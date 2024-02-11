«Мы все в шоке». Боец СВО, вернувшись домой, купил квартиру и погиб в ДТП, продавец осталась без денег и квартиры

Подходящий вариант военный нашел пару месяцев назад, и сделка была уже практически завершена. 29 января вместе с риелтором и близким другом Александр сел в Citroёn отца, поехал в Екатеринбург — и погиб. В их автомобиль со встречной полосы вылетел автобус.

«Ютонг» вез подростковую хоккейную команду в Новоуральск из Уфы. Водитель ехал 3,5 часа без перерыва и на скорости 100 км/ч — именно на такой отметке замерла стрелка спидометра — у автобуса лопнуло колесо. Махина массой в 14,4 тонны лоб в лоб врезалась в Citroёn, около 50 метров протащила машину по трассе и вместе с ней улетела в кювет.

