирска в этом сегменте расположен в доме 1913 года — как выяснил НГС, это студия площадью 18,5 кв. м за 1,95 миллиона рублей с ценой квадрата в 106 тысяч рублей.

— Жилые дома, относящиеся к современной постройке, составляют 23% от всего жилья, построенного в Новосибирске до 2019 года. Наиболее плотно они располагаются в Первомайском районе, где средняя цена квадратного метра в доме 2018 года составляет 130 тысяч рублей, — отметили в «Яндекс Недвижимости».

В топ-10 городов по объему современного жилья Новосибирск занял шестое место. Лидирует Волгоград, где 36% домов построены после 1991 года.