«Чего ждать? Самого резкого в истории повышения стоимости»: как ипотека на новостройки попала в ловушку

— Сбербанк решил перестать выдавать льготную ипотеку тем, кто покупает квартиры у неправильных застройщиков. А неправильные — это те, кто не заплатит банку единоразовую комиссию от 7,5 до 11,5% от суммы кредита за своего покупателя, которому продал квартиру. А это в среднем 200–300 тысяч рублей за каждую квартиру, — объясняет основатель агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский. — Ставка привлечения денег стала равна ставке размещения. Есть ли шанс, что другие банки не последуют примеру Сбера? Очень маловероятно. Какой им резон работать в ноль?