Алсу продает поместье за 800 миллионов, вилла Ротару закрыта, а дом Джамалы забрали. Что происходит с недвижимостью звезд в Крыму

Четырехэтажная вилла Алсу с банным комплексом в последние годы работала как отель премиум-класса, но постояльцев было не очень много Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











В Крыму традиционно любили покупать недвижимость как украинские, так и российские звезды. Так было и до, и после распада СССР. Сейчас ситуация сильно изменилась, но, как выясняется, и наши знаменитости прощаются со своими домами на полуострове. Подробности — в материале MSK1.RU.



Восемьсот миллионов за имение и пляж

Густые кусты роз, пальмы, широкие сосны, чистые дорожки, которые за 10 минут выводят к морю. Ощущение, что ты попал не в коттеджный поселок, а в филиал ботанического сада. И райским этот уголок приморского села Орловка севастопольского городского округа стал благодаря папе певицы Алсу, Ралифу Сафину. Он первым в конце 90-х купил землю на пустынном берегу, начал строительство виллы, провел коммуникации, построил газово-распределительную станцию, высадил ту самую вязовую рощу, реконструировал фельдшерский пункт. Рядом стали строиться другие дачники, росли мини-отели, зеленели деревья и кусты, превращая кусок песчаной почвы в маленький оазис.



С открытой террасы на вилле Алсу открывается великолепный вид на море Источник: с сайта crimea-vip-rent.ru











Да вот же поместье Алсу, которое ей отец подарил, за забором, — показывает нам жительница коттеджного поселка «Вязовая роща», где на 15 800 квадратных метрах раскинулось крымское поместье певицы. — Вдоль забора и идите, правда, придется пройти — у них самый большой участок и самый большой дом. И еще несколько домов.



Кирпичный забор, скрытый под живой изгородью, тянется до самого пляжа — он у обитателей поместья небольшой, но собственный — подходы к нему загораживают насыпи из обломков скал. Но на пляже пусто, хоть в самой Орловке загорающих и купающихся уже много: вода в июне не по сезону теплая.



— Нет, давно их не видно, — качают головой соседи по поселку. — Наверное, последний раз приезжали еще при Украине, а больше ни они, ни их гости не появлялись. Но за территорией и домами ухаживают. Вон, смотрите, что-то у них с водопроводом случилось — сейчас сантехники чинят. Садовник тут каждый день, горничные убирают. Охрана на посту.



На территории поместья певицы Алсу в коттеджном поселке «Вязовая Роща» есть даже собственная мечеть — ее построил отец певицы Ралиф Сафин в память о своем дедушке Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Имение не выглядит запущенным, хотя было построено в начале двухтысячных. Это, по словам местных риелторов, и мешает продать его за 800 миллионов рублей, которые хотят выручить певица Алсу и ее муж Ян Абрамов. Новым владельцам придется потратиться еще и на ремонт. Выставили имение на продажу еще 2021 году. Покупатель станет не только владельцем сотен метров прибрежной земли, но и получит 4-этажную виллу, площадью 3200 метров, с 14 спальнями, 20 ванными комнатами, спа-центром, домашним кинотеатром, спортзалом, винным погребом, а так же банным комплексом с внутренними и бассейнами. Открытый бассейн тоже есть. На территории имеются дополнительные строения для проживания персонала, конюшня и манеж, теннисные корты, большой гаражный комплекс. Гулять новый владелец сможет по собственному парку, а принимать солнечные ванны — на собственном пляже. Он получит даже собственную мечеть. Ее на участке выстроил папа Алсу и назвал в честь своего деда.



Виллу уже давно переоборудовали под отель премиум-класса, — рассказывает житель «Вязовой рощи», владелец небольшого гостевого дома. — Мы со своими номерами по 2–3 тысячи в сутки, им, конечно, не конкуренты. Тут отдых идет за сотни тысяч рублей — и интерьеры, и уровень услуг, и территория — по высшему классу. Но гостей не много. А в последнее время вообще что-то не густо. Наверно, поэтому продают.



У тех, кто следит за светской жизнью, есть и еще одно объяснение — разлад в паре, поженившейся 18 лет назад. Говорят, он назревал давно, вот и подготовились к разделу имущества, а крымская резиденция — солидная его часть. По информации телеграм-канала Mash, недавно Алсу Сафина и Ян Абрамов подали-таки документы на развод.



— Да, я слышал, что у виллы Алсу появился наконец-то покупатель, но на какой стадии сделка — пока не ясно. Может, идут переговоры, а может, уже оформляются документы, говорит Алексей Рачков, глава агентства по продаже премиум недвижимости «Причал 82». — К сожалению, регион не тот, чтобы за такой участок и виллу боролись желающие — подобные поместья ценятся богатыми людьми, но на Южном берегу Крыма, а не под Севастополем, как у Алсу. Цена за него высокая, а место не подходящее для тех, кто в состоянии купить.



Братья Меладзе продали коттеджи

По словам Алексея Рачкова, цены на недвижимость премиум-класса в Крыму растут, особенно на побережье от Алушты до Фороса, но найти подходящий по размерам и архитектуре дом с участком не так просто.



— Не хочу называть имена, но наши артисты, известные спортсмены сейчас активно ищут и покупают дома и квартиры в Крыму, — рассказывает глава риелторской компании. — Но сделать это не так просто: цены растут и многие не спешат расставаться со своими коттеджами или виллами. И большинство новостей, что известный актер или певец продает недвижимость в Крыму, как правило, не соответствует действительности. Наоборот, сейчас все покупают. Вот, например, недавно прочел, что продюсер и композитор Константин Меладзе снизил цену на свою виллу в Гурзуфе с 300 миллионов рублей до 289. И многие верят, переписывают друг у друга это вранье. Во-первых, в Гурзуфе нет и не было вилл с участком в 12 гектаров — я знаю это побережье от и до. Таких размеров могут быть только старинные парки, принадлежащие санаториям. Во-вторых, я лично участвовал в продаже недвижимости братьев Меладзе, правда, продал другой специалист, но точно знаю, что в Гурзуфе они владели двумя не очень большими коттеджами, у которых давно другие хозяева.



По словам эксперта, выставили их на продажу сразу после воссоединения Крыма в 2014 году. И по очень конкурентной цене, чтобы продать быстро.



— Я помню спешку, в которой продавали свои дома братья Меладзе — решили избавиться от недвижимости в Крыму. И точно не оставили здесь никаких вилл, тем более таких размеров, — рассказывает эксперт.



Вилла Ротару Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











А вот сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко — не спешит продавать трехэтажную виллу в поселке Никита под Ялтой. Сейчас дом, где проводила лето народная певица, зарегистрирован на него. И хоть никто из семьи на бел на крымской даче уже много лет, дом на продажу не выставлен. Хотя попытки продать пятизвездочный отель «Вилла София» на Набережной Ялты были. Но они не увенчались успехом. Владельцы выставили слишком большой ценник даже для такого шедевра архитектуры конца XIX века. Со ссылками на ялтинских риелторов, называли сумму в 25 миллионов евро.



— Сейчас многие ялтинцы считают, что «Виллу София» национализируют — в нашем городе много объектов уже ушли в пользу государства. Поэтому придумывают, чтобы разместить на вилле Ротару, — рассказывает частный риелтор Елена Новицкая. — Я слышала предложения и про ЗАГС, и про дом отдыха для военных. В общем, разные варианты. Но пока «Вилла София» стоит закрытая и что с ней будет — так и не ясно.



Дом Джамалы пойдет с молотка

Свою трехэтажную гостиницу «Кучук-Узень» в поселке Малореченское родители Джамалы закрыли год назад Источник: yandex.ru











А вот крымская недвижимость певицы Джамалы попала в новый список национализации. В него вошел 101 объект на полуострове: предприятия, отели, дома и земельны участки, которые принадлежали спонсорам ВСУ или тем, кто занял враждебную позицию по отношению к России. Все они перешли в собственность государства.



— Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников, — рассказал спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов.



Сама певица с 2014 года не появлялась в Крыму, но в курортном поселке Малореченское под Алуштой до прошлого года жили ее родители. Сюда они приехали с маленькой Сусанной Джамаладиновой — настоящее имя певицы — из города Оша в Киргизии. Небольшой дом, который им удалось купить, постепенно достраивался, пока не превратился в трехэтажный отель «Кучук-Узень» — так до 1945 года назывался поселок Малореченское. Основное занятие местных жителей — туристический бизнес, занимались им и родители певицы, хотя по образованию они музыканты: мама — пианистка, папа — хоровой дирижер.



Поисковик «Яндекс» до сих пор выдает данные самого отеля с низким рейтингом 2,2, фотографиями номеров, больше напоминающих общежитие, хотя вот уже год родители Джамалы закрыли дом и переехали в Турцию. По словам соседей, после 2014 года они получили российское гражданство, вели свой бизнес, жили тихо. А в это время в Киеве Джамала набирала не только музыкальную, но и политическую популярность. В 2016 году она победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. Политическая активность певицы привела к тому, что в 2023 году ей запретили на 50 лет появляться в Крыму и заочно арестовали за распространение в соцсетях ложной информации об СВО.



За забором из ракушечника — густые заросли: пальмы, плодовые деревья, виноградная лоза. Черешня и слива-алыча так и висят на ветках — урожай никто не собрал.



— Алим, папа Джамалы, оставил ключи от гостиницы друзьям. Они присматривают, всякое может случиться — трубу прорвать или еще что, — рассказывает соседка Валентина. — Он в поселке глава мусульманской общины, так что есть кому позаботится. Про то, что пытались продать гостиницу, не слышала. В Солнечногорском у них еще была земля и домик — вот их продавали.



Недвижимость в Солнечногорском родители Джамалы продать тоже не успели — теперь всё имущество национализировано. Скорее всего, оно будет выставлено на торги, как и другие объекты. Цена трехэтажного дома в Малореченском — в среднем 20–30 миллионов рублей, в зависимости от состояния и размера участка. Гостиничный бизнес несколько лет был на спаде, но в нынешнем году число туристов увеличилось вдвое, поэтому отель у моря — вложение хоть и долгосрочное, но перспективное. К тому же недвижимость на Южном берегу полуострова только дорожает, поэтому покупатели найдутся. Только в прошлом году от продажи национализированного имущества крымский бюджет получил 2,3 миллиарда рублей.

