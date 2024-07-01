Власти придумали альтернативу льготной ипотке: программа закрылась, но купить квартиру реально

В России вырастет спрос на аренду жилья Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Программа льготной ипотеки с господдержкой завершилась. Банки заранее начали закрывать предложения, а россияне боролись за последнюю возможность. Теперь кредитование обойдется в два раза дороже. Расскажем в материале, к каким последствиям это приведет и существуют ли альтернативы.



Льготная ипотека выдавалась под 8% годовых. Она давала возможность приобрести квартиру, дом или участок для его строительства по сниженной ставке. С помощью данной программы россияне могли получить в банке 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 миллионов рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос — до 30%.

Теперь же по рыночным ставкам в 20 крупнейших банках РФ ипотеку в среднем одобряют под 16,76% для новостроек и 16,95% — для вторичного жилья, сообщил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Это в два раза выше, чем льготная ипотека, которая больше не существует.

Что будет с рынком недвижимости

Закрытие льготной программы отразится как на покупателях, так и на застройщиках. Эксперты прогнозируют, что жилье станет доступнее.



— Возможно временное небольшое снижение цен на жилье, особенно на вторичном рынке, из-за снижения спроса, — сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко корреспонденту Городских порталов.

От застройщиков же стоит ожидать точечных скидок, а также рассрочек и трейд-ин для сохранения спроса. Однако, чтобы удержать цены на прежнем уровне, они могут замедлить вывод новых проектов.

— Разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках может сократиться до 20% или более из-за ограниченного предложения на рынке, — отметил эксперт. — Также ожидается увеличение спроса на арендное жилье, поскольку обслуживание ипотечного кредита может оказаться дороже.

Как взять ипотеку

Ипотека по рыночным ставкам не пользовалась популярностью у граждан в 2024 году. Банки выдали значительно меньше ссуд по обычным условиям в 2024 году: 568 миллиардов рублей с января по май 2024 года по сравнению с предыдущим годом (1,23 триллиона рублей).

Это и решение Центрального банка о сохранении высокой ключевой ставки влияют на доступность жилья для населения и общую динамику рынка недвижимости в России.



Однако правительство уже прорабатывает альтернативный вариант льготной ипотеке. Сенатор Ольга Епифанцева анонсировала создание механизма ссудо-сберегательных касс. Законопроект уже готов.

— Гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет. На эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка, — объяснила Епифанцева «Газете.ру».

Если деньги потратят не на жилье — проценты аннулируются, предупредила сенатор.



Какие льготные программы остались

Возможность взять ипотеку под низкий процент еще есть. Несколько государственных программ продолжают работать.

IT-ипотека созданна для сотрудников аккредитованных Минцифры IT-компаний. Ставка — до 5% годовых, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — до 18 миллионов в городах-миллионниках, до 9 миллионов — в остальных.



Сельская ипотека позволяет купить квартиру в новостройке до пяти этажей или в доме не старше пяти лет. Ставка — до 3% годовых, а воспользоваться ей может любой человек от 18 до 75 лет, если он уже живет в сельской местности или только собирается туда переехать. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.