Лидер — даже не Москва. Почему безумно дорожает съемное жилье и где в России самая неподъемная аренда

Снять квартиру сейчас недешево. К тому же хороший вариант с первого раза найти не удастся Источник: Дарья Пона / 74.RU











За последние пять лет аренда жилья в стране заметно подорожала. По результатам исследования 116 городов с населением больше сотни тысяч человек лишь один показал падение цен: в Керчи зимой 2018–2019 года однушка в среднем стоила 17,2 тысячи рублей, а сейчас — 16,7 тысячи.

Относительно неплохо всё в Вологде, Севастополе, Нижневартовске, Симферополе и Пензе: там за тот же период съемное жилье выросло в цене меньше чем на 20%.

А вот в лидерах по подорожанию далеко не мегаполисы. Как объяснили нашим коллегам из E1.RU аналитики «Циана», всё дело в том, что снимать квартиру там и так было недешево.

— В локациях с высокими арендными ставками наращивать их было сложнее, поэтому и рост более сдержанный. В первую очередь это характерно для Москвы и Санкт-Петербурга, городов Московской области, Сочи и богатых северных нефтегазовых городов, — говорят эксперты.

Тем не менее миллионники заняли второе место по темпам роста цен на аренду. Заметнее всего цены подскочили в Нижнем Новгороде и Челябинске, а медленнее всего дорожают съемные квартиры в Екатеринбурге и Волгограде.

В Москве самые дорогие квартиры, но если сравнивать города на предмет того, как сильно подорожала аренда, то видно, что столица далеко не лидер Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В лидерах в итоге оказались Норильск, Смоленск, Нижнекамск, Балаково, Кисловодск и Дзержинск — там аренда подорожала больше чем в два раза. В Норильске, например, однушка пять лет назад стоила 16,9 тысячи рублей, а сейчас 41 тысячу.

Всё это объясняется тем, что за пять лет заметно вырос объем предложения на рынке арендного жилья.

— Более выраженный рост наблюдался в тех городах, где пять лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды — сыграл роль эффект низкой базы. В основном это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов. В самых маленьких по численности населения городах среди анализируемых — с населением 100–250 тысяч человек — ставки аренды увеличились сильнее всего, в среднем на 60%, — объясняют эксперты.

Аренда жилья безумно дорожает не только в городах-миллионниках Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По мнению аналитиков, главная причина всего этого — неподъемные ипотечные ставки на вторичку, из-за чего люди стали отказываться от покупки и продолжили (или начали) снимать жилье. Особенно это ощутимо в городах, где не так много новостроек.

— Рост активности, в свою очередь, привел к увеличению арендных ставок до рекордно высоких уровней. Это влияние различается для разных локаций, поэтому различна и динамика арендных ставок, что особенно заметно на длительном временном промежутке, — подчеркивают в «Циане».

Еще одну неочевидную причину назвал эксперт из Екатеринбурга — основатель агентства недвижимости и портала аренды «Драже» Никита Словиковский.

— Для меня, безусловно, самым важным фактором является не инфляция, не доступность жилья для покупки и величина ставок по ипотеке, не темпы роста цен на рынке купли-продажи, а демография, — говорит он. — Потому что если в 2022 году в совершеннолетний возраст в РФ вступили 1 355 000 человек, а в 2023-м — уже 1 438 000, то это означает, что на рынок аренды в стране вышли дополнительные десятки тысяч человек, которые поехали поступать и учиться в большие города, и всем им нужно где-то жить.

«Именно давление демографии оказывает самое серьезное влияние на рынок аренды» Никита Словиковский, директор агентства недвижимости

Никита Словиковский также подчеркивает, что чаще всего цены растут в период с июля по октябрь, когда в города начинают приезжать студенты. А объем предложения в больших городах хотя и растет, не успевает за таким наплывом желающих снять жилье.



— В ближайшие восемь-десять лет рынок аренды будет дефицитным по всей стране. А цены будут расти ежегодно, — отмечает эксперт.

С тем, что спрос на аренду будет расти, а с ним и цены, согласен и эксперт по продаже недвижимости, блогер и бизнес-тренер Олег Свиридов.

— Даже сейчас, если судить по первым двум месяцам этого года, уже видно, что цена на аренду поднялась. Я сужу из практики. Съехал один арендатор, ищем другого арендатора, а цена чуть выше. Конечно же, если мы берем квартиры массового спроса — однушки и студии, — говорил ранее эксперт нашим коллегам из MSK1.RU.

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