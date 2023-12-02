Оценили в $ 23 миллиона. Успеет ли семья Софии Ротару тайно продать отель в центре Ялты до национализации

«Виллой София» историческое здание в 20 метрах от Черного моря стало только в 2008 году. До этого больше века оно было известно ялтинцам и гостям города как «Купальни Роффе» — по имени купца и заказчика строительства. Через великолепный портал из белого мрамора состоятельная публика попадала в роскошный холл с лепниной из гипса. А из него — в комплекс ванн и купален с подогреваемой морской водой, где и совершала оздоравливающие процедуры. Кстати, эти купальни были самыми дорогими и роскошными во всем Крыму. После революции купальни национализировали и вместе с отелем «Франция», во дворе которого их построили, они стали санаторием. Во время Великой Отечественной войны отель «Франция» был уничтожен прямым попаданием снаряда, а купальни чудом уцелели. Некоторое время они продолжали обслуживать отдыхающих, но постепенно ветшали, и в итоге полуразрушенное здание отдали в 1975 году под репетиционную базу ансамбля «Червона рута», прикрепленного к Крымской филармонии. С этого момента начинается совместная жизнь солистки ансамбля Софии Ротару и купален Роффе.

