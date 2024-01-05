Из старой халупы — в современное жилье: обзор полезных блогов о ремонте для тех, кто устал отдыхать

И хотя себя Женя называет самым ленивым блогером, когда глядишь на результаты, в это не верится.

Ремонт за копейки

Не готовы ввязываться в масштабный ремонт, а хотите точечных изменений? Тогда загляните на страничку «Ремонт за копейки». Ее автор Александра Захохина расскажет, какой краской перекрасить надоевшую плитку на кухне.

