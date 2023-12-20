freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 90.09
eur 98.58
Тема дняЧто губернатор НСО ответил на вопросы журналистов
Все новости
Все новости
Обзор

«Думают, что под бой курантов деньги сгорят». Стоит ли перед Новым годом покупать и продавать квартиру

Публикуем мнения и советы экспертов по недвижимости

1 782

У покупателей и продавцов недвижимости много волнений перед Новым годом

Поделиться

В декабре люди часто стараются успеть покончить со всеми делами, чтобы «не тащить» их с собой в новый год. Но касается ли это серьезных вопросов, например, покупки жилья?

Наши коллеги из E1.RU поговорили с экспертами о том, стоит ли спешить с покупкой или продажей жилья в 2023-м или выгоднее решать такие вопросы в начале нового года.

Успеть до Нового года

По мнению Екатерины Тороповой, директора агентства недвижимости «Метражи» (Екатеринбург), любая спешка повышает риск принятия опрометчивого решения, но никто не запрещает присматривать варианты, особенно если вы ищете квартиру на первичном рынке.

— Если речь идет о новостройках, застройщикам в декабре надо закрывать финансовый год, рассчитываться с подрядчиками, так что они охотнее дают скидки, объявляют разные акции. Если человек и так собирался покупать в ближайшее время новостройку, то в декабре можно «поймать» выгодное предложение. Зафиксировать цену, ставку, размер первоначального взноса, — говорит Екатерина Торопова.

Перед Новым годом квартиру в новостройке можно купить с дополнительной скидкой

Перед Новым годом квартиру в новостройке можно купить с дополнительной скидкой

Поделиться

Даже если окончательное решение о покупке или продаже квартиры пришло к вам уже под Новый год, затягивать процесс не стоит.

— Сделки с недвижимостью редко когда можно организовать за 1–2 дня. Есть подготовительный этап, и даже если это новостройка, всё равно может понадобиться неделя-полторы. Про вторичку вообще молчу — там эти подготовительные мероприятия займут две недели минимум. Поэтому всем, кто хочет что-то успеть до Нового года, начинать надо было в октябре-ноябре, — говорит риелтор агентства недвижимости «Драже» Татьяна Ежова. — Есть люди, которые приходят в середине декабря и говорят, что решили что-то в жизни поменять и купить квартиру. В результате это очень суматошные сделки, и в итоге мы не всегда можем успеть всё сделать до 31 числа, так что что-то перетечет на январь. В нашем бизнесе январь — это вообще месяц доделывания.

Но в декабре сделки всё же есть, хотя раньше за неделю до Нового года это было сделать физически невозможно.

— 10 лет назад декабрь был связан с тем, что Росреестр переставал принимать документы числа 23-го, а попасть туда и так было сложно. МФЦ тогда не было, Росреестр был единственным местом, где принимали документы на регистрацию сделок с недвижимостью. Там были сумасшедшие очереди! — добавила Татьяна. — Сейчас, с новыми технологиями, проще. Например, работу в декабре облегчают электронные регистрации сделок — это занимает сутки, сегодня загрузили документы, а завтра уже регистрация. Вживую это до сих пор занимает неделю.

А когда лучше продавать?

С продажей недвижимости ситуация несколько иная. Тут всё зависит от того, как давно продается квартира и насколько срочно нужно закрыть сделку.

— Если человек, например, с октября-ноября продает квартиру, у него идут просмотры, но реальных покупателей так и не находится — имеет смысл немного снизить цену, чтобы сделка состоялась в декабре. Потому что январь-февраль, как правило, «сонные» месяцы. Люди у нас после новогодних праздников долго входят в нормальный рабочий ритм, сделки начинают активно идти только где-то к концу февраля, — советует Екатерина Торопова. — Если человек только сейчас решил выставить квартиру на продажу — то сделать это, конечно, можно. Но надо учитывать специфику сезона. Не ждать ажиотажа, быть готовым к тому, что просмотров будет немного, а реальный покупатель, возможно, найдется только к марту.

— Когда времени в обрез, естественно, придется давать покупателям хорошую скидку. С одной стороны, в конце декабря у всех в голове уже елки-подарки-праздники, о недвижимости мало кто думает. С другой стороны — тут всех под одну гребенку не причешешь, надо смотреть на ситуацию, — отмечает Екатерина.

Поделиться

По словам Татьяны Ежовой, в предновогодний период у риелторов действительно больше звонков и суеты, но на сделках это не очень сказывается.

— В предновогоднее время работы становится больше в плане переговоров и консультаций. У людей правда возникает какая-то тревожность и боязнь что-то не успеть, люди готовы идти на просмотр хоть в 11 вечера, хоть в семь утра. В прошлом году, например, я 29-го числа перед корпоративом в платье и с прической сначала бежала на сделку, а уже потом в ресторан, — рассказывает Татьяна Ежова. — То есть обращения и активность есть, но не могу сказать, что это приводит к большему количеству сделок, чем в октябре или ноябре.

По теме

Покупка квартирыПродажа квартирыРиелторЕкатерина Торопова
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter