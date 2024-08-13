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Недвижимость «На последнем 17 этаже»: в центре Новосибирска продают квартиру за 67 миллионов — смотрим на жилье

«На последнем 17 этаже»: в центре Новосибирска продают квартиру за 67 миллионов — смотрим на жилье

Общая площадь квартиры достигает 93 квадратных метров

2 336
36 комментариев
Квартира находится в доме по улице Романова

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 67 миллионов рублей. Она находится в ЖК на улице Романова, объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Назаров и Партнеры» на сайте N1 12 августа.

Общая площадь квартиры составляет 93 квадратных метра, она находится на 17 этаже здания. По словам продавца, над оформлением интерьера работали итальянские архитекторы.

— Особое внимание уделяется тактильным ощущениям и поверхностям, создавая многогранные сочетания натуральных материалов. Одна из главных особенностей расположение на последнем 17 этаже с возможностью выхода на террасу, — сказано в объявлении.

По информации продавца, пространство жилья разделили на функциональные зоны, в том числе холл и гостиную
В квартире много цветовых акцентов, сообщается в объявлении
Высота потолка в квартире достигает трех метров. В объявлении опубликовали фотографию кухни
В квартире также имеются гардеробная, спальная комната с выходом на террасу

— Лифт поднимет вас на этаж прямо в пентхаус по индивидуальному ключу, без которого никто не имеет возможности оказаться на вашей территории— говорится в объявлении.

Жилье находится на последнем этаже здания

В начале августа стало известно, что в Новосибирске продают квартиру за 48 миллионов рублей на улице Тимирязева. Покупателя ищут несколько месяцев.

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Комментарии
37
ВАПРОЛД
13 августа 2024, 21:14
вот прям реально за это 67 млн?!
Zemb
13 августа 2024, 21:41
без фоток сортира...неинтересное предложение.
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