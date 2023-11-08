«Мне что, в петлю лезть?» Семья осталась без квартиры, но с долгом по ипотеке. Как так вышло — их история

Молодая семья Деменковых из Иркутска уже больше года живет как в аду: их квартиру, которую они пару лет назад купили в ипотеку, отсудил психически больной мужчина. 12 лет назад он жестоко убил в ней свою мать и оказался в психиатрической клинике. Скоро его должны будут выписать, и это жилье у него единственное. Поэтому больница обратилась в суд, который встал на сторону убийцы.

