«Мне что, в петлю лезть?» Семья осталась без квартиры, но с долгом по ипотеке. Как так вышло — их история

Молодая семья Деменковых из Иркутска уже больше года живет как в аду: их квартиру, которую они пару лет назад купили в ипотеку, отсудил психически больной мужчина. 12 лет назад он жестоко убил в ней свою мать и оказался в психиатрической клинике. Скоро его должны будут выписать, и это жилье у него единственное. Поэтому больница обратилась в суд, который встал на сторону убийцы.
Как так получилось и что будет дальше — смотрите в коротком видео, опубликованном выше.
Два года назад Ольга и Вячеслав Деменковы купили в ипотеку квартиру и были неимоверно счастливы. Молодой семье пришлось несколько лет откладывать деньги из своих скромных доходов, чтобы накопить на первоначальный взнос. Параллельно приходилось платить аренду за съемное жилье. Но ребята справились.
Максимальная сумма ипотечного кредита, которую Деменковым насчитал банк, составила 3,5 миллиона рублей.
Первое время всё было прекрасно: Деменковы обживали свой дом, понемногу покупали мебель и какие-то предметы быта. Опять же, исправно платили ипотеку и все коммунальные платежи. Ничего беды не предвещало.
Но осенью прошлого года в квартиру к молодой семье пришел оперуполномоченный, который сообщил, что в здесь в 2011 году произошло жестокое убийство старушки. Преступление совершил сын пожилой женщины, за что был помещен в психиатрическую клинику. Сейчас пришло время его выписывать.
Примерно через месяц Деменковы получили повестку в суд. Иск подала больница, в которой тот самый мужчина проходит лечение. Оказалось, что его квартиру незаконно отняли, а затем несколько раз перепродали. Деменковы в этой цепочке оказались последними, но ни о чём об этом, конечно же, не подозревали.
В итоге суд встал на сторону психически больного мужчины, и теперь молодая семья должна вернуть квартиру ему. При этом обязательства по ипотеке с них никто не снимает, ее они должны будут платить ближайшие 18 лет.