«На последнем 17 этаже»: в центре Новосибирска продают квартиру за 67 миллионов — смотрим на жилье

Квартира находится в доме по улице Романова Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 67 миллионов рублей. Она находится в ЖК на улице Романова, объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Назаров и Партнеры» на сайте N1 12 августа.



Общая площадь квартиры составляет 93 квадратных метра, она находится на 17 этаже здания. По словам продавца, над оформлением интерьера работали итальянские архитекторы.



— Особое внимание уделяется тактильным ощущениям и поверхностям, создавая многогранные сочетания натуральных материалов. Одна из главных особенностей расположение на последнем 17 этаже с возможностью выхода на террасу, — сказано в объявлении.

По информации продавца, пространство жилья разделили на функциональные зоны, в том числе холл и гостиную Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru











В квартире много цветовых акцентов, сообщается в объявлении Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru











Высота потолка в квартире достигает трех метров. В объявлении опубликовали фотографию кухни Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru











В квартире также имеются гардеробная, спальная комната с выходом на террасу Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru











— Лифт поднимет вас на этаж прямо в пентхаус по индивидуальному ключу, без которого никто не имеет возможности оказаться на вашей территории— говорится в объявлении.

Жилье находится на последнем этаже здания Источник: «Назаров и Партнеры»/n1.ru









