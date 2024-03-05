Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Яшенков добавил, что в большей степени изменения отразятся на однушках и студиях. Именно такое жилье чаще всего попадает под программы льготной ипотеки.



— Сейчас максимальный размер льготной ипотеки — 12 миллионов рублей для Москвы, для регионов он меньше. Притом что размер первоначального взноса у нас сейчас от 20 до 30%. То есть квартиру, которую можно купить в льготную ипотеку, стоит 15−16 миллионов рублей. Соответственно, если говорить о Москве, то это самое дешевое жилье. Студии, однокомнатные квартиры. И это тот сегмент, в котором как раз самый большой рост цены в последние два года наблюдался, — добавил он.

