«За три миллиона — только сарай». Сколько стоит домик у моря в Крыму и как изменились цены на недвижимость за 10 «российских» лет

Обладателям сертификатов приходится объединяться с родственниками или искать доплату, если они хотят поселиться в курортных городах и поселках, где цены традиционно выше. Другие же потенциальные покупатели ждут 2 апреля, когда закончится срок реализации херсонских сертификатов, надеясь, что цены после этого пойдут вниз.



— Никаких предпосылок к тому, чтобы цены опустились, нет, — считает Алексей Рачков, глава агентства недвижимости «Причал 82», специализирующегося на недвижимости Южного берега Крыма. — И уход покупателей с херсонскими жилищными сертификатами рынок почти не заметит. Вместо них придут другие. Большинство ищут квартиры до 10 миллионов рублей, а такая недвижимость в дефиците, особенно на Южном берегу. Сейчас в Большой Ялте всего два новых жилых комплекса, где квартиры стоят дешевле 10 миллионов, и спрос на нее большой. Поэтому цены будут только расти.

