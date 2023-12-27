«Сергей был скромным соседом. Не то что сейчас»: показываем квартиры в элитном доме, где в молодости жил Шойгу

В самом центре Красноярска есть комплекс домов, который построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре. Посередине возвышается 10-этажка, в которой в разное время жили Сергей Шойгу и другие высокопоставленные партийные деятели.
Шойгу тогда был инспектором крайкома КПСС.
— Он тоже получил здесь квартиру по советским еще законам. Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел. А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали. Какие-то собрания и разговоры были не заведены. Все понимали: то, что здесь, дома, громко скажешь, там будет известно. И придется объясняться там, где надо, — вспоминает Александр Балякин, сосед-старожил.
В 90-е годы квартиры в партийной высотке начали приватизировать. Собственниками стали и супруги Шойгу. Молодая мать, которая сейчас живет в бывшей квартире министра обороны, рассказала: в выписках из Росреестра бывшей собственницей жилья значится Ирина Шойгу.
Со сменой поколений дом уже не назовешь элитным. Молодые жильцы, жалуются соседи-старожилы, злоупотребляют ремонтными работами, а звукоизоляция в высотке очень плохая.
— Я считаю, сейчас этот дом элитным назвать уже нельзя. Поселилась молодежь, ведут себя как хотят. Позволяют себе ненужные дела. Всё слышно, что над тобой делают, что под тобой делают. Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо. Общения практически нет. А мы, старики, здороваемся. Хотя нас тут, людей с прежних времен, осталось всего лишь 12 человек, — говорит Александр Балякин, бывший сосед Шойгу.
И все-таки квартиры в доме для партработников рядовыми точно не назовешь: высокие потолки, просторные кухни, балконы в каждой комнате. В коротком видео чуть выше смотрите, как выглядит внутри и снаружи дом, в котором когда-то жил Шойгу.