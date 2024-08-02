«Стоит машина, рядом уже наши вещи». Как меня выселили из квартиры: рассказ от первого лица

Сейчас Андрей пытается вернуть жилье, которое принадлежало его сестре Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Вы знали, что с недавнего времени в России могут забрать за долги даже единственное жилье? Не говоря уже о том, если вы прописаны где-то еще. Так семья из Архангельска внезапно узнала, что их однушка в центре города продана на торгах другим людям. Все случилось после того, как собственница взяла микрокредит — примерно 400 000 рублей — под залог недвижимости. И хотя сама семья всё еще хочет отстоять жилплощадь, дело дошло до выселения. Брат собственницы — Андрей Галашев — рассказал, как именно происходит такая процедура. А наши коллеги из 29.RU спросили у юриста, как можно избежать подобной ситуации.

Источник: Юлиана Прус, Владислав Шитюк / 29.RU

«А если бы меня не было, что было бы с вещами?»: рассказ от первого лица

Андрей Галашев и его сестра Валентина работают в Москве. Когда они возвращались в Архангельск, останавливались у мамы — в однушке в центре города. Пожилая женщина жила в квартире постоянно, но по документам недвижимость принадлежала именно ее дочери Валентине. О том, что жилье выставили на торги и продали, пенсионерка узнала только через 1,5 года после суда. Заседания проходили в другом районе города. Все это время мама Галашевых спокойно жила в квартире, а вскоре после того, как проблема вскрылась, женщина умерла.

Семья всё еще хочет вернуть жилплощадь, однако дело уже дошло до принудительного выселения. Как это было, рассказывает Андрей, он сейчас занимается вопросами возвращения жилья. Далее — от первого лица.

— Я приехал в Архангельск где-то 28−29 июня. До этого в дверь была воткнута бумага о том, что приставы ожидают меня и мою сестру на встречу по вопросу выселения 11 июля.

Но уже третьего июля — ночью со второго на третье — я не ночевал в квартире, я был у знакомых. Утром подхожу к подъезду — смотрю, стоит машина, большая грузовая, и рядом, к моему удивлению, уже стояли наши вещи. Уже половина вещей была вынесена.

Я понял, что происходит. Поднялся на четвертый этаж, увидел много народу, увидел четверых грузчиков, двух мужчин в форме и три-четыре женщины — это были приставы.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











То есть мы получили бумагу о том, что мы должны прийти к приставам поговорить 11 июля, а уже третьего июля произошел взлом замка квартиры и, соответственно, вынос вещей.

Конечно, это было мне неприятно. Естественно, я был немного шокирован, так как это все случилось быстро, молниеносно. Куча народу, около 10 человек, меня снимают еще на мобильный телефон, так как я представитель собственника — это квартира моей сестры.

Я спросил: «А если бы меня не было на месте, что тогда было бы с вещами?» Они сказали, что вещи были бы отвезены в какую-то квартиру, в бокс, и там бы они хранились пару месяцев, пока бы мы не приехали и эти вещи не забрали. То есть в любом случае, они бы все куда-то увезли.

Я из квартиры свои вещи сначала не выносил. Выносили всё парни-грузчики. Приставы смотрели за поведением, буду ли я, например, кидаться на них, орать: «Ой, вы что, из нашей квартиры выселяют, какой караул!» Там специально стояли люди, которые могли бы сдерживать всю эту ситуацию. Но, естественно, я ничего... Что я мог возразить? Они какие-то документы предоставили, которые я просто сфотографировал, подписывать я ничего не стал.

Там был агент по недвижимости, он говорит: «Куда вы повезете вещи? Выбирайте любое время, место. Мы все оплатим». Конечно, они все оплатят. Главное, чтобы квартира была освобождена под нового собственника. Хоть бы я в Москву я их повез бы. Этот вопрос был решен. И уже я сам начал собирать вещи. Меня тут же начали и приставы фотографировать, мол: «Вот, он сам начал свои вещи собирать». Ну а что я должен был делать? Сидеть, сопротивляться или что?

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Пока получается, что там какой-то новый собственник приехал. Я принял решение, что пока надо отступить, квартиру освободить. Но в любом случае мы так этот вопрос не оставим, потому что квартира была продана намного дешевле рыночной цены. Естественно, мы будем все это оспаривать.

Мы боремся за квартиру, потому что это единственная собственность, это семейное наследство. Никакого маневренного жилья нам не предоставлялось. Об этом даже разговора не было.

Поэтому что я могу сейчас сказать? Будем дальше бороться, решать этот вопрос по квартире, возвращать ее обратно. Будем все решать в судебном порядке, добиваться справедливости.

Кредит под 8%, но не годовых, а в месяц: как потеряли квартиру

Подробнее об этой ситуации мы рассказывали в материале «Пришли домой, а замок залит клеем».

Как мы уже упоминали, до недавнего времени владелицей жилья официально была сестра Андрея — Валентина. Несколько лет назад опека забрала у нее сына. После этого женщина стала пытаться наладить жизнь и вернуть ребенка. В 2017 году она взяла микрозайм у ИП, чтобы оплатить услуги адвокатов и судиться за восстановление родительских прав. Потом еще заём и еще... В сумме вышло более чем на 400 000 рублей. Суды Валентина в итоге проиграла.

Деньги женщина брала под залог квартиры и под 8%, но не годовых, а в месяц. Плюс пени — за каждый день просрочки еще 1%. Условия заемщицу не испугали. Она даже заявляла, что у них с кредитором завязались близкие отношения, и предприниматель пообещал снять залог с жилплощади.



Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Валентина уверяет, что по кредиту платила — когда переводила деньги на счет, а когда передавала наличными. По факту же через некоторое время бизнесмен подал в суд и затребовал всю сумму: более 400 тысяч рублей плюс пени и проценты. Вместе получилось более 1,5 миллиона.

Суд решил, что в ситуации прав кредитор, постановил забрать у женщины заложенную квартиру и продать на торгах.

С самим кредитором редакции 29.RU тоже удалось связаться. Он не согласился с версией событий Валентины и заявил, что его клиентка не платила по долгам четыре года и не шла на диалог.

Мужчину возмутило и внимание СМИ, и то, что его клиентка рассказала про некие романтические отношения с ним. По его словам, отношения были исключительно деловыми, и он может это подтвердить: все договоренности с Валентиной записаны на видео или были оговорены в СМС.

Кредитор заявил, что он неоднократно предупреждал собственницу жилья, что деньги дает под залог недвижимости и что она рискует.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Сейчас брат Валентины Андрей понимает, что стоило внимательнее отнестись к микрозайму, который брала сестра. Но тогда родные не расспросили о подробностях сделки и не изучили документы.

Что делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию: советует юрист

Как можно было бы избежать подобной ситуации, мы спросили у юриста, адвоката, директора коллегии адвокатов «Федерация Права» Дмитрия Дерена. Мы узнали, можно ли вообще как-то узнать, что родственник оформил кредит.

— Свободно получить данные из кредитной истории другого человека невозможно — это закрытая информация, доступная только самому заемщику и компаниям, которым он дал письменное согласие на ознакомление с ней, — ответил эксперт.

Зато при определенных обстоятельствах семья может проверить, есть ли на их жилье обременение. Для этого нужно получить выписку ЕГРН. Её можно заказать онлайн через «Госуслуги» или лично в МФЦ.

— В документе отражены все сведения об обременениях, включая арест и ипотеку. В случае наличия ограничений там будут отражены причины — например, судебное решение или кредитный договор. Также в выписке указывают информацию об органе, который наложил запрет, — заметил Дмитрий Дерен.

Истребовать такую выписку по жилью или по участку может сам владелец недвижимости; супруг или супруга собственника; совладелец; наследник владельца; арендатор или арендодатель; обладатель частного или публичного сервитута; собственники недвижимости, чей объект расположен на земле; собственники смежного участка; арбитражный управляющий; залогодержатель (например, банк); нотариус; кадастровый инженер или представители госучреждений.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU











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