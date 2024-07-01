НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

вос.

 739мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,30
EUR 93,96

СРОЧНО

Трамвайные пути проложат в четыре жилмассива

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Дело борца с коррупцией
Жизнь рядом с наливайками
Самый колоритный рынок
Афиша на июль
Брошенные поезда
НГС в Telegram
Недвижимость подробности Власти придумали альтернативу льготной ипотке: программа закрылась, но купить квартиру реально

Власти придумали альтернативу льготной ипотке: программа закрылась, но купить квартиру реально

Эксперты спрогнозировали снижение стоимости жилья

474
2 комментария
В России вырастет спрос на аренду жилья

Программа льготной ипотеки с господдержкой завершилась. Банки заранее начали закрывать предложения, а россияне боролись за последнюю возможность. Теперь кредитование обойдется в два раза дороже. Расскажем в материале, к каким последствиям это приведет и существуют ли альтернативы.

Льготная ипотека выдавалась под 8% годовых. Она давала возможность приобрести квартиру, дом или участок для его строительства по сниженной ставке. С помощью данной программы россияне могли получить в банке 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 миллионов рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос — до 30%.

Теперь же по рыночным ставкам в 20 крупнейших банках РФ ипотеку в среднем одобряют под 16,76% для новостроек и 16,95% — для вторичного жилья, сообщил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Это в два раза выше, чем льготная ипотека, которая больше не существует.

Что будет с рынком недвижимости

Закрытие льготной программы отразится как на покупателях, так и на застройщиках. Эксперты прогнозируют, что жилье станет доступнее.

— Возможно временное небольшое снижение цен на жилье, особенно на вторичном рынке, из-за снижения спроса, — сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко корреспонденту Городских порталов.

От застройщиков же стоит ожидать точечных скидок, а также рассрочек и трейд-ин для сохранения спроса. Однако, чтобы удержать цены на прежнем уровне, они могут замедлить вывод новых проектов.

— Разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках может сократиться до 20% или более из-за ограниченного предложения на рынке, — отметил эксперт. — Также ожидается увеличение спроса на арендное жилье, поскольку обслуживание ипотечного кредита может оказаться дороже.

Как взять ипотеку

Ипотека по рыночным ставкам не пользовалась популярностью у граждан в 2024 году. Банки выдали значительно меньше ссуд по обычным условиям в 2024 году: 568 миллиардов рублей с января по май 2024 года по сравнению с предыдущим годом (1,23 триллиона рублей).

Это и решение Центрального банка о сохранении высокой ключевой ставки влияют на доступность жилья для населения и общую динамику рынка недвижимости в России.

Однако правительство уже прорабатывает альтернативный вариант льготной ипотеке. Сенатор Ольга Епифанцева анонсировала создание механизма ссудо-сберегательных касс. Законопроект уже готов.

— Гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет. На эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка, — объяснила Епифанцева «Газете.ру».

Если деньги потратят не на жилье — проценты аннулируются, предупредила сенатор.

Какие льготные программы остались

Возможность взять ипотеку под низкий процент еще есть. Несколько государственных программ продолжают работать.

IT-ипотека созданна для сотрудников аккредитованных Минцифры IT-компаний. Ставка — до 5% годовых, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — до 18 миллионов в городах-миллионниках, до 9 миллионов — в остальных.

Сельская ипотека позволяет купить квартиру в новостройке до пяти этажей или в доме не старше пяти лет. Ставка — до 3% годовых, а воспользоваться ей может любой человек от 18 до 75 лет, если он уже живет в сельской местности или только собирается туда переехать. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.

Дальневосточная и арктическая ипотека подходят для покупки жилья только на указанных в названии территориях. Можно получить до 9 миллионов рублей при покупке жилья площадью более 60 квадратных метров. Ставка — до 2% годовых при покупке или строительстве жилья.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Льготная ипотека Альтернатива Петр Щербаченко Цены Недвижимость Аренда
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Татьяна 53
1 июля 2024, 21:43
"Возможно временное небольшое снижение цен на жилье, особенно на вторичном рынке, из-за снижения спроса," На всё рост, а цена на вторичку будет снижаться, да владельцы квартир просто снимут с продаж свою недвижимость
Красивая.
1 июля 2024, 21:56
Ага-ага.Недвижка вдруг-"подешевеет". Верю канеш. Лет 5 назат хата мне послучаю перепала.Трешка впоряде в панельке.Ну ей цена была тогда 3.5 ляма.Все тоже кричали-"продовай.хаты дешевеют"НЕ продал.Сейчас эта хата стоит-7 лямов.....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

IrVes,  49

Кристина ,  31

Брюнетка,  40

Алекс,  40

Евгений,  46

Андрей,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление