Меньше 20% не найдешь: ставки по ипотеке рекордно взлетели — какие условия предлагают банки

Условия ипотеки на дом и квартиру могут отличаться Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В России рекордно выросли ставки по ипотеке. Теперь банки не предлагают кредиты ниже 20% годовых. Мы узнали, какие условия есть у разных финансовых организаций после завершения программы льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых.



Льготная ипотека для всех россиян просуществовала почти четыре года. По ней любой желающий мог купить жилье со сниженной процентной ставкой. С 1 июля данная программа закрылась. Теперь большинству граждан приходится брать кредит по рыночной ставке, хотя возможности сэкономить еще остаются.



Предыдущий рекорд по ставкам был зафиксирован в марте 2022 года. Тогда ипотеку выдавали под 20–20,78%. Однако уже к апрелю рынок начал приходить в себя, а ставки стремительно снижались. К тому же эти показатели не были критичными для россиян — кто планировал покупать жилье в новостройке, использовал программу с господдержкой.

Теперь возможности выбрать сниженную ставку почти нет. Поэтому мы прошлись по топ-20 крупнейших банков и посмотрели, какие условия они предлагают на сегодня для покупки квартиры. Размер минимального первоначального взноса в разных кредитных организациях отличается. Поэтому для примера мы взяли квартиру стоимостью 5 миллионов рублей, с первоначальным взносом 30% и сроком кредита на 30 лет.

В «Сбере» предлагают ставку — 21,6%. Однако она может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Снизить ее предлагают за счет покупки страховок, использованием услуг партнеров банка и особых программ.

В «Сбере» ежемесячный платеж составит 64 208 рублей Источник: «Сбер»











В ВТБ предлагают ставку 20,8%. Снизить ее можно за счет перевода зарплатной карты в банк, покупки цифровых сервисов организации и страхования.

Банк предлагает одинаковые условия при покупке вторичного жилья и новастройки Источник: ВТБ











В «Альфе» ставка составляет 20,49%. Однако, если вы захотите купить дом, она сразу вырастет еще на 0,5%. Снижение ставки возможно только зарплатным клиентам.

Ставка в «Альфа-Банке» зависит от типа недвижимости Источник: «Альфа-Банк»











«Газпромбанк» выдает ипотеку под 21,6%. Максимальный срок отличается. Здесь можно взять кредит не дольше, чем на 20 лет. Если же вы захотите купить апартаменты, ставка вырастет до 22,1%. Улучшить условия могут те, кто сделает карту банка зарплатной.

Кредит на апартаменты в «Газпромбанке» обойдется дороже, чем на квартиру Источник: «Газпромбанк»











В Московском кредитном банке, «Совкомбанке», «Т–банке», «Россельхозбанке» и других условия несильно отличаются. Они также в среднем предлагают ипотеку под 20% и выше. Снизить ее можно только за счет специальных предложений кредитных организаций.

Примечательно, что те же условия действуют и на рынок вторичного жилья. А значит, разница при покупке нового жилья или после других собственников стерлась.