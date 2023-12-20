«Думают, что под бой курантов деньги сгорят». Стоит ли перед Новым годом покупать и продавать квартиру

В декабре люди часто стараются успеть покончить со всеми делами, чтобы «не тащить» их с собой в новый год. Но касается ли это серьезных вопросов, например, покупки жилья?
Наши коллеги из E1.RU поговорили с экспертами о том, стоит ли спешить с покупкой или продажей жилья в
Успеть до Нового года
По мнению Екатерины Тороповой, директора агентства недвижимости «Метражи» (Екатеринбург), любая спешка повышает риск принятия опрометчивого решения, но никто не запрещает присматривать варианты, особенно если вы ищете квартиру на первичном рынке.
— Если речь идет о новостройках, застройщикам в декабре надо закрывать финансовый год, рассчитываться с подрядчиками, так что они охотнее дают скидки, объявляют разные акции. Если человек и так собирался покупать в ближайшее время новостройку, то в декабре можно «поймать» выгодное предложение. Зафиксировать цену, ставку, размер первоначального взноса, — говорит Екатерина Торопова.
Даже если окончательное решение о покупке или продаже квартиры пришло к вам уже под Новый год, затягивать процесс не стоит.
— Сделки с недвижимостью редко когда можно организовать за
Но в декабре сделки всё же есть, хотя раньше за неделю до Нового года это было сделать физически невозможно.
— 10 лет назад декабрь был связан с тем, что Росреестр переставал принимать документы числа
А когда лучше продавать?
С продажей недвижимости ситуация несколько иная. Тут всё зависит от того, как давно продается квартира и насколько срочно нужно закрыть сделку.
— Если человек, например, с октября-ноября продает квартиру, у него идут просмотры, но реальных покупателей так и не находится — имеет смысл немного снизить цену, чтобы сделка состоялась в декабре. Потому что январь-февраль, как правило, «сонные» месяцы. Люди у нас после новогодних праздников долго входят в нормальный рабочий ритм, сделки начинают активно идти только где-то к концу февраля, — советует Екатерина Торопова. — Если человек только сейчас решил выставить квартиру на продажу — то сделать это, конечно, можно. Но надо учитывать специфику сезона. Не ждать ажиотажа, быть готовым к тому, что просмотров будет немного, а реальный покупатель, возможно, найдется только к марту.
— Когда времени в обрез, естественно, придется давать покупателям хорошую скидку. С одной стороны, в конце декабря у всех в голове уже елки-подарки-праздники, о недвижимости мало кто думает. С другой стороны — тут всех под одну гребенку не причешешь, надо смотреть на ситуацию, — отмечает Екатерина.
По словам Татьяны Ежовой, в предновогодний период у риелторов действительно больше звонков и суеты, но на сделках это не очень сказывается.
— В предновогоднее время работы становится больше в плане переговоров и консультаций. У людей правда возникает какая-то тревожность и боязнь что-то не успеть, люди готовы идти на просмотр хоть в 11 вечера, хоть в семь утра. В прошлом году, например, я