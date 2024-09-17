Как сэкономить на ипотеке? 10 легальных способов выгоднее купить квартиру

Получить скидку за быстрый выход на сделку. Ряд банков готовы сделать дисконт приблизительно в 0,5%, если вы не будете затягивать с решением. Как правило, должно пройти не более 30 дней с момента одобрения заявки. Точные условия лучше уточнять в каждой кредитной организации отдельно.

Заложить другое имущество. Банки сейчас охотно предлагают выгодные условия, если их клиент готов оставить залог. Им может стать квартира, дом, автомобиль или другие ценности. Однако пока кредит не погашен, продать или подарить эти вещи не получится. Если не вносить платежи, то с заложенным имуществом придется попрощаться. Его заберет и реализует банк.

Взять ипотеку в зарплатном банке. Такие клиенты, как правило, имеют привилегии. Ставки для них в среднем снижают на 0,5%.

Увеличить объем первоначального взноса. Чем больше вы заплатите сразу, тем меньше процентов придется переплатить банку.

Увеличить официальный доход. Если вы получаете дополнительные средства, лучше их обелить. Чем надежнее клиент, по мнению банка, тем лучше условия он может предложить. Клиенты с более низким доходом считаются менее благонадежными, и финансовые организации закладывают риски в повышенный процент.

Воспользоваться траншевой или субсидируемой ипотекой от застройщика. Особенно выгодно это для тех покупателей, которые вынуждены снимать жилье, пока их новая квартира находится на этапе строительства. Пока дом не готов, платежи в таком случае будут ниже или вовсе символическими. Например, у некоторых застройщиков платеж составляет всего один рубль. Если же во время строительства вы жили в собственной квартире, то после получения ключей можно продать и сразу погасить большую часть кредита.

Акции от застройщика. При покупке стоит внимательно изучить рынок. Продавцы в условиях высоких ипотечных ставок предлагают свои программы, например трейд-ин, бесплатная отделка или мебель. В таком случае на процентах не сэкономить, но не придется закладывать в бюджет дополнительные расходы на новое жилье.

Купить низкую процентную ставку. То есть вместе с первоначальным взносом внести еще одну сумму. Когда оформляете кредит, выбираете размер снижения, платите, и банк устанавливает сниженную ставку, которая будет действовать в течение всего срока ипотеки. Этот единоразовый платеж можно включить в ипотеку, но стоит оценить риски. Чем больше размер кредита, тем выше переплата.

Семьи могут воспользоваться материнским капиталом для первоначального взноса или погашения процентов по ипотеке. Многодетным выплачивают дополнительную сумму, которую можно потратить только на эти цели.