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Недвижимость Банки вновь усложняют получение льготной ипотеки — на этот раз из-за серых схем застройщиков

Банки вновь усложняют получение льготной ипотеки — на этот раз из-за серых схем застройщиков

Россиян пытаются обмануть и оставить с миллионными долгами

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12 комментариев
Дома могут остаться недостроенными

В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Теперь россиянам могут отказать в особых условиях кредитования из-за серых схем, которые использует застройщики, сообщили в Минфине. Банки сейчас особенно внимательно будут следить за нарушениями, поскольку это грозит миллионными потерями для россиян.

Речь идет о том, когда при продаже недвижимости на этапе строительства используется схема переуступки прав по договорам долевого участия. В чем она заключается, объяснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

Застройщик продает квартиру по заниженной цене связанному с ним юрлицу. Тогда на эскроу-счете размещаются только эти деньги. Затем недвижимость приобретает конечный покупатель, но по рыночной стоимости. Таким образом, разница идет девелоперу в карман. Тогда, если стройка не будет закончена, это грозит большими потерями для покупателя, пишут «Известия».

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Таким образом граждан страхуют от потери денег, если застройщик решит обанкротиться или не достроить дом. А компанию-строителя побуждают доделать работу до конца.

Например, юрлицу продают квартиру за 2 млн рублей, а человек ее приобретает за 10 млн.

— Если по каким-то причинам дом не будет построен, ему вернут всего 2 млн рублей. Ведь от риска неисполнения обязательств застройщика застрахованы только средства, находящиеся на счете эскроу, — объяснил Александр Данилов.

Дом может оказаться в категории недостроя по нескольким причинам:

  • ошибки в проекте;

  • недостаточное финансирование;

  • удорожание материалов, и т. п.

Поэтому стоит внимательно изучать документы при покупке недвижимости. В первую очередь нужно обратить внимание на количество счетов. Если их два — эскроу и сторонний, то это признак использования схемы, отметила член Московского регионального отделения «Деловая Россия», руководитель агентства «PRO Обмен» Екатерина Никитина.

Всеобщая программа льготной ипотеки действовала в России с 2020 года. Ее отменили с 1 июля 2024. Для россиян всё еще доступны «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская» и «Дальневосточная» ипотечные программы. Что изменилось и кто может взять квартиру на льготных условиях — в материале.

Россияне тоже используют различные схемы в попытке сэкономить. Например, берут в созаемщики подходящего под льготные условия человека. Однако это могут расценить как мошенничество. Тогда участникам схемы грозят серьезные последствия, вплоть до уголовного дела.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Эскроу-счет Схема Банк Долгострои
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Комментарии
12
Гость
19 августа 2024, 12:32
Всё верно. Россиян пытаются обмануть. НЕ ПОКУПАЙТЕ новостройки по нынешней раздутой цене! Через год ожидается падение цен на 20-30%, а вклады в банках дадут +20% прибыли. Думайте сами.
kolhoznik
19 августа 2024, 13:08
а кто и что толкает людей с обеих сторон на создание серых схем? жадность здесь не главное)))
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