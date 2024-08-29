«Это было откровенное вранье»: мошенники лишают новосибирцев денег и нервов — как не попасться на уловки лжериелторов

При аренде или покупке жилья очень важно быть бдительным и дотошным Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Для многих новосибирцев поиск жилья превращается в настоящий квест: вместо заветной квартиры они получают целый букет неприятностей. Сокрытие информации, манипуляции с ценами и фотографиями, фейковые собственники — эксперты рассказали о самых распространенных уловках риелторов, которые зарабатывают на доверчивости клиентов, а также о мошеннических схемах с недвижимостью. Подробнее — в материале НГС.

На рынке аренды сделки нередко совершаются стремительно. «Ходовую» квартиру по привлекательной цене могут арендовать всего за полчаса. Высокая активность рынка и возможность быстро получить деньги провоцируют злоумышленников на использование все более изощренных методов обмана новосибирцев. В такой ситуации и собственникам, и съемщикам жилья необходимо проявлять максимальную бдительность.

«На фотках — одно, по факту — другое»

Студента Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Анна рассказала НГС, как примерно год назад столкнулась с недобросовестным риелтором. Квартиру она снимала впервые, поэтому произошедшее для неё было в новинку.

— Первые два года я жила в общежитии, на третьем курсе начала работать и задумалась о том, что пора снимать квартиру. Нашла на одном из сайтов хорошую рядом с университетом за 20 тысяч в месяц. На картинках она выглядела «заряженной»: плазма, кондиционер, 26 этаж, отличный вид, — вспоминает Анна.

Девушка позвонила по номеру, указанному в объявлении, трубку взял риелтор. Он заявил, что сможет показать квартиру только через три дня, когда съедут другие арендаторы. Анна не придала этому большого значения и даже перестала искать другие варианты, так как была уверена, что уже очень скоро заселится в приличное жилье.

— Когда мы встретились, он был очень суетливым и странным. Потом я поняла, почему. Когда мы зашли в квартиру, я увидела, что это вообще не то, что было на фотографиях. Там была «бабушкина» квартира со старым выпуклым телевизором. В тот момент я просто обомлела. То есть буквально на фотках одно, а по факту — вообще другое, — возмущается студентка.

По словам Анны, риелтор заявил, что буквально час назад сдал ту, хорошую квартиру, другому человеку, и в наличии у него есть только эта.

— Очевидно, что это было откровенное вранье. Получается, что обе квартиры находились в одном доме и на одном этаже? Бред. Даже не понимаю, на что он рассчитывал. Что я в итоге за 20 тысяч сниму этот ужас? — смеется девушка.

«Соседи меня буквально спасли»: очень странный собственник

Если человек отказывается показывать документы на квартиру и заключать договор — перед вами мошенник Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











С более сложной, и в то же время интересной ситуацией столкнулся Евгений, который приехал в Новосибирск на заработки из Забайкальского края. Парень устроился работать барменом в одно из заведений в центре города и решил снять квартиру поблизости, в шаговой доступности от бара. Объявление о сдаче жилья он нашел в одной из групп во «ВКонтакте», где сдают квартиры без посредников.

— Позвонил, договорился о просмотре. Было указано, что собственник. Он с ходу начал настаивать на том, чтобы мы не составляли никаких договоров, объясняя это тем, что «от бумаг вообще нет никакого толку». Меня это очень сильно напрягло, — вспоминает Евгений.

По словам парня, было сразу заметно, что человек, представившийся собственником, хочет как можно скорее забрать деньги и уйти. Евгению он предложил переводить деньги раз в месяц, но не на карту, а на электронный кошелек.

— Говорил, что не хочет, чтобы налоговая заметила эти переводы. В тот момент я был как в тумане и даже согласился на всё это. Мне очень повезло: когда этот мужчина уже собрался уходить и открыл дверь, мы столкнулись с соседями. Выяснилось, что этот персонаж — не собственник, а арендатор, который сам снял эту квартиру неделю назад. Тут у меня всё встало на свои места. Соседи меня буквально спасли, — рассказывает парень.

Евгений отметил, что решил обойтись без полиции — просто забрал отданные «собственнику» деньги и ушёл. Буквально через пару часов объявление о сдаче этой квартиры удалили.

«Это гениально»

На рынке недвижимости заработать хотят не только риелторы, но и собственники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С очень интересной историей при аренде квартиры столкнулась жительница Новосибирска Дарья. В квартире, которую она сняла около года назад, девушка живёт до сих пор. Дарью всё устраивает, в жилье есть всё необходимое, ноо она признаётся, что при сдаче её все-таки очень ловко обманули.

— Было указано, что договор заключается через риелтора. Я была к этому готова — отложенные деньги на это у меня были. Я пришла на осмотр, собственником квартиры была женщина, с документами всё в порядке. Риелтором был мужчина — ему мне предстояло отдать 50% от суммы месячной аренды, то есть 14 тысяч рублей. Договор подписали, деньги я отдала, заселилась, — рассказывает Дарья.

Удивление охватило девушку примерно через неделю, когда она увидела хозяйку своей квартиры на улице — с коляской и в сопровождении того самого риелтора.

— Ну, то есть мнимым риелтором при сделке выступил её муж — они таким образом получили с меня больше денег. На самом деле, это гениально, я бы до такой бизнес-идеи никогда не додумалась, — шутит Дарья.

Фейковые объявления и посуточные квартиры

Специалист по недвижимости агентства «Жилфонд» Егор Вонарха просит не ставить знак «равно» между недобросовестными риелторами и мошенниками.

— Как мелкие агентства заманивают клиентов? Они выставляют красивую квартиру за небольшие деньги. Когда им звонят, они говорят: «Ой, сдали её буквально 5 минут назад» и начинают предлагать квартиры, которые у них есть в наличии. Крупные агентства так не поступают. Нужно предлагать клиентам только реально существующие варианты, — объяснил специалист.

Егор Вонарха отмечает, что, помимо ушлых риелторов, существуют еще и мошенники. Эта группа людей, по его словам, представляет намного более серьезную опасность.

— Мошенники, как правило, выставляют несуществующие варианты и берут деньги заранее в качестве «залога». Потом они просто исчезают. Этой схеме уже много лет, но она до сих пор работает, — объясняет риелтор.

Специалисты рекомендуют платить только после подписания договора и просмотра квартиры вживую Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Еще одним методом, продолжает Егор Вонарха, является пересдача квартир, снятых на сутки. Выглядит это следующим образом: злоумышленники снимают квартиру на сутки или несколько суток, получают ключи. За это время они находят жертву, сдают ей жилье якобы в долгосрочную аренду и пропадают.

— На следующий день придёт реальный собственник квартиры, удивится и скажет: «Мы не сдаем квартиры на длительный срок, ничего не знаем». Потом этих людей ищи-свищи. Это же всё однодневки: ноутбуки за пазуху и чуть ли не каждый день снимают новый офис. Тем более они составляют не договор, а филькину грамоту: там будет написано, что они ничего не обязаны и деньги не возвращают, — заключил Егор Вонарха.

Недобросовестные риелторы существуют не только на рынке аренды, но и на рынке продажи недвижимости.

— Очень много фейковых вариантов — не только по квартирам, но и на строительство домов, — рассказала специалист агентства недвижимости Metropolis Виктория Благиня. —Бывает такое: выкладывают объявление о продаже дома, красивого, с ремонтом. Когда туда звонишь, выясняется, что там только земельный участок. Некоторым удается заболтать клиента и убедить его в итоге купить этот участок, хотя изначально он хотел купить дом.

Кроме того, риелторы часто «охотятся» не только за покупателями и арендаторами, но и за собственниками жилья.

— Часто можно увидеть расклеенные объявления «Куплю квартиру в вашем доме». Как правило, их расклеивают риелторы, чтобы таким образом выйти на продавцов и предложить им свои услуги, — объяснила Виктория Благиня.

Как отличить добропорядочного риелтора от недобросовестного

По словам Егора Вонархи, у профессионального и честного риелтора существует определённый порядок действий при работе с клиентом.

— Риелтор должен назначить время, пригласить в офис, съездить показать реально существующую квартиру, созвониться за 1–1,5 часа до встречи, чтобы убедиться, что всё в силе. При этом встречаться риелтор должен со всеми клиентами по отдельности. Многие как делают: на одно время назначают встречи сразу 5–7 людям и всем им разом показывают квартиру. Кто больше комиссию заплатит, тому и сдают. Так хорошие риелторы, работающие на репутацию, никогда делать не будут. Устраивать такие кастинги — неправильно и непрофессионально, — уверен он.

Виктория Благиня призналась, что её злит, когда риелторы работают не на рекомендации, а ради мимолетной наживы. Таких специалистов она назвала «однодневками».

— Хорошие риелторы работают по принципу: «Как бы сделал для себя — так и делай для других». Те, кто выкладывают фейковые объявления и действуют по системе «лишь бы кого-то привлечь, лишь бы хоть что-то продать» — это однодневки. Я их не понимаю и не поддерживаю, — сказала специалист.

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