«Сергей был скромным соседом. Не то что сейчас»: показываем квартиры в элитном доме, где в молодости жил Шойгу

Шойгу тогда был инспектором крайкома КПСС.



— Он тоже получил здесь квартиру по советским еще законам. Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел. А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали. Какие-то собрания и разговоры были не заведены. Все понимали: то, что здесь, дома, громко скажешь, там будет известно. И придется объясняться там, где надо, — вспоминает Александр Балякин, сосед-старожил.