Стоит ли нести деньги: как проверить застройщика, чтобы покупка квартиры не превратилась в тяжелое испытание

Российские города активно строятся. Но как среди всего этого многообразия выбрать надежного застройщика?



Об этом рассказала директор агентства недвижимости Екатерина Торопова. Все ее советы наши коллеги из E1.RU собрали в полезных карточках.

— Хотя дикие времена обманутых дольщиков прошли, все-таки у людей, которые сейчас вкладывают деньги в новостройку, остается два существенных риска: что дом не сдадут вовремя и что плохо построят. Поэтому к выбору застройщиков надо подходить очень тщательно, я бы сказала, придирчиво. Собирать всю информацию, анализировать, — говорит Екатерина. — Причем я рекомендую подвергать тщательному анализу не только «новеньких», но и «старых» застройщиков, которые работают на местном рынке не один год.