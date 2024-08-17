«Как только полетят пассажирские самолеты». В Крыму мечтают о наступлении хороших времен, когда жилье станет дороже на 50%

В Евпатории сразу у пляжей на первой линии появились новые высотные апартаменты и новые строительные краны для будущих апартаментов Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Море, горы, кипарисы, виноградники — крымский пейзаж радует глаз в любую погоду. Но всё чаще туристы отмечают новую крымскую примету — строительные краны на всех участках побережья и в городах полуострова. Возведение новых домов идет ударными темпами — квадратные метры дорожают, спрос на жилье не падает, а хорошей земли для застройки остается всё меньше. По данным базы недвижимости RealtyMag.ru, с начала года цены за квадратный метр на полуострове в среднем выросли на 10 тысяч рублей. Подробности — в материале MSK1.RU.



Как менялась цена на недвижимость в Крыму

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Правда, сейчас большинство экспертов предрекает стагнацию и снижение на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки:



— Половина кредитов, выданных банками, являлись льготными программами ипотеки, — приводит оценку экономиста Президентской академии Елены Ивашкиной севастопольский сайт ForPost.ru



Но в Крыму пока значительного падения цен не наблюдается. А их остановку и даже минимальное снижение риелторы списывают на летний сезон, когда число сделок с недвижимостью сокращается. Прибывающие на полуостров туристы смотрят выставленные на продажу объекты, но скорее с дальним прицелом, а не для того, чтобы купить сейчас.



— В феврале заканчивался срок действия херсонского сертификата, позволявшего переселенцам из новых российских территорий купить жилье. И многие эксперты предрекали, что цены на квадратный метр в Крыму упадут, так как число потенциальных покупателей сократится. Но этого не произошло, — говорит частный риeлтор Светлана Иванькова. — Теперь ожидают падение после отмены льготной ипотеки. Конечно, крымчанам, которые планировали приобрести жилье по этим программам, будет намного сложнее, ведь цены на недвижимость на полуострове очень высокие, а зарплаты у местных скромные. Но для покупателей из Москвы, Петербурга, Урала, которые совершают больше половины сделок, отмена льготной ипотеки препятствием может и не стать. Несмотря на все сложности с безопасностью, многие считают, что покупка недвижимости в Крыму — это хороший бизнес-проект. Летом большинство квартир и домов, особенно в курортных городах и поселках, мы показываем именно приезжим с материка.



Масштабное строительство развернулось в поселке Заозерное на западном берегу Крыма — на участке в несколько километров возводятся больше десятка жилых комплексов с апартаментами у моря. Цена стартует от 7 миллионов рублей за однушку Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











К тому же сейчас началось активное освоение Западного побережья Крыма — апартаменты у моря с небольшим метражом на этапе строительства можно найти по 7–8 миллионов рублей, что значительно дешевле предложений на Южном берегу. Но и там цены не готовы идти вниз.



Заозерное Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Хороший бизнес-проект

Квартиры, домики, мини-отельчики над Массандровским пляжем, которые ялтинцы называют «ласточкины гнезда», — самый ходовой товар у курортников, поэтому цены на них могут соперничать с апартаментами бизнес-класса. Например, 2-этажный старый дом в 5 комнат с участком 7 соток продается здесь по цене 550 тысяч долларов. Но можно найти недвижимость и дешевле — квартиру в 50 квадратов за 9 миллионов рублей. Хозяева уверяют, что за пару сезонов ее покупка полностью оправдается Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Лучшее решение сейчас, тем более с возможностью работать на удаленке, это держаться подальше от Крыма. Снабжение региона зависит от ситуации с мостом и сухопутным коридором, плюс ко всему — неплохие шансы оказаться в военных сводках. Я как-то по-другому представлял себе тихую и спокойную жизнь, — считает Николай из Москвы, участник обсуждения переезда в Крым на платформе «Дзен».



С ним согласна и Тамара из Нижнего Новгорода:

— Я собиралась продать свою квартиру и переехать на ПМЖ в Феодосию, но теперь страшно, да и добираться очень сложно. Море — это прекрасно, но в силу этих причин, пока для меня, пенсионерки, не доступно.



Еще два года назад такие мнения преобладали — люди, планировавшие перебраться в Крым и купить здесь жилье, откладывали задуманное. Или выбирали другой южный регион. Но с середины 2023 года спрос на квартиры, дома и земельные участки снова вырос.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











— С середины 2022 года до начала 2023-го спрос на недвижимость значительно упал, цены серьезно просели еще немного — и квадратные метры застройщики вынуждены были бы продавать по себестоимости, останавливать стройки. Это было дно рынка, — рассказывает Алексей Рачков, глава агентства премиальной недвижимости «Причал-82». — Но постепенно цены стабилизировались, а потом пошли в рост. И растут до сих пор. Особенно в сегменте «премиум-комфорт» — от 300 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем на 17 процентов в жилых комплекса на Южном берегу.

По мнению эксперта, но спрос влияют много факторов. Во-первых, то, что линия боевого соприкосновения сейчас всё время отодвигается от границ Крыма.

После первой атаки на Крымский мост продажи недвижимости полностью остановились на два месяца (напомним, 8 октября 2022 года грузовик, начиненный гексогеном, взорвался на мосту, разрушив автомобильное полотно, погибли пять человек. А на второй взрыв рынок никак не отреагировал — продажи не упали (17 июля 2023 года два надводных дрона атаковали автомобильные пролеты, погибли два человека. В обоих случаях мост быстро восстановили, появилась уверенность, что, несмотря на сложности, всё наладится, — говорит Алексей Рачков. — И люди отреагировали — стали вкладывать деньги в Крым. Особенно заметно увеличились продажи в сегменте «премиум-комфорт», где цены стартуют от 20 миллионов рублей. Я сужу по ЖСК «Никитский дворец», которым сейчас занимаюсь: в прошлом году у нас было 12 сделок, а в нынешнем — уже 28. И это сделки со средним чеком в 28 миллионов. И тенденция увеличения продаж не только в этом проекте — по всему Южному берегу.

Как считает эксперт, Крым был недооцененным регионом у инвесторов. А сейчас он серьезно меняется — строятся новые дороги, отели совершенно иного уровня, апартаменты европейского класса. И это еще одна причина вложиться в местную недвижимость.

Если вы думаете, что богатые люди вкладывают деньги просто так — это большая ошибка, они как раз учитывают каждую мелочь, — рассказывает Алексей Рачков. — У нас сейчас был клиент из Москвы — искал 4 квартиры на 100 миллионов рублей. Так вот его команда проанализировала почти все жилые комплексы Южного берега, чтобы понять, справедлива ли себестоимость квадратного метра, которую заявляет застройщик. Считали стяжку, оконные профили, газовые котлы, высоту потолков — от этого зависят затраты на арматуру — и так далее. Пока не высчитали идеальный вариант и выбрали определенные жилые комплексы Крыма. В Москве цены и так высокие, нет большого роста, поэтому при перепродаже и уплате налогов прибыль будет минимальной. Сочи — необоснованно переоцененный регион, и там не виден рост. А Крым может дать хорошую прибыль тем, кто вкладывается в недвижимость, если не произойдет ничего ужасного.

Рост будет моментальным!

Чтобы иметь такой вид на море и Большую Ялту из такого панорамного окна, придется искать апартаменты премиум-класса, средняя цена квадратного метра — 300 тысяч рублей Источник: Фото с сайта prichal82.ru











«Если всё будет хорошо» — это главное заклинание для тех, кто решил купить квадратные метры на полуострове.



— Сейчас высокие ставки по банковским вкладам конкурируют с вложениями в недвижимость для тех, кто хочет сохранить свои небольшие накопления. А крупные инвесторы раскладывают деньги по разным активам: и под проценты, и в недвижимость, — говорит риелтор Алексей Рачков. — Еще недавно был большой спрос на недвижимость на Бали, на Кипре, в Дубае и Турции. Те, кто вложил, пока не сильно заработали. И сейчас на этом рынке, по данным экспертов, наблюдается отток клиентов. А на крымском, наоборот, приток.

Основная надежда инвесторов — возобновление авиасообщения с полуостровом. Как только Крым станет вновь доступен для пассажирских самолетов, эксперты прогнозируют небывалый рост цен.

— У наших клиентов появляется уверенность, что в Крым самолеты обязательно полетят. И вот тогда цена вырастет очень серьезно. В сегменте премиум на 30–50 процентов. И случится это моментально! — прогнозирует Алексей Рачков.

Именно в расчете на этот подъем большинство граждан и инвестирует в крымскую недвижимость. Что же касается тех, кто покупает квартиры для себя или пытается сохранить сбережения, надежда на рост цен тоже есть, но не такая существенная, как у дорогих апартаментов.

— Для сегмента с ценами от 7 до 12 миллионов рублей рост после возобновления авиасообщения с полуостровом тоже будет в среднем на 10–20 процентов, — рассказывает Алексей Рачков. — Скачок на 40–50 процентов, как у премиум-недвижимости, станет слишком существенным ударом по покупательской способности и серьезно скажется на темпе продаж. А застройщикам не выгодно, чтобы продажи останавливались, поэтому квартиры по 7–10 миллионов будут расти в цене очень постепенно, но всё же будут расти.

