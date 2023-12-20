«Думают, что под бой курантов деньги сгорят». Стоит ли перед Новым годом покупать и продавать квартиру

Наши коллеги из E1.RU поговорили с экспертами о том, стоит ли спешить с покупкой или продажей жилья в 2023-м или выгоднее решать такие вопросы в начале нового года.

Успеть до Нового года

По мнению Екатерины Тороповой, директора агентства недвижимости «Метражи» (Екатеринбург), любая спешка повышает риск принятия опрометчивого решения, но никто не запрещает присматривать варианты, особенно если вы ищете квартиру на первичном рынке.