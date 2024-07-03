Оценить возможности и погасить долги. Как повысить свой шанс на одобрение ипотеки — рассказывает эксперт

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Одно из самых важных действий при подаче документов на ипотеку — это правильная оценка своей предельной долговой нагрузки. Сегодня банки готовы одобрить кредит на покупку жилья, когда ежемесячный платеж будет составлять не больше 50–70% от чистого дохода заемщика. При этом россияне очень часто не учитывают свои дополнительные расходы, в частности, забывают про кредитные карты.

— Каждую кредитную карту банк сегодня рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек ей или нет. Поэтому если в планах есть получение ипотеки, то от открытия кредитных карт стоит отказаться. Если они уже имеются, то перед подачей заявки на получение жилищного кредита рекомендую снизить лимиты по ним до минимума, а не закрывать, — рассказала эксперт.