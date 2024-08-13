«На последнем 17 этаже»: в центре Новосибирска продают квартиру за 67 миллионов — смотрим на жилье

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 67 миллионов рублей. Она находится в ЖК на улице Романова, объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Назаров и Партнеры» на сайте N1 12 августа.
Общая площадь квартиры составляет 93 квадратных метра, она находится на 17 этаже здания. По словам продавца, над оформлением интерьера работали итальянские архитекторы.
— Особое внимание уделяется тактильным ощущениям и поверхностям, создавая многогранные сочетания натуральных материалов. Одна из главных особенностей расположение на последнем 17 этаже с возможностью выхода на террасу, — сказано в объявлении.
— Лифт поднимет вас на этаж прямо в пентхаус по индивидуальному ключу, без которого никто не имеет возможности оказаться на вашей территории— говорится в объявлении.
В начале августа стало известно, что в Новосибирске продают квартиру за 48 миллионов рублей на улице Тимирязева. Покупателя ищут несколько месяцев.