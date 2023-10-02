Три сестры судились из-за наследства. Победила та, которая в него вообще не вступила

После смерти отца две другие сестры, Аглая и Александра, обратились к нотариусу, чтобы вступить в права наследства на квартиру, в которой жила Аделаида. Аделаида же к нотариусу не пошла



Аделаида подала заявление в суд — квартира была записана на мать, в права наследства сестры вступить не успели, а Аделаида фактически приняла наследство — продолжала жить в квартире и оплачивать счета. Документы, правда, не оформили, но не из-за лени или разгильдяйства, а из-за отсутствия сведений в ЕГРН о правах наследодателя на квартиру.

