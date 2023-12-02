Оценили в $ 23 миллиона. Успеет ли семья Софии Ротару тайно продать отель в центре Ялты до национализации

В Крыму сейчас решается вопрос, будет ли отель Софии Ротару и дальше принадлежать семье народной артистки СССР. В ближайшее время антитеррористическая комиссия, которая изучает возможность национализации крымской собственности, вынесет свой вердикт. — Если есть вопрос, касающийся национализации имущества Ротару, будем его решать, — заявил на днях РИА Новости председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. — От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. MSK1.RU выяснял, что происходит со звездной недвижимостью на полуострове.
Тайная продажа
— Наш офис расположен как раз напротив «Виллы София» и я точно знаю, что в отеле давно никого нет — здание пустует с конца 2020 года, как начался карантин. Стоит и ждет своей участи, — говорит Алексей Рачков, глава агентства «Причал 82», которое занимается самой дорогой недвижимостью на Южном берегу Крыма.
Но даже пустое здание привлекает туристов, прогуливающихся по ялтинской набережной.
— О, это же отель Ротару! Женя, сфотографируй нас. Название «Вилла София» видно? — компания веселых отдыхающих позирует на фоне великолепного белого здания в неомавританском стиле.
Но будет ли отель и дальше принадлежать семье народной артистки СССР, большой вопрос. Не исключено, что «Вилла София» повторит путь квартиры Владимира Зеленского в Ливадии, которая была оформлена на его супругу Елену. После национализации 3-комнатный пентхаус площадью 129 квадратных метров в жилом комплексе «Император» был выставлен на электронные торги. Его месяц назад приобрела за 44,3 миллиона рублей на аукционе московская бизнесвумен Ольга Липовецкая, заплатив на 20 миллионов больше, чем стартовая цена. — Если «Вилла София» продается владельцами, то делается это как-то тайно, что странно, — говорит глава агентства недвижимости Алексей Рачков. — С 2020 года отель не выставлялся публично на торги, этой недвижимости никогда не было в открытой продаже. Может, конечно, информация распространялась между «своими» инвесторами и покупателями, но точно никакого ажиотажа вокруг великолепного здания в самом центре Ялты не наблюдается.
Шкурный интерес
«Виллой София» историческое здание в 20 метрах от Черного моря стало только в 2008 году. До этого больше века оно было известно ялтинцам и гостям города как «Купальни Роффе» — по имени купца и заказчика строительства. Через великолепный портал из белого мрамора состоятельная публика попадала в роскошный холл с лепниной из гипса. А из него — в комплекс ванн и купален с подогреваемой морской водой, где и совершала оздоравливающие процедуры. Кстати, эти купальни были самыми дорогими и роскошными во всем Крыму. После революции купальни национализировали и вместе с отелем «Франция», во дворе которого их построили, они стали санаторием. Во время Великой Отечественной войны отель «Франция» был уничтожен прямым попаданием снаряда, а купальни чудом уцелели. Некоторое время они продолжали обслуживать отдыхающих, но постепенно ветшали, и в итоге полуразрушенное здание отдали в 1975 году под репетиционную базу ансамбля «Червона рута», прикрепленного к Крымской филармонии. С этого момента начинается совместная жизнь солистки ансамбля Софии Ротару и купален Роффе.
— История никогда не бывает однозначной, вот и с купальнями Роффе не всё так просто, — рассказывает частный крымский риелтор Ирина Горбатова. — Увы, исторические купальни не стали восстанавливать и реставрировать. И отремонтировали их, наверное, впервые после войны благодаря «Червоной Руте» и Софии Ротару. Конечно, внутренний интерьер полностью переделали под репетиционный зал, студию для записи. Но исторический холл и фасад, к счастью, не тронули.
А вскоре на купальни обрушилась новая напасть — рядом началось строительство знаменитого ялтинского концертного зала «Юбилейный». Купальни мешали его расширению, и в 1984 году их предложили снести.
— Конечно, София Ротару боролась прежде всего за свою репетиционную базу, у нее, можно сказать, был «шкурный интерес», но благодаря ему купальни стоят на набережной и сейчас, — продолжает Ирина Горбатова. — Ротару привлекла музыкальную общественность, больших чиновников из столицы, и снос отменили.
Отель вместо центра для одаренных детей
А в 90-е недвижимость, расположенную на самой дорогой улице Крыма — ялтинской Набережной имени Ленина, стали делить, кто как может. Народная артистка СССР София Ротару смогла в 1991 году оформить купальни и земельный участок в аренду на 20 лет. Причем, как утверждают люди, причастные к сделке, певица выплатила сумму аренды за все годы сразу. И только через пять лет власти Ялты одумались, присвоили зданию купален статус архитектурного памятника регионального значения и пошли в суд — забирать его в собственность города. Суды длились несколько лет, но Ротару смогла отстоять свои права.
А в 2005 году певица получила от ялтинского горисполкома решение передать здание купален Роффе в ее собственность. Как писала пресс-служба горисполкома, износ архитектурного памятника оценили в 80–100 процентов, а в собственность Ротару его передают только с условием полной реставрации, которую должны провести квалифицированные специалисты. Предполагалось, что после окончания работ в особняке будет располагаться музыкальная студия Софии Ротару, салон для творческих встреч, а также центр для одаренных детей. Многие крымские родители надеялись, что певица поможет развить способности их талантливых отпрысков. Но не вышло.
Три года шли строительные работы. От самих купален за это время ничего не осталось — их полностью разобрали, сославшись на ветхость. На их месте построили новое трехэтажное здание, внешне повторяющее стиль исторического памятника. Нетронутыми и полностью отреставрированными оставили только мраморный входной портал и холл с лепниной в восточном стиле. И в 2008-м Ротару и ее семья устроили торжественное открытие 5-звездочного бутик-отеля, названного в честь певицы Villa Sofia. Гостям предлагалось поселиться в 12 номерах — от стандарта до люкса. На момент закрытия отеля в 2020 году самый дешевый номер стоил 12 тысяч рублей в сутки, а самый дорогой — 80 тысяч рублей. У Софии Ротару в отеле были собственные апартаменты, которые не сдавались гостям. Управляли «Виллой София» сын певицы Руслан Евдокименко и его жена Светлана. Кстати, земельный участок до сих пор зарегистрирован на Руслана Евдокименко, а вот здание отеля в Росреестре не значится.
На Руслана Евдокименко оформлена и другая крымская недвижимость певицы: трехэтажный дом в поселке Никита возле Ялты, где София Ротару каждый год широко праздновала свой день рождения. Была в его собственности и квартира в 170 метров, выделенная певице в первом «элитном» доме Ялты на улице Гоголя. Несколько лет назад ее продали за 24 миллиона рублей, хотя большинство риелторов считали, что это очень завышенная цена. Может, сработала магия имени, и Villa Sofia приобретут за $ 23 миллиона?
— Можно, конечно, предположить, что найдется человек, настолько влюбленный в творчество Ротару, что отдаст за отель «Вилла София» запрашиваемую сумму. Но если говорить о реальном мире, то этот отель должен стоить в несколько раз дешевле, — говорит Алексей Рачков, владелец агентства недвижимости. — При покупке отеля предполагается, что деньги должны вернуться в течение 10 лет. Villa Sofia располагает 12 номерами. Можете представить, сколько лет должна отбиваться покупка? С таким же успехом можно говорить, что я хочу за отель секстиллион долларов — степень нереальности цены одинаковая.
До этого мы рассказывали, как продавали в Крыму недвижимость Зеленских.