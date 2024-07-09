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Недвижимость Меньше 20% не найдешь: ставки по ипотеке рекордно взлетели — какие условия предлагают банки

Меньше 20% не найдешь: ставки по ипотеке рекордно взлетели — какие условия предлагают банки

Специальные условия помогут снизить процент

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14 комментариев
Условия ипотеки на дом и квартиру могут отличаться

В России рекордно выросли ставки по ипотеке. Теперь банки не предлагают кредиты ниже 20% годовых. Мы узнали, какие условия есть у разных финансовых организаций после завершения программы льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых.

Льготная ипотека для всех россиян просуществовала почти четыре года. По ней любой желающий мог купить жилье со сниженной процентной ставкой. С 1 июля данная программа закрылась. Теперь большинству граждан приходится брать кредит по рыночной ставке, хотя возможности сэкономить еще остаются.

Предыдущий рекорд по ставкам был зафиксирован в марте 2022 года. Тогда ипотеку выдавали под 20–20,78%. Однако уже к апрелю рынок начал приходить в себя, а ставки стремительно снижались. К тому же эти показатели не были критичными для россиян — кто планировал покупать жилье в новостройке, использовал программу с господдержкой.

Теперь возможности выбрать сниженную ставку почти нет. Поэтому мы прошлись по топ-20 крупнейших банков и посмотрели, какие условия они предлагают на сегодня для покупки квартиры. Размер минимального первоначального взноса в разных кредитных организациях отличается. Поэтому для примера мы взяли квартиру стоимостью 5 миллионов рублей, с первоначальным взносом 30% и сроком кредита на 30 лет.

В «Сбере» предлагают ставку — 21,6%. Однако она может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Снизить ее предлагают за счет покупки страховок, использованием услуг партнеров банка и особых программ.

В «Сбере» ежемесячный платеж составит 64 208 рублей

В ВТБ предлагают ставку 20,8%. Снизить ее можно за счет перевода зарплатной карты в банк, покупки цифровых сервисов организации и страхования.

Банк предлагает одинаковые условия при покупке вторичного жилья и новастройки

В «Альфе» ставка составляет 20,49%. Однако, если вы захотите купить дом, она сразу вырастет еще на 0,5%. Снижение ставки возможно только зарплатным клиентам.

Ставка в «Альфа-Банке» зависит от типа недвижимости

«Газпромбанк» выдает ипотеку под 21,6%. Максимальный срок отличается. Здесь можно взять кредит не дольше, чем на 20 лет. Если же вы захотите купить апартаменты, ставка вырастет до 22,1%. Улучшить условия могут те, кто сделает карту банка зарплатной.

Кредит на апартаменты в «Газпромбанке» обойдется дороже, чем на квартиру

В Московском кредитном банке, «Совкомбанке», «Т–банке», «Россельхозбанке» и других условия несильно отличаются. Они также в среднем предлагают ипотеку под 20% и выше. Снизить ее можно только за счет специальных предложений кредитных организаций.

Примечательно, что те же условия действуют и на рынок вторичного жилья. А значит, разница при покупке нового жилья или после других собственников стерлась.

Напомним, что до сих пор действуют льготные программы — дальневосточная, сельская, семейная и IT-ипотека. Подробнее с условиями можно ознакомиться в нашем материале. Власти также готовят альтернативу закрывшейся программе. Центробанк утверждает, что возвращать льготные условия для всех желающих не планирует, однако есть условия, при которых это возможно.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Ставка Рекорд Кредит Банки Взнос Условия
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Комментарии
15
Grape Reflection 🍇
9 июля 2024, 18:11
Это государство конкретно обстригает стадо на жилье и автомобилях. Хотелось бы ещё на еде, но тогда ядро электората может с голоду помереть
Гость
9 июля 2024, 17:56
Значит и инфляция не меньше 20%
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