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Недвижимость карточки Оценить возможности и погасить долги. Как повысить свой шанс на одобрение ипотеки — рассказывает эксперт

Оценить возможности и погасить долги. Как повысить свой шанс на одобрение ипотеки — рассказывает эксперт

Публикуем план действий в понятных карточках

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Существует несколько методов, благодаря которым можно сильно повысить свои шансы на одобрение ипотеки

Большинство россиян покупает квартиры при помощи ипотеки. Однако получить одобрение банка на это дело оказывается не так просто, как полагают многие.

Причины отказа бывают разные: ошибки при заполнении документов, плохая кредитная история и не только. Однако существует несколько методов, предприняв которые можно сильно повысить свои шансы на одобрение кредита на покупку жилья. Ими с MSK1.RU поделилась руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

Публикуем инструкцию, как упростить одобрение ипотеки, в понятных карточках.

  1. Оценить долговую нагрузку
  2. Повысить первоначальный взнос
  3. Проверить кредитную историю
  4. Погасить задолженности
  5. Что не стоит делать
  6. Что еще почитать
1

Оценить долговую нагрузку

Одно из самых важных действий при подаче документов на ипотеку — это правильная оценка своей предельной долговой нагрузки. Сегодня банки готовы одобрить кредит на покупку жилья, когда ежемесячный платеж будет составлять не больше 50–70% от чистого дохода заемщика. При этом россияне очень часто не учитывают свои дополнительные расходы, в частности, забывают про кредитные карты.

— Каждую кредитную карту банк сегодня рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек ей или нет. Поэтому если в планах есть получение ипотеки, то от открытия кредитных карт стоит отказаться. Если они уже имеются, то перед подачей заявки на получение жилищного кредита рекомендую снизить лимиты по ним до минимума, а не закрывать, — рассказала эксперт.

На закрытие кредитки может уйти около 45 дней, а лимит можно обновить в течение 5–7 дней.

2

Повысить первоначальный взнос

Второй метод — повышение величины первоначального взноса. Желательно, чтобы он был не меньше 30% от стоимости недвижимости.

То есть, если квартира стоит 8 миллионов рублей, желательно иметь в кармане 2,4 миллиона на первый взнос. Чем он выше, тем больше шансов на одобрение ипотеки. Да и ставку по кредиту при высоком первом взносе можно получить более привлекательную.

3

Проверить кредитную историю

Не менее важный пункт — проверка кредитной истории. Это обязательный шаг, который следует осуществить перед подачей заявки в банк. Сделать это сегодня можно бесплатно через личный кабинет на портале «Госуслуги».

4

Погасить задолженности

Также немаловажно проверить и другие свои задолженности, например непогашенные налоги.

— Помимо кредитной истории, следует проверить себя через сайты Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. Если какие-то задолженности обнаружатся, то их желательно закрыть, иначе шансов на положительное решение будет заметно меньше, — добавила Юлия Позаченюк.

5

Что не стоит делать

Для повышения шансов на одобрение ипотеки не следует подавать веерную заявку на кредит во все банки сразу. Такой шаг не только не увеличивает шансы человека, а, наоборот, может негативно отразиться на его кредитной истории.

— Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заемщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг. Мы всегда сначала направляем заявку в один из банков и, если у заемщика всё хорошо, то находим для него самые выгодные на рынке предложения с учетом его возможностей и ситуации, — резюмирует Юлия Позаченюк.

6

Что еще почитать

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Ипотека Кредит Недвижимость Квартиры Покупка жилья
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